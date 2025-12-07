México Deportes

Brandon Moreno pierde por nocaut técnico ante Tatsuro Taira en la UFC 323

Este golpe en la carrera del ‘Assasin baby’ deja abierto cuál será su futuro dentro del máximo circuito de las artes marciales mixtas

La pelea dejó al mexicano
La pelea dejó al mexicano en la lona. (Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Brandon Moreno, uno de los peleadores mexicanos más reconocidos en la historia de la UFC, fue derrotado por nocaut técnico en el segundo asalto ante el japonés Tatsuro Taira durante la cartelera estelar de la UFC 323, celebrada en la Arena T-Mobile de Las Vegas.

Este resultado representa un obstáculo para el futuro competitivo de Moreno, quien buscaba una victoria que le permitiera acercarse nuevamente a la disputa por el título del peso mosca.

El japonés se posicionó como
El japonés se posicionó como uno de los contendientes más fuertes en la categoría. (Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Un nocaut que dejó fuera al mexicano

El combate se caracterizó por una marcada diferencia de estilos. Desde el inicio, ambos luchadores intentaron dominar el octágono, pero Taira, conocido por su eficiencia en el combate en la lona y su capacidad para evitar intercambios de golpes, logró inmovilizar a Moreno durante la mayor parte del primer asalto. El mexicano, reconocido por su fortaleza física y su estrategia de desgaste a lo largo de los asaltos, no encontró espacios para revertir la situación.

En el segundo round, el dominio del peleador japonés se hizo más evidente. Moreno, afectado por el castigo recibido en el asalto anterior, mostró signos de cansancio y debilidad.

Taira aprovechó la situación y, tras una serie de golpes contundentes, envió al mexicano a la lona. Aunque la pelea continuó brevemente, el árbitro intervino para detener el combate, decretando así la novena derrota en la carrera de Moreno y la decimoctava victoria para Taira.

En esta ocasión el boxeo
En esta ocasión el boxeo del mexicano no fue suficiente para terminar con su rival. (Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Moreno llegó a la UFC 323 con un récord de 23 victorias, ocho derrotas y dos empates, con la esperanza de sumar un triunfo que lo posicionara nuevamente como contendiente al título del peso mosca. La derrota ante Taira representa un obstáculo en sus aspiraciones, aunque su trayectoria y popularidad lo mantienen como una de las figuras centrales de la organización.

Por su parte, Tatsuro Taira reafirmó su condición de rival complicado. El japonés, que ahora ostenta una marca de 18 victorias y solo una derrota, ha construido su reputación gracias a su destreza en el combate en el suelo y su capacidad para neutralizar a oponentes de alto nivel. Su actuación ante Moreno refuerza su posición como uno de los peleadores más prometedores de la división.

El camino por retomar el
El camino por retomar el título superligero se complicó para el tijuanense. (Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Otros resultados

El evento también incluyó otros combates destacados. En la pelea coestelar, Alexandre Pantoja defendió el título de peso mosca ante Joshua Van. Payton Talbott se impuso por decisión de los jueces al experimentado Henry Cejudo en el peso gallo, marcando el retiro de Cejudo de los octágonos.

Jan Blachowicz y Bogdan Guskov empataron tras cinco asaltos en la categoría semipesado, mientras que Manuel Torres logró una victoria por TKO en el primer round ante Grant Dawson en el peso ligero. Chris Duncan superó a Terrence McKinney por la vía del derribo en los primeros minutos de su combate, y Maycee Barber venció a Karine Silva por decisión de los jueces en la división de peso mosca femenino. En las preliminares, Nazim Sadykhov abrió la jornada con un nocaut sobre Fares Ziam en el segundo asalto.

Con el anuncio del regreso de la UFC a México el 28 de febrero de 2026 en la Arena Ciudad de México, la atención se centra ahora en la designación del próximo rival de Moreno, quien buscará recuperar protagonismo en la división y volver a pelear ante su público.

