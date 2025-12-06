México Deportes

Terence Crawford responde a quienes lo critican por “no vender” y se acuerda de Canelo Álvarez

El estadounidense ya no es campeón indiscutido de las 168 libras luego de que el CMB le quitara el cinturón mundial

Terence Crawford aclaró si tendrá
Terence Crawford aclaró si tendrá una revancha con Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

Terence Crawford sigue dando de qué hablar en el boxeo internacional y respondió a quienes lo critican por ser un boxeador que “no vende”. Cabe recordar que hace unos días el estadounidense dejó de ser campeón indiscutido de las 168 libras ya que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le quitó el cinturón mundial por no cumplir las cuotas obligatorias.

Bud pasó a la historia el pasado 13 de septiembre cuando derrotó a Saúl Canelo Álvarez de manera contundente por decisión unánime luego de que los tres jueces lo vieran ganar con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Con este resultado, Crawford consiguió ser el primer peleador en unificar todos los campeonatos en tres divisiones distintas en la era de los cuatro organismos (CMB, AMB, OMB y FIB).

El combate, no solamente quedó marcado por el resultado, sino también porque el norteamericano logró romper cualquier pronóstico al subir tres divisiones de peso.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Crawford responde a quienes lo critican y se acuerda de Canelo Álvarez

Terence Crawford utilizó su triunfo ante Canelo Álvarez como argumento para responder a las críticas en su cuenta de X (antes Twitter), donde enfrentó a quienes cuestionan su capacidad para vender boletos y generar audiencias. Y es que más de 70 mil espectadores presenciaron en el Allegiant Stadium de Las Vegas su victoria sobre Saúl Álvarez, resultado que le otorgó el campeonato indiscutido del peso supermediano.

“Me parece increíble cómo la gente usa esa tontería de que Crawford no vende. Cualquier peleador con el que peleé, aparte de Kahn cuando peleó contra Canelo, fue su pelea más importante. Pero no puedo vender, pero ninguno de estos peleadores pudo hacer lo que hicieron conmigo con otros peleadores, así que debo estar perdido”, escribió el estadounidense.

Crawford responde a quienes afirman
Crawford responde a quienes afirman que no vende (Captura de pantalla)

¿Qué sigue en la carrera de Terence Crawford?

La trayectoria de Terence Crawford ya incluye títulos mundiales desde las 135 hasta las 168 libras, pero aún falta la división de peso mediano, donde Janibek Alimkhanuly ostenta los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Además de una eventual revancha con el ex campeón mexicano, surge la alternativa de un enfrentamiento entre Crawford y Alimkhanuly. El propio campeón kazajo mencionó en su cuenta de X (antes Twitter) el interés de los fanáticos por un combate ante Bud, posibilidad que podría materializarse el próximo año, aunque todavía no hay adversario definido para Crawford después de su victoria sobre Saúl Álvarez.

(IG/ @tbudcrawford)
(IG/ @tbudcrawford)

¿Habrá revancha entre Terence Crawford y Canelo Álvarez?

Aún no existe un anuncio oficial sobre una revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, sin embargo, hace algunos días, según publicaciones de Prota y Azteca Deportes en sus plataformas digitales, el jalisciense busca pactar cuanto antes una pelea frente al boxeador estadounidense, con el objetivo de recuperar el cetro indiscutido de las 168 libras.

Álvarez acaba de regresar a los entrenamientos tras haber pasado por una cirugía de codo. Dependiendo del avance en su recuperación, su retorno al cuadrilátero podría ocurrir en mayo o septiembre de 2026, aunque todavía no ha habido un anuncio oficial sobre su fecha de regreso.

