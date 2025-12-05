México Deportes

Ex campeón mundial revela qué hubiera pasado en una pelea entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez: “Lo sacude”

La comparación entre ambas leyendas del boxeo mexicano sigue generando debate

Roberto Durán aseguró que Salvador Sánchez le hubiera ganado a Julio César Chávez (AP)

La comparación entre Julio César Chávez y Salvador Sánchez continúa generando debate en el mundo del boxeo mexicano, alimentando la imaginación de fanáticos que especulan sobre un combate que nunca ocurrió. Mientras que “SalSánchez consolidó su leyenda a una edad muy temprana, la carrera de Chávez se caracterizó por una impresionante longevidad y dominio del cuadrilátero durante varios años.

Aunque Salvador y Julio César pertenecieron a generaciones distintas, sus historias se han entrelazado en discusiones sobre quién representó el punto más alto del boxeo nacional.

En declaraciones recogidas por Upper-Box, Roberto Manos de Piedra” Durán aseguró Salvador Sánchez le habría ganado a Julio César Chávez. De acuerdo con las declaraciones de Durán, Sánchez pegaba duro y boxeaba muy bien, además, recordó la ocasión cuando el mexicano venció al puertorriqueño Wilfredo Gómez.

“Ahora, ustedes dicen que Chávez, pero para mí Salvador Sánchez, olvídate, porque Salvador Sánchez hubiera agarrado a Chávez y lo sacude. Era muy fuerte (Salvador Sánchez), pegaba duro, boxeaba, corría. Además era alto. Yo lo vi pelear cuando enfrentó al puertorriqueño Wilfredo Gómez, le metió una mano y ni siquiera le hizo nada, lo agarró y lo noqueó rápido”, comentó Duran.

Cabe señalar que Roberto Durán es una de las voces autorizadas de este deporte, pues el pugilista panameño es reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos.

Fotografía de un mural con la imagen del boxeador panameño Roberto 'Manos de Piedra' Durán este lunes en el Casco Viejo, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Trayectoria de Salvador Sánchez

Salvador Sánchez nació en 1959 y falleció en 1982. Fue campeón mundial pluma del CMB. Tuvo una destacada carrera a pesar de su corta edad, con un récord de 44 victorias, 1 derrota y 1 empate. Se distinguió por su técnica, velocidad y capacidad táctica. Además, defendió su título mundial en nueve ocasiones antes de morir en un accidente automovilístico a los 23 años. Su legado es valorado por la calidad de rivales que enfrentó y su dominio en la división pluma.

Sánchez defendió en nueve ocasiones su titulo mundial de peso pluma (Foto: Especial)

Trayectoria de Julio César Chávez

Por su parte, Chávez se consolidó durante la década de los ochenta y noventa como el peleador más dominante de su tiempo. Su récord de mayor número de triunfos consecutivos y defensa implacable de sus cinturones le valió el reconocimiento internacional: ganó 107 combates y sumó 6 títulos mundiales en 3 divisiones distintas. A lo largo de esos años, su figura se convirtió en un símbolo de perseverancia y disciplina.

Peleas más importantes de Salvador Sánchez y Julio César Chávez

Las dos peleas que Julio César Chávez sostuvo frente a Roger Mayweather en 1985 y 1989 resultaron claves para solidificar su presencia tanto en el peso superpluma como en el superligero. El enfrentamiento ante Greg Haugen en 1993 se recuerda particularmente por la multitud de más de 130 mil personas reunidas en el Estadio Azteca, escenario de una contundente victoria del Gran Campeón Mexicano.

En 1992, Héctor “Macho” Camacho figuró como uno de los adversarios mediáticos más destacados; Chávez retuvo su título superligero del CMB contra él. En 1987, ante el puertorriqueño Edwin Rosario, se apoderó del campeonato mundial ligero del CMB. Contra Meldrick Taylor en 1990, Chávez mantuvo su título superligero del CMB tras vencer por nocaut técnico en la ronda final, en una de las contiendas más emblemáticas y emotivas del boxeo.

Julio César Chávez protagonizó un emotivo encuentro con su hijo Chávez Jr. luego de que dejó la prisión. (Crédito: IG/ @coliseoboxingclub)

Por su parte, Salvador Sánchez tuvo una defensa memorable ante Juan Laporte en 1980, donde confirmó su dominio como campeón ante un peligroso retador. También en 1980, Sánchez se impuso a Rubén Castillo en una sólida defensa mundialista. En 1982, consiguió un triunfo por nocaut técnico frente al ghanés Azumah Nelson, futuro ícono del boxeo internacional.

Los combates contra Danny “Little Red” López en 1980 y 1981 representaron tanto el inicio como la consolidación de Sánchez como campeón mundial pluma del CMB. Su victoria ante Wilfredo Gómez en 1981, también por nocaut técnico, es una de las gestas más destacadas de Sánchez, dado el calibre del campeón puertorriqueño y la relevancia de la defensa del título pluma del CMB.

