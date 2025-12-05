Esto es lo que necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025

El sábado se definirán a los dos finalistas del Apertura 2025 (REUTERS)

El panorama de las Semifinales en el Apertura 2025 quedó marcado por la paridad y la tensión luego de los primeros partidos, que dejan abiertas las posibilidades para la definición de los dos equipos que avanzarán a la gran Final.

En la eliminatoria disputada entre Cruz Azul y Tigres, el Estadio Olímpico fue escenario de un enfrentamiento igualado donde ambos conjuntos lograron vulnerar la portería rival. Ángel Correa puso en ventaja a los locales al marcar el primer tanto del compromiso, pero la reacción no se hizo esperar y Gabriel “Toro” Fernández consiguió emparejar el resultado tras anotar un penal, dejando el marcador en 1 a 1 y a la eliminatoria completamente abierta.

Por otro lado, Rayados de Monterrey logró imponerse en su casa ante Toluca por la mínima diferencia. El único gol del encuentro fue obra de Germán Berterame, quien capitalizó una de las ocasiones ofensivas de los regiomontanos y dio a su equipo una ligera ventaja de cara al partido de vuelta que se jugará en la cancha del Nemesio Diez.

(X / Cruz Azul)

¿Cuál es el criterio de desempate en la Liguilla del Apertura 2025?

Cabe indicar que en esta Liguilla no existe la exigencia de lograr una diferencia mínima de goles en las Semifinales, puesto que todos los encuentros de ida registraron pocos tantos. Las reglas actuales establecen que el principal criterio de desempate en caso de igualdad global es la mejor posición en la tabla general, ya que la regla del gol de visitante fue eliminada desde torneos anteriores.

¿Qué necesitan Cruz Azul, Tigres, Toluca y Monterrey para avanzar a la gran Final del Apertura 2025?

El balance tras los partidos de ida presenta a Toluca, primero en la clasificación, con desventaja tras caer por 1-0 frente a Rayados, quienes ocupan el quinto puesto. Tigres, segundo lugar en la tabla, empató fuera de casa con Cruz Azul, que terminó como tercero del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Semi Final - First Leg - Monterrey v Toluca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - December 3, 2025 Monterrey's Roberto de la Rosa in action with Toluca's Federico Pereira REUTERS/Daniel Becerril

Así que de acuerdo a estos resultados, el pase a la gran Final depende de lo siguiente para cada club: Toluca debe vencer en casa a Rayados, sin importar el marcador. Monterrey conseguiría el pase empatando o ganando. Por su parte, Tigres asegura el boleto si gana por cualquier diferencia o si iguala frente a Cruz Azul en el Estadio Universitario, mientras que la Máquina necesitará un triunfo sobre los Felinos en el Volcán.

¿Cuándo se juegan las Semifinales del Apertura 2025?

Toluca se medirá ante Monterrey el sábado siete de diciembre de 2025, en punto de las 19:00 horas, bajo el horario del centro de México. El escenario será el estadio Nemesio Diez, donde ambos equipos buscarán asegurar su presencia en la final del torneo. El líder del torneo busca ratificar su condición y avanzar según lo previsto, mientras Rayados anhela retornar a una final, aspiración postergada ya varias temporadas.

Más tarde, ese mismo día, el partido entre Tigres y Cruz Azul tendrá lugar en el Estadio Universitario, con inicio programado para las 21:10 horas, también en tiempo del centro de México. Esta cita definirá al segundo finalista del Apertura 2025.