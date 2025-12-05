David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”

México comparte el grupo A con Corea del Sur, Sudáfrica y otro rival del repechaje europeo en la Copa del Mundo 2026 (X@miseleccionmx)

Luego de que se confirmara el sorteo, la Selección Mexicana de Futbol ya conoce a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2025, que marcará un hecho inédito al celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá de manera conjunta. La expectativa en torno al grupo ha generado opiniones divididas entre especialistas y figuras del periodismo deportivo nacional.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá inicialmente como adversarios a Sudáfrica y Corea del Sur. Sin embargo, el último puesto de la llave aún está por definirse, ya que corresponde al equipo que resulte ganador del repechaje de la UEFA, donde compiten Dinamarca, Macedonia, República de Irlanda y República Checa.

Diversos expertos han reaccionado ante la conformación del grupo. Algunos consideran que México puede sortear la fase con relativa facilidad, dado el historial favorable ante los rivales confirmados y el factor de la localía. No obstante, otras voces advierten sobre los riesgos de un exceso de confianza y las exigencias tácticas que podrían plantear selecciones como las europeas, en caso de que alguna logre el boleto en el repechaje y se sume al grupo.

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en la Copa del Mundo 2025

Entre las reacciones más destacadas, aparecen las de David Faitelson y Andrés Vaca. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el polémico periodista de TUDN aseguró que más allá de los rivales, todo dependerá de cómo llegue la Selección Mexicana y destacó que no hay garantía de nada.

“Sudáfrica, Corea del Sur y muy probablemente Dinamarca. Más allá de los rivales, sigue tratándose del nivel que logre la selección mexicana. Hoy, yo diría, no garantiza nada”, escribió Faitelson.

Por su parte, Andrés Vaca manifestó su alegría por el sorteo y destacó el camino accesible que podría tener México en la Copa del Mundo en caso de quedar como líder del grupo.

“Extraordinario sorteo para México. Y no sólo por los rivales, sino por los posibles caminos que pueden tocar en fase de eliminación si pasa de primero: En dieciseisavos (en el Azteca) vs Costa de Marfil, Ecuador o Curazao. O podría ser también: Cabo Verde o Arabia Saudita.O Haití o Escocia”, señaló el narrador de TUDN.

Grupos de completos de la Copa del Mundo 2026

Como se mencionó anteriormente, el Grupo A está conformado por México, Sudáfrica y Corea del Sur. La última plaza la disputan Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda mediante repechaje de la UEFA.

En el Grupo B se encuentran Canadá, Qatar y Suiza, junto al ganador del repechaje europeo entre Italia, Georgia, Gales y Bosnia. El Grupo C reúne a Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

En el Grupo D competirán Estados Unidos, Paraguay y Australia. El cuarto lugar se define en el repechaje de la UEFA entre Turquía, Rumanía, Serbia y Kosovo. El Grupo E incluye a Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Para el Grupo F, los integrantes confirmados son Países Bajos, Japón y Túnez. El cupo restante será para el ganador del repechaje de la UEFA disputado entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. El Grupo G lo forman Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

En el Grupo H se agrupan España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El Grupo I cuenta con Francia, Senegal y Noruega. Un boleto se reserva para el clasificado del repechaje continental entre Bolivia, Surinam e Irak. En el Grupo J participan Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Por último, el Grupo K reúne a Portugal, Uzbekistán y Colombia, junto al vencedor del repechaje de Concacaf, que se decidirá entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

Partidos de México en la Copa del Mundo 2026

El 11 de junio, México será el encargado de abrir el torneo en el partido inaugural del Grupo A que se disputará en el Estadio CDMX; el recinto acogerá así su tercer duelo inaugural mundialista, ante Sudáfrica.

Después de este compromiso, la Selección Nacional se desplazará a Guadalajara para enfrentar a Corea del Sur en su segundo partido de la fase de grupos, el 18 de junio en el Estadio Akron.

El 24 de junio, El Tri volverá a la capital para disputar su tercer encuentro de grupos, esta vez frente al vencedor del Repechaje UEFA D, también en el Estadio CDMX. Dependiendo de los resultados obtenidos, existe la posibilidad de que México juegue de nuevo en esta sede durante las siguientes rondas.