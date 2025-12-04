México Deportes

La reacción de Lalo Camarena al desconocimiento del CMB hacia Terence Crawford: “Pierde mucho más”

El estadounidense fue despojado del cinturón tras no cumplir las cuotas administrativas que impone el organismo

Terence Crawford derrotó a Canelo
Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) decidió quitarle el cinturón mundial de los supermedianos a Terence Crawford luego de que no quisiera cumplir las cuotas administrativas que impone el organismo para la Fundación José Sulaimán, que ayuda a boxeadores en sus carreras profesionales.

Cabe recordar que Crawford consiguió el campeonato mundial del CMB junto a los otros cinturones (OMB, AMB y FIB) el pasado 13 de septiembre tras vencer a Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, donde hizo historia al convertirse en el primer pugilista en unificar todos los títulos en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos.

Esta decisión causó múltiples opiniones entre los aficionados y expertos del deporte, tal es el caso del reconocido periodista Eduardo Camarena, quien se manifestó al respecto.

Marco Antonio Barrera enalteció a
Marco Antonio Barrera enalteció a Terence Crawford por vencer a Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images via REUTERS)

La reacción de Lalo Camarena al desconocimiento del CMB hacia Terence Crawford

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Lalo Camarena aseguró que el Consejo Mundial de Boxeo pierde mucho más al desconocer a Terence Crawford como campeón que el propio peleador, además, agregó que en la actualidad el estadounidense es uno de los mejores boxeadores del mundo.

“Pierde mucho más el Consejo Mundial de Boxeo al desconocer a Terence Crawford como Campeón Mundial. El boxeador es quien le da prestigio y brillo al Cinturón que posee y no al revés. ¡Crawford es hoy uno de los mejores del mundo!“, escribió el periodista.

Lalo Camarena aseguró que el
Lalo Camarena aseguró que el CMB pierde más al desconocer a Terence Crawford que el propio peleador (Captura de pantalla)

¿Qué dijo Terence Crawford tras ser desconocido por el CMB?

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Terence Crawford señaló que Mauricio Sulaimán está inconforme por su victoria sobre Canelo Álvarez. Además, afirmó que mientras otros organismos aceptaron las condiciones que él ofreció, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no las aprobó.

“Vi que Mauricio tenía mucho que decir acerca de que no le pagué $300 mil dólares, más otros cien mil y algo por las cuotas de sanción. Y dijo que yo no le pedí disculpas. ¿Quién diablos cree que soy? Más vale que te des una cachetada tú solo. Yo no te voy a pagar. ¿De qué hablas? ¿Qué te hace jodidamente mejor que los otros organismos? ¿Eh? Respóndeme eso”, dijo el campeón estadounidense.

Canelo Álvarez podría volver a pelear por el campeonato mundial del CMB

Asimismo, en entrevista con los medios, Mauricio Sulaimán aseguró que Canelo Álvarez está clasificado como el número uno y manifestó que el tapatío tiene las puertas abiertas para regresar a pelear por el campeonato del CMB si él así lo desea.

Durante varias semanas, el futuro profesional de Saúl Álvarez permaneció incierto. Días atrás, publicaciones de Prota y Azteca Deportes en sus plataformas digitales informaron que el boxeador jalisciense se encuentra gestionando una revancha contra Terence Crawford, con el propósito de recuperar sus títulos mundiales de las 168 libras.

Canelo y Eddy Reynoso cumplen 20 años juntos en el boxeo profesional Crédito: IG/ @canelo

Aunque no se ha realizado un anuncio oficial, se calcula que el regreso de Álvarez podría tener lugar en mayo o septiembre de 2026, dependiendo del progreso en su recuperación, ya que continúa un proceso de rehabilitación derivado de una operación en el codo.

