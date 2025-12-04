México Deportes

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Mauricio Sulaimán reveló el acuerdo al que llegó con el “Monstruo Mexicano” para que se mida ante Gilberto

Quién será el próximo rival
Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

David Benavidez ya está planeando su futuro tras vencer a Anthony Yarde por nocaut y mantener sus títulos semipesado del CMB y AMB, ahora su siguiente objetivo apunta a retar a Gilberto Zurdo Ramírez. Pero para ello, el bandera roja se acercó al Consejo Mundial de Boxeo liderado por Mauricio Sulaimán para hacer una solicitud.

El presidente del CMB explicó que Benavidez recibió un permiso especial del Consejo para subir a la división de peso crucero y enfrentar Zurdo Ramírez el 2 de mayo de 2026, sin perder su título de peso semicompleto. Esta decisión, confirmada por Mauricio Sulaimán representa un hecho poco común en el boxeo profesional y ha generado gran expectativa en la comunidad boxística latinoamericana.

Cuál es el permiso que David Benavidez recibió para enfrentar al Zurdo Ramírez

El CMB aprobó la solicitud de Benavidez para disputar el combate en peso crucero, permitiéndole conservar su cinturón semicompleto y regresar a defenderlo tras la pelea. Mauricio Sulaimán explicó al término de la jornada de peleas mandatorias, durante la Convención Anual del organismo, en declaraciones recogidas por The Ring Magazine: “Benavidez hizo una petición especial, específica, para pelear contra Zurdo Ramírez en peso crucero, pero manteniendo su cinturón semicompleto, al cual regresará después a defender y lo vamos a apoyar”.

Cuál es el permiso que
Cuál es el permiso que David Benavidez recibió para enfrentar al Zurdo Ramírez (Crédito: REUTERS)

Además, Sulaimán anticipó la posibilidad de que el combate cuente con un cinturón conmemorativo, como suele ocurrir en las fechas de mayo y septiembre: “Lo más seguro es que sí, como cada año en mayo y septiembre, habrá un cinturón conmemorativo, ya se habla de que sería en ese fin de semana, yo creo que esa es la pelea de mayor rango”.

Contexto del combate y títulos en juego

El enfrentamiento entre Benavidez y Ramírez está programado para el 2 de mayo de 2026, aunque la sede aún no ha sido confirmada. Según información de The Ring Magazine, ambos boxeadores, figuras destacadas del boxeo internacional y de origen mexicano, disputarán los campeonatos mundiales de peso crucero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Benavidez llega a este combate tras noquear al británico Anthony Yarde en su debut como campeón absoluto semicompleto del CMB, mientras que Ramírez ostenta el título unificado de peso crucero.

David Benavidez siempre ha deseado
David Benavidez siempre ha deseado pelear contra Canelo Álvarez (REUTERS)

El estado físico de Ramírez ha sido determinante para la programación del combate. El boxeador mazatleco se encuentra en proceso de rehabilitación tras una cirugía de hombro. De acuerdo con The Ring Magazine, la fecha pactada responde a la necesidad de que Ramírez complete su recuperación y llegue en óptimas condiciones. Además, antes de enfrentar a Benavidez, Ramírez deberá superar una pelea previa en enero contra Robin Safar, condición indispensable para que el combate de mayo se concrete.

La relación personal y deportiva entre Benavidez y Ramírez añade un matiz especial al evento. Ambos han compartido entrenamientos y sesiones de sparring en el pasado, lo que ha fortalecido una amistad que ahora se pondrá a prueba en el ring. Ramírez expresó su disposición a enfrentar a Benavidez en entrevista con The Ring Magazine: “Por supuesto que la gente quiere ver la pelea (con Benavidez). Es un gran campeón y un boxeador de primera. ¿Por qué no si él también lo desea? Somos amigos y conozco a su familia, pero si el dinero es justo, podemos concretar la pelea”. El propio Ramírez subrayó la importancia del enfrentamiento y la voluntad de ambos de dejarlo todo sobre el cuadrilátero si las condiciones lo permiten.

