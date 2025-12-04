Dallas Cowboys vs Detroit Lions: cuándo y dónde ver en México

Ambos equipos se enfrentan en un duelo crucial por avanzar a la postemporada. (Jovani Pérez: Infobae México)

Los Dallas Cowboys y los Detroit Lions protagonizarán un duelo clave este jueves por la noche, en el que ambos equipos lucharán por mantener vivas sus esperanzas de entrar a la postemporada como uno de los comodines de la Conferencia Nacional.

Ambos equipos llegan a este encuentro tras una semana larga de descanso, después de haber jugado sus respectivos partidos en la jornada del Día de Acción de Gracias, por lo cual se esperaba un gran encuentro en el Ford Field.

La renovación defensiva impulsa a los Vaqueros

Quinnen Williams y Logan Wilson han sido piezas claves para que la defensiva de los Dallas Cowboys mejore su rendimiento, ayudando al equipo a sumar tres triunfos consecutivos. (AP Foto/Tony Gutierrez)

A pesar de los problemas defensivos que enfrentaron al inicio de la temporada, los movimientos realizados en la fecha límite de intercambios han fortalecido a los Dallas Cowboys, haciendo que el equipo luzca cada vez más sólido.

Durante las primeras nueve semanas de la campaña 2025 de la NFL, Dallas permitió la quinta mayor cantidad de yardas por tierra y se ubicó como la cuarta peor defensa contra la carrera en la liga.

La clave del cambio llegó con la adquisición del tackle defensivo Pro Bowl Quinnen Williams, quien se ha convertido en el símbolo de esta defensiva y desde su llegada, los Vaqueros se han mostrado mucho más agresivos contra el ataque terrestre.

Otro de los jugadores que han llegado a reforzar esta defensiva es Logan Wilson, proveniente de los Bengalíes de Cincinnati.

Esta mejora ha permitido que los Vaqueros de Dallas acumulen tres victorias consecutivas, dos de ellas ante los finalistas del Super Bowl pasado, las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City.

Las lesiones merman al equipo de Detroit

El equipo sufre bajas importantes como la de Sam Laporta y Amon-Ra St. Brown, cuya participación para el próximo juego es incierta, mientras la defensa también enfrenta múltiples ausencias clave. (Lon Horwedel-Imagn Images)

Las últimas semanas han estado marcadas por la incertidumbre para uno de los equipos candidatos a llegar lejos en la temporada. No solamente por su desempeño dentro del emparrillado, sino también por las lesiones que han golpeado duramente al plantel.

Sam Laporta, una de las principales armas ofensivas del equipo, fue colocado hace algunas semanas en la lista de reservas por lesión debido a un problema en la espalda, y se espera que no regrese en la temporada.

Sin embargo, los mayores problemas han afectado a la defensiva, que ha perdido a jugadores clave como Terrion Arnold, Josh Paschal, Zach Cunningham y Ezekiel Turner, entre otros, quienes se encuentran fuera de acción.

Además, su jugador más letal en el cuerpo de receptores, Amon-Ra St. Brown, salió lesionado del tobillo de forma temprana durante el partido del Día de Acción de Gracias contra los Empacadores de Green Bay.

Aunque la lesión no es grave, su participación en el juego de esta noche es incierta. En caso de no jugar, el peso del ataque aéreo recaerá en Jameson Williams.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Fox Sports llevará el juego para todos los aficionados de la NFL en México. (Kevin Jairaj-Imagn Image)

El duelo de este jueves por la noche, 4 de diciembre, podrá seguirse a las 19:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Fox Sports o mediante la plataforma DAZN con la suscripción de NFL Game Pass.