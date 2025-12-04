Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington (X/ @ClaraBrugadaM)

El próximo viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la FIFA que definirá cómo se jugará la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los coanfitriones de esta edición, en cuestión de días, la Selección Mexicana conocerá a sus rivales, y lo más importante, sabrá contra quién inaugurará el inicio del torneo.

La Ciudad de México está a 190 días de recibir al Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca. Luego de que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó su asistencia al evento, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, también acudirá a Washington DC.

Ambas representantes del gobierno mexicano estarán presentes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. Cabe recordar que la transmisión del evento empezará a partir de las 11:00 horas (centro de México).

Clara Brugada asistirá al sorteo de la FIFA para el Mundial 2026

Clara Brugada viajará a la ciudad de Washington el jueves 4 de diciembre al término de su conferencia que dará en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Se tiene previsto que al término del evento “Presentación del Presupuesto de la CDMX 2026″, la mandataria tomará un vuelo para viajar a Estados Unidos y ser parte del sorteo de la FIFA, según revelaron fuentes del área de comunicación del Gobierno CDMX a Infobae México.

Precisaron que la ex alcaldesa de Iztapalapa saldrá desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con dirección a Washington. “La conferencia de prensa agendada para este jueves 4 de diciembre deberá terminar a las 11:00 horas en punto, para que la Jefa de Gobierno pueda trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a mediodía tome su vuelo con destino a la ciudad de Washington, en donde se realizará el sorteo final del Mundial de Futbol de 2026, evento en el que estará presente”, reveló la fuente a este medio.

Claudia Sheinbaum confirma su asistencia al sorteo de la FIFA para el Mundial 2026

La presencia de Claudia Sheinbaum en el sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington marcará un momento de alto perfil diplomático y deportivo para México. La presidenta confirmó que viajará a Estados Unidos para participar en el evento, donde coincidirá con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá, en una cita que reunirá a figuras destacadas tanto del espectáculo como de la política internacional.

Claudia Sheinbaum está por ir al sorteo del mundial a Estados Unidos junto con Justin Trudeau y Donald Trump. (Presidencia)

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que la invitación fue extendida formalmente por la FIFA y que la Secretaría de Relaciones Exteriores fue notificada a través del Departamento de Estado estadounidense. La mandataria subrayó: “Por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, expresó durante la mañanera del 3 de diciembre.

Además, precisó que el evento será breve y que su participación se limitará a la tradicional apertura de las bolas que determinan los grupos del torneo, tras lo cual se retirará. Sheinbaum también destacó el valor simbólico de la ocasión, al señalar que la presencia conjunta de los líderes de México, Estados Unidos y Canadá proyecta una imagen de unidad y continuidad en el compromiso comercial de América del Norte.

No obstante, aclaró que no tiene previsto mantener una reunión bilateral con su homólogo estadounidense, y que, de producirse algún encuentro, este sería muy corto y aún no está confirmado.