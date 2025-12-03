México Deportes

Este es el significado de “Oye Mi amor” canción de Maná que cantó Dua Lipa en su segundo concierto en CDMX

El clásico de la banda mexicana cobró nueva vida cuando Dua Lipa invitó a Fher Olvera al escenario, desatando la euforia de miles de fanáticos

Guardar
El mexicano subió al escenario
El mexicano subió al escenario con la artista inglesa para cantar uno de sus icónicos temas. (Especial)

Dua Lipa sorprendió a miles de asistentes en el Estadio GNP de la Ciudad de México al invitar al escenario a Fher Olvera, vocalista de la legendaria banda mexicana Maná, para interpretar juntos el clásico “Oye Mi Amor” durante su concierto del martes 2 de diciembre.

El público, que esperaba con entusiasmo el homenaje musical de la artista británica a la cultura mexicana, ovacionó y coreó la canción, convirtiendo el momento en uno de los más destacados de la noche.

El punto culminante de la noche llegó cuando la cantante, en perfecto español, invitó a Fher Olvera a compartir el escenario. Juntos interpretaron la icónica canción del grupo ante una multitud que acompañó la interpretación a una sola voz. La presencia del líder de la banda mexicana añadió un valor especial al homenaje, generando una reacción entusiasta entre los asistentes.

(Captura de pantalla TikTok /
(Captura de pantalla TikTok / @valecitajasso)

Historia y significado de “Oye Mi Amor”

“Oye Mi Amor” se lanzó en 1992 como sencillo principal del álbum “¿Dónde jugarán los niños?” de Maná. A más de tres décadas de su estreno, la canción se ha consolidado como un himno del rock mexicano y una de las piezas más reconocidas del repertorio de la banda.

La elección de este tema por parte de Dua Lipa para su homenaje en la Ciudad de México subrayó la trascendencia de la canción en la cultura musical local y su vigencia entre distintas generaciones.

La composición de “Oye Mi Amor” estuvo a cargo de Fher Olvera y Alex González, ambos integrantes de Maná. Según han relatado en diversas entrevistas, la letra narra la historia de un hombre enamorado de una mujer comprometida con otra persona, a quien él considera inadecuada para ella.

El protagonista de la canción no se resigna y suplica por una oportunidad, reflejando una experiencia universal de amor no correspondido y el dolor del rechazo. Esta temática ha permitido que la canción conecte con el público y se mantenga vigente a lo largo de los años.

Durante los años 90, la
Durante los años 90, la banda de rock se ganó el cariño de todo el público mexicano. (Gentileza: Maná)

El público reacciona a la colaboración

La interpretación conjunta fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes corearon la canción y celebraron el gesto de la artista británica hacia la música mexicana. No es la primera vez que Dua Lipa rinde homenaje a la cultura local durante su estancia en la Ciudad de México; en su concierto del 1 de diciembre, interpretó “Bésame mucho”, otro clásico de la música nacional, lo que generó expectativas sobre las sorpresas preparadas para sus presentaciones.

Tras el éxito de los homenajes realizados en sus dos primeros conciertos, la atención del público se centra en la última fecha de Dua Lipa en México, programada para el viernes 5 de diciembre. La incógnita sobre cuál será el siguiente tema elegido para rendir tributo a la música mexicana mantiene la expectativa entre los seguidores, quienes especulan sobre la posibilidad de escuchar “Querida”, canción del emblemático Juan Gabriel en el cierre de la serie de conciertos.

Temas Relacionados

Dua LipaFher OlveraManáOye Mi AmorCiudad de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

El jugador estadounidense llegaría al New York Red Bulls con el objetivo de sumar más minutos y ser tomado en cuenta por Pochettino de cara al mundial 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas,

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Los fanáticos del pugilista tapatío cuestionaron si es posible que el título pueda regresar a manos del campeón mexicano

Esta es la razón por

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Después de conseguir su mejor temporada en su historia hace un par de torneos bajo el mando de Marcelo Frigerio, equipo auriazul apuesta por un técnico experimentado en la liga

Pumas Femenil anuncia a Roberto

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, se proclama campeona de la Women´s Nations League con España

Después de conseguir el campeonato con las Amazonas, la futbolista española volvió a levantar un título con su selección

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres

Dominik Mysterio sorprende al aparecer en corrido tumbado y reafirma su identidad latina

El campeón intercontinental de WWE protagonizó un videoclip junto a Adriel Favela y Calle 24

Dominik Mysterio sorprende al aparecer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa detiene a 5 personas

Defensa detiene a 5 personas e inhabilita 7 tomas clandestinas en Michoacán

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch revela cuál fue

Fátima Bosch revela cuál fue su canción más escuchada este 2025: “Decreté”

Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia y Rey Grupero en foro de ‘Venga la Alegría’

Bowl tropical con amaranto y mango: el desayuno saludable y mexicano que conquistará tu mañana

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción