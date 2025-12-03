Este es el significado de “Oye Mi amor” canción de Maná que cantó Dua Lipa en su segundo concierto en CDMX

El mexicano subió al escenario con la artista inglesa para cantar uno de sus icónicos temas. (Especial)

Dua Lipa sorprendió a miles de asistentes en el Estadio GNP de la Ciudad de México al invitar al escenario a Fher Olvera, vocalista de la legendaria banda mexicana Maná, para interpretar juntos el clásico “Oye Mi Amor” durante su concierto del martes 2 de diciembre.

El público, que esperaba con entusiasmo el homenaje musical de la artista británica a la cultura mexicana, ovacionó y coreó la canción, convirtiendo el momento en uno de los más destacados de la noche.

El punto culminante de la noche llegó cuando la cantante, en perfecto español, invitó a Fher Olvera a compartir el escenario. Juntos interpretaron la icónica canción del grupo ante una multitud que acompañó la interpretación a una sola voz. La presencia del líder de la banda mexicana añadió un valor especial al homenaje, generando una reacción entusiasta entre los asistentes.

(Captura de pantalla TikTok / @valecitajasso)

Historia y significado de “Oye Mi Amor”

“Oye Mi Amor” se lanzó en 1992 como sencillo principal del álbum “¿Dónde jugarán los niños?” de Maná. A más de tres décadas de su estreno, la canción se ha consolidado como un himno del rock mexicano y una de las piezas más reconocidas del repertorio de la banda.

La elección de este tema por parte de Dua Lipa para su homenaje en la Ciudad de México subrayó la trascendencia de la canción en la cultura musical local y su vigencia entre distintas generaciones.

La composición de “Oye Mi Amor” estuvo a cargo de Fher Olvera y Alex González, ambos integrantes de Maná. Según han relatado en diversas entrevistas, la letra narra la historia de un hombre enamorado de una mujer comprometida con otra persona, a quien él considera inadecuada para ella.

El protagonista de la canción no se resigna y suplica por una oportunidad, reflejando una experiencia universal de amor no correspondido y el dolor del rechazo. Esta temática ha permitido que la canción conecte con el público y se mantenga vigente a lo largo de los años.

Durante los años 90, la banda de rock se ganó el cariño de todo el público mexicano. (Gentileza: Maná)

El público reacciona a la colaboración

La interpretación conjunta fue recibida con entusiasmo por los asistentes, quienes corearon la canción y celebraron el gesto de la artista británica hacia la música mexicana. No es la primera vez que Dua Lipa rinde homenaje a la cultura local durante su estancia en la Ciudad de México; en su concierto del 1 de diciembre, interpretó “Bésame mucho”, otro clásico de la música nacional, lo que generó expectativas sobre las sorpresas preparadas para sus presentaciones.

Tras el éxito de los homenajes realizados en sus dos primeros conciertos, la atención del público se centra en la última fecha de Dua Lipa en México, programada para el viernes 5 de diciembre. La incógnita sobre cuál será el siguiente tema elegido para rendir tributo a la música mexicana mantiene la expectativa entre los seguidores, quienes especulan sobre la posibilidad de escuchar “Querida”, canción del emblemático Juan Gabriel en el cierre de la serie de conciertos.