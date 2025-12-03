México Deportes

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

El boxeador mexicano recibió tratamiento para combatir sus adicciones

Omar Chávez regresa al ring
Omar Chávez regresa al ring el próximo 8 de diciembre (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)

Julio César Chávez ha tenido que afrontar diferentes situaciones personales, en años recientes sus hijos Julio César Chávez Jr. y Omar han protagonizado algunas controversias familiares. La más recientes se trató de la recaída de Omar Chávez, según explicó el propio ex boxeador.

El gran campeón mexicano aseguró que tuvo que internar a su hijo para frenar sus adicciones, como consecuencia no estará participando en la cartelera donde peleará Chávez Jr. en la Arena San Luis en 2026. Pero, en días recientes, el Businessman reapareció en redes sociales, lo que daría muestra de una mejora.

En su cuenta oficial de Instagram compartió una emotiva imagen junto a su hermano Junior, en la que citó un fragmento religioso. Aunque la fotografía no sería actual, dio muestras de que se prepara para regresar al ring.

(IG/ @omarchavezzbu)

"Jehova es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará […] Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo".

En una segunda publicación subió un video reciente de él entrenando y lanzando golpes al costal, incluso su hermano Julio César lo felicitó.

Julio César Chávez confirmó que su hijo Omar recayó en adicciones

La noticia sobre la recaída de Omar Chávez y su ingreso a una clínica de rehabilitación obligó a Julio César Chávez a modificar los planes familiares y deportivos que tenía previstos para el cierre de año. El exboxeador, considerado el “gran campeón mexicano”, relató en una entrevista con Adela Micha para el programa La Saga que la situación de su hijo lo llevó a tomar medidas inmediatas, priorizando la salud sobre cualquier otro compromiso.

Durante la conversación, Julio César Chávez detalló que Omar Chávez se encontraba en plena preparación para una pelea de exhibición junto a su hermano Julio César Chávez Jr., evento que originalmente estaba programado para diciembre en San Luis Potosí.

(IG/ @omarchavezzbu)

El objetivo era que ambos regresaran al ring bajo la organización de su padre, quien había puesto especial empeño en este reencuentro boxístico. Sin embargo, la recaída de Omar, quien además de su adicción a las pastillas enfrenta problemas de ludopatía, alteró por completo estos planes.

El exboxeador explicó que su hijo había mostrado avances notables en su entrenamiento en Culiacán, pero ciertos comportamientos lo alertaron sobre una posible recaída. “Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego (de apuestas), tiene ese problema, y a parte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, explicó Julio César Chávez a La Saga.

Al percatarse de la situación, el campeón mexicano decidió actuar con firmeza: “Le leí la cartilla, lo mandé a llamar a Tijuana y lo metí a la clínica”, sentenció.

La decisión de internar a Omar Chávez en una clínica de rehabilitación en Tijuana implica que el boxeador permanecerá allí aproximadamente un mes. Esta medida fue considerada necesaria por el propio Julio César Chávez, quien lamentó que su hijo atraviese nuevamente por este proceso, pero subrayó la importancia de priorizar su recuperación.

“Está consciente de que la regó, ahí va a estar de pérdida un mes. Mientras, se va a preparar porque va a pelear, Julio y él. La pelea va a ser para enero, es el 24 de enero en San Luis Potosí, iba a ser en diciembre, pero la aplacé para que estén bien los dos y van a pelear los dos”, concluyó el exboxeador en su diálogo con La Saga.

Julio César ChávezOmar Chávezboxeomexico-deportes

