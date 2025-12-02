Selección Mexicana oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana confirmó el amistoso ante Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana confirmó este martes 2 de diciembre un anuncio que sacudió al entorno futbolístico nacional: México disputará un partido amistoso ante Portugal, encuentro que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo y que servirá como el evento inaugural de la renovada cancha del Estadio Azteca. El duelo se jugará el domingo 28 de marzo de 2026 y significará la primera vez que el astro lusitano pise el césped del inmueble más icónico del país.

El comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) detalló que Portugal, situada en el sexto puesto del ranking mundial de la FIFA, será el rival que marcará el regreso del Coloso de Santa Úrsula, ahora remodelado para convertirse en el primer estadio en la historia en albergar tres Copas del Mundo. La reapertura pretende ser un acontecimiento de escala internacional, y la visita del cinco veces ganador del Balón de Oro confirma la magnitud del evento.

El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

Además del choque ante la selección portuguesa, México también disputará un segundo encuentro amistoso dentro de la misma Fecha FIFA. El miércoles 31 de marzo, el Tri se enfrentará a Bélgica, octavo lugar del ranking mundial, en el Estadio Soldier Field de Chicago. Según la FMF, este par de duelos representa una oportunidad para medir al conjunto tricolor frente a potencias europeas en el arranque de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México confirma a Portugal y Bélgica, dos representativos ubicados en el Top 10 del ranking de la FIFA, como los rivales para la Fecha FIFA de Marzo de 2026”, señaló la Federación en el documento oficial. En la misma comunicación se precisó el horario del enfrentamiento ante Portugal, pactado a las 19:00 horas del centro de México.

El Tricolor tendrá su segundo juego de preparación ante Bélgica en Chicago.

Para el encuentro frente a Bélgica, programado también a las 19:00 horas —20:00 en Chicago—, la FMF destacó la importancia de mantener un alto nivel competitivo previo al torneo más importante del ciclo. Con la confirmación de estos dos compromisos, el Tri inicia formalmente una etapa fundamental de preparación, mientras que los aficionados ya anticipan la histórica visita de Cristiano Ronaldo al país.