México Deportes

Selección Mexicana oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

El Tricolor reinaugurará el Estadio Azteca en marzo ante el campeón de Europa, comandada por el astro portugués

Guardar
La Selección Mexicana confirmó el
La Selección Mexicana confirmó el amistoso ante Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Selección Mexicana confirmó este martes 2 de diciembre un anuncio que sacudió al entorno futbolístico nacional: México disputará un partido amistoso ante Portugal, encuentro que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo y que servirá como el evento inaugural de la renovada cancha del Estadio Azteca. El duelo se jugará el domingo 28 de marzo de 2026 y significará la primera vez que el astro lusitano pise el césped del inmueble más icónico del país.

El comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) detalló que Portugal, situada en el sexto puesto del ranking mundial de la FIFA, será el rival que marcará el regreso del Coloso de Santa Úrsula, ahora remodelado para convertirse en el primer estadio en la historia en albergar tres Copas del Mundo. La reapertura pretende ser un acontecimiento de escala internacional, y la visita del cinco veces ganador del Balón de Oro confirma la magnitud del evento.

El Tricolor reinaugura el Estadio
El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

Además del choque ante la selección portuguesa, México también disputará un segundo encuentro amistoso dentro de la misma Fecha FIFA. El miércoles 31 de marzo, el Tri se enfrentará a Bélgica, octavo lugar del ranking mundial, en el Estadio Soldier Field de Chicago. Según la FMF, este par de duelos representa una oportunidad para medir al conjunto tricolor frente a potencias europeas en el arranque de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México confirma a Portugal y Bélgica, dos representativos ubicados en el Top 10 del ranking de la FIFA, como los rivales para la Fecha FIFA de Marzo de 2026”, señaló la Federación en el documento oficial. En la misma comunicación se precisó el horario del enfrentamiento ante Portugal, pactado a las 19:00 horas del centro de México.

El Tricolor tendrá su segundo
El Tricolor tendrá su segundo juego de preparación ante Bélgica en Chicago.

Para el encuentro frente a Bélgica, programado también a las 19:00 horas —20:00 en Chicago—, la FMF destacó la importancia de mantener un alto nivel competitivo previo al torneo más importante del ciclo. Con la confirmación de estos dos compromisos, el Tri inicia formalmente una etapa fundamental de preparación, mientras que los aficionados ya anticipan la histórica visita de Cristiano Ronaldo al país.

Temas Relacionados

Selección MexicanaPortugalCristiano RonaldoEstadio AztecaMundial 2026CR7mexico-deportes

Más Noticias

¿Se va o se queda en Guadalajara? Esto se sabe del futuro de Armando González rumbo al Clausura 2026

Ademas, Chivas también evalúa el fichaje de Ángel Sepúlveda

¿Se va o se queda

Exjugadora de Chivas Femenil arremete contra Chicharito Hernández al fallar penalti ante Cruz Azul

La figura legendaria compartió un mensaje explosivo, lo borró a los minutos, pero aficionados ya habían guardado la evidencia

Exjugadora de Chivas Femenil arremete

Cruz Azul vs Tigres: a qué hora y dónde ver la Semifinal de ida del torneo Apertura 2025

Nicolás Larcamón y Guido Pizarro buscarán sacar ventaja en el primer capítulo de la semifinal

Cruz Azul vs Tigres: a

Perro Bermúdez se burla de Chicharito Hernández y el penal que dejó fuera a Chivas: “Uff, uff y recontra uff!”

El comentarista no evitó subirse a la tendencia en redes sociales donde aficionados y rivales del club realizaron publicaciones y memes de la falla de delantero

Perro Bermúdez se burla de

Estados Unidos quiere organizar la Copa América 2028: México sería una de las selecciones invitadas

Argentina y Ecuador son otras opciones para albergar la máxima competencia entre países sudamericanos

Estados Unidos quiere organizar la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparecen cuatro traileros en retén

Desaparecen cuatro traileros en retén militar de Matías Romero, Oaxaca: fiscalía no sabe si se pidió rescate

Cae “Cali”, jefe de plaza y generador de violencia en Oaxaca perteneciente al grupo delictivo “Comandante Cromo”

Detienen a “El Montana” en Tabasco, tercer implicado en la masacre del bar “Dbar” de Villahermosa

Procesan a “El Tato”, acusado del incendio del bar Lacoss en Puebla

De su estado de salud al grado de estudios: 6 datos sobre Joaquín Guzmán López revelados en su audiencia

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: La Bea rompe en llanto

Descubren infidelidad en concierto de Grupo Firme: “Mi prima anda con el esposo de mi hermana” | Video

Quién es Callum Turner, el prometido de Dua Lipa que pasea por CDMX y ahora es favorito como próximo James Bond

Memes, largas filas en cafeterías y precios ridículos en reventa por el vaso coleccionable ‘Bearista’

Victoria Ruffo envía mensaje a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel: “Siempre va a estar junto a ella”

DEPORTES

México oficializa partido en el

México oficializa partido en el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo

¿Se va o se queda en Guadalajara? Esto se sabe del futuro de Armando González rumbo al Clausura 2026

Exjugadora de Chivas Femenil arremete contra Chicharito Hernández al fallar penalti ante Cruz Azul

Cruz Azul vs Tigres: a qué hora y dónde ver la Semifinal de ida del torneo Apertura 2025

Perro Bermúdez se burla de Chicharito Hernández y el penal que dejó fuera a Chivas: “Uff, uff y recontra uff!”