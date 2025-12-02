Fan pierde el control y rompe su televisor tras penalti fallado de Chicharito Hernández ante Cruz Azul | Video

La reacción extrema se volvió tendencia y dividió opiniones entre los seguidores del Rebaño.

El pasado domingo 30 de noviembre de 2025 quedó marcado como una de las noches más complicadas en la carrera de Javier “Chicharito” Hernández. El histórico delantero mexicano fue el protagonista del partido entre Cruz Azul y Chivas después de fallar el penal decisivo que pudo haberle dado al Rebaño Sagrado su boleto a las Semifinales del Torneo Apertura 2025.

El duelo llegó a los minutos finales con el marcador global empatado 2-2 y con la obligación de Chivas de ganar para mantenerse con vida en la liguilla. Una falta de Jesús Orozco Chiquete dentro del área parecía abrir la puerta perfecta para el cuadro tapatío. La mayoría imaginaba que Luis Romo sería el encargado del cobro, pero sorpresivamente Javier Hernández tomó el balón y se dirigió al manchón penal con determinación.

El error del delantero no solo costó la eliminación, sino también un televisor que no sobrevivió a la frustración.

El silbatazo de Daniel Quintero marcó el momento definitivo. Frente a Andrés Gudiño, “Chicharito” buscó enviar el esférico al fondo de la red, pero su tiro salió desviado por completo, terminando en la tribuna sin exigir al guardameta de La Máquina. La incredulidad se apoderó de los aficionados, del cuerpo técnico y de sus propios compañeros, pues el gol significaba el pase directo a la siguiente ronda.

El video, que circula en redes, muestra la desesperación que provocó el penal decisivo mandado a la tribuna.

Las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales. Miles de seguidores expresaron su enojo y frustración, convirtiendo al delantero en tendencia nacional. Sin embargo, un aficionado destacó entre todos al viralizarse un video en el que rompe la televisión de su casa tras la falla del ariete rojiblanco. La escena se convirtió en el reflejo de la impotencia que vivió la afición en una noche que pudo haber cambiado por completo la historia del torneo.

Mientras tanto, la situación de Hernández dentro del club parece complicarse aún más. Su penal fallado no hace más que agravar una relación desgastada por constantes lesiones, ausencias y momentos polémicos que no han sido bien recibidos por la directiva. Fuentes cercanas al entorno rojiblanco señalan que el delantero estaría viviendo sus últimos días como jugador de Chivas, cerrando un ciclo que no cumplió las expectativas generadas en su regreso.

La eliminación dejó al Rebaño en una profunda reflexión sobre su presente deportivo, mientras que la figura de “Chicharito” sigue en el centro del debate tras un error que ya forma parte de las postales más dolorosas del futbol mexicano reciente.