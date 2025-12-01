México Deportes

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”

la expectativa mundial crece ante la posibilidad de un combate que podría redefinir la historia reciente del boxeo

Revelan qué pasará con Canelo
Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir” (Joe Camporeale-Imagn Images)

El futuro de Saúl Canelo Álvarez afronta un periodo de resignificación de su carrera, pues luego de perder sus títulos unificados de los supermedianos y no figurar en el top 10 de los mejores libra por libra, el tapatío se tendrá que replantear nuevos retos si quiere seguir vigente en el boxeo mundial.

Y es que, sin títulos que apostar, la elección de nuevos rivales para 2026 se complicaría, ya que las opciones para Canelo podrían escasear. Pero, en días recientes se reveló que Saúl ya no tendría “a dónde ir” en cuanto a la elección de rivales.

Por ello, se filtró cuál podría ser el giro que daría su carrera para el siguiente año. Y es que, el propio Canelo aseguró que aún le quedan unos años en el cuadrilátero, así que apostaría por regresar a la cima de las 168 libras.

¿Qué sigue para Canelo Álvarez en 2026?

Canelo y Eddy Reynoso cumplen 20 años juntos en el boxeo profesional Crédito: IG/ @canelo

Canelo Álvarez buscaría concretar una revancha contra Terence Crawford en septiembre de 2026, tras perder todos sus títulos de peso supermediano en la pelea celebrada en septiembre de 2025. Así lo informó el periodista Chris Mannix en declaraciones para DAZN, quien señaló que el boxeador mexicano ha manifestado su intención de volver a enfrentar al estadounidense, en lo que se perfila como uno de los combates más relevantes del boxeo internacional.

“El plan de Canelo es enfrentar a Crawford de nuevo el próximo año. Está buscando esa pelea, probablemente en septiembre”, afirmó Mannix para DAZN Boxing. El periodista destacó que es la primera vez que Álvarez expresa públicamente su deseo de revancha, lo que representa un cambio en la estrategia del púgil tras la derrota sufrida en 2025.

Y es que, la falta de contrincantes habría orillado a Canelo a esta opción, por ello el periodista sentenció que “Canelo no tiene a dónde ir... Está en la recta final de su carrera y ya limpió a todos los nombres relevantes en supermediano”.

Canelo Álvarez reveló los planes
Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

La primera pelea entre ambos, disputada el 13 de septiembre de 2025, marcó un hito en la historia del boxeo. Crawford, con 37 años y procedente del peso superwélter, subió dos divisiones para imponerse a Álvarez durante 12 asaltos y convertirse en campeón indiscutido en una tercera categoría, un logro sin precedentes en la era de los cuatro cinturones. El resultado dejó el récord de Álvarez en 63-3-2 (39 KOs), mientras que Crawford mantuvo su invicto con 42-0 (31 KOs).

Además, Mannix indicó que el equipo de Crawford ha presentado ofertas para una segunda pelea en los últimos meses, y que el atractivo financiero de un nuevo enfrentamiento supera al de cualquier otro posible rival, salvo David Benavidez.

