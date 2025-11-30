Selección mexicana femenil logra la mayor goleada de su historia con 14 anotaciones en el comienzo de las eliminatorias

Charlyn Corral fue la figura del equipo con siete goles. (@miseleccionfem)

La Selección Mexicana Femenil comenzó con el pie derecho su camino en los clasificatorios de CONCACAF rumbo al mundial 2027, al golear 14-0 a San Vicente y las Granadinas, logrando la mayor goleada de su historia futbolística.

Charlyn Corral, delantera de las Tuzas del Pachuca, fue la estrella de la tarde al anotar en siete ocasiones. La obra fue completada con un triplete de Lizbeth Ovalle y tantos de Scarlett Camberos, Alice Soto, Montserrat Saldívar y María Sánchez.

El equipo de Pedro López, dirigido por la Selección Mexicana Femenil, supera el récord histórico anterior de 11-0 ante Anguila en 2022 y escribe una página dorada en los libros de historia del fútbol femenino mexicano.

México Femenil protagoniza goleada histórica

Un triplete de la Maga Ovalle y una anotación de Alice completaron la obra. (@miseleccionfem)

El equipo dirigido por Pedro López abrió el marcador al minuto 6 tras una jugada en la que Stephany Mayor filtró a Corral, quien entró al área y definió con un bombazo que venció a la portera Benn.

El 0-2 llegó al 14 con una acción por el centro donde Alice Soto cedió a Ovalle, quien cruzó un disparo de zurda. Al minuto 22, Mayor y Corral combinaron nuevamente para coronar el 0-3.

Tres minutos después, La Maga asistió a Camberos para el 0-4, y justo antes del descanso, Corral anotó de cabeza el 0-5 tras un centro de Kenti Robles.

En la segunda mitad, Alice Soto anotó un potente disparo al ángulo para el 0-6 al 54, seguido de un remate de Ovalle para el 0-7 al 57. La ofensiva imparable continuó con un centro pasado rematado por Charlyn Corral al 61, ampliado posteriormente con disparos de zurda de Ovalle.

Al 72, Montserrat Saldívar y al 75 María Sánchez marcaron para el 0-10 y 0-11 respectivamente. Corral cerró la cuenta con dos goles más al 86 y al 90, sellando un histórico 0-14, la mayor goleada en la historia de la selección mexicana femenina.

Formato Clasificatorios CONCACAF

Cuatro equipos avanzarán de forma directa a la Copa del Mundo y dos más al repechaje intercontinental. ( X: @miseleccionfem)

La primera ronda de las eliminatorias cuenta con la participación de 29 selecciones y se disputa durante las fechas FIFA de noviembre de 2025, así como en febrero y abril de 2026. En esta fase, que excluirá a las dos selecciones mejor posicionadas en el ranking regional (Estados Unidos y Canadá), los equipos se dividirán en seis grupos para disputar la Fase de Grupos.

Cada selección jugará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, y el líder de cada grupo avanzará a la fase final de las eliminatorias.

La segunda etapa comenzará con los cuartos de final en formato de eliminación directa, donde los ocho equipos estarán ordenados de acuerdo al ranking regional.

A continuación, se disputará un Play-In entre los cuatro equipos que pierdan en cuartos para determinar dos plazas que accederán al Play-Off Intercontinental. Los cuatro ganadores de los cuartos de final avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación directa al Mundial Femenino Brasil 2027.

Además, las dos selecciones que lleguen a la final de esta fase última obtendrán su pase para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos, como país anfitrión de los Juegos, llega a la final, la segunda plaza olímpica se asignará al tercer lugar de la competencia, siguiendo el precedente de otorgar la plaza automática al país sede en ediciones anteriores.