Auténticos Tigres se coronan campeones de la Onefa tras Final cardíaca ante Borregos del Tec de Monterrey

Los Auténticos Tigres rompieron dos décadas de frustración y coronarse campeones de la ONEFA 2025

Una serie final dramática dejó
Una serie final dramática dejó al Tec a un gol de campo del empate, pero la ejecución no se completó y Tigres alzaron el título.

En un duelo cargado de intensidad desde el primer instante, los Auténticos Tigres de la UANL conquistaron el campeonato de la Liga Mayor de la ONEFA al derrotar 33-30 a los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey, en un enfrentamiento que mantuvo al público al filo de la butaca hasta el silbatazo final.

El partido comenzó con un golpe de autoridad por parte de la UANL. En la primera jugada ofensiva, Ángel Alvarado encontró un espacio por tierra y se escapó 75 yardas hasta la zona de anotación, dando el primer gran aviso de lo que sería una tarde explosiva por parte del corredor. Aunque fallaron el punto extra, Tigres tomó ventaja 6-0 y no tardó en incrementar la diferencia con goles de campo de Reynaldo Blanco, primero de 44 yardas y luego de 29, para colocar el marcador 12-0.

Borregos reaccionó con una jugada grande: un pase de 75 yardas de Fernando Sarabia a Alejandro Elizondo que acortó distancias. Aunque Tigres respondió con otra anotación, el Tec logró acercarse gracias a un gol de campo de Roberto Medina de 54 yardas antes del descanso, dejando la pizarra 19-10.

En el arranque del tercer cuarto, la conexión Sarabia–Elizondo volvió a aparecer, esta vez con un envío de 66 yardas que puso el encuentro 19-17. Sin embargo, los Auténticos no dejaron de presionar: Jorge Luis Chaib logró una escapada de 17 yardas para ampliar la ventaja y, poco después, Alvarado firmó su segunda anotación del día con una carrera de 67 yardas que colocó el juego 33-17.

Borregos intentó una remontada heroica con dos anotaciones de Daniel Santos, reduciendo la diferencia a solo tres puntos. El momento decisivo llegó cuando el Tec tuvo la oportunidad de empatar con un gol de campo de 59 yardas, pero Medina falló el intento y la UANL aseguró el título.

El entrenador Antonio Zamora celebró el logro afirmando que el equipo había “visualizado” este triunfo y destacó el aprendizaje de las tres finales perdidas. “Todos se partieron la m[...] durante cuatro años”, expresó, dedicando el campeonato a su familia, jugadores y afición.

Los Auténticos Tigres volvieron a la cima con carácter, contundencia y un cierre digno de una final histórica.

