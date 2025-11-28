México Deportes

David Faitelson cuestiona a Gabriela Cuevas por vincular el sismo del 85 con los problemas de baches en CDMX

El analista deportivo cuestionó la referencia de la representante de México en la FIFA al sismo de 1985 en el contexto de los preparativos mundialistas

Ambas figuras intercambiaron mensajes tras un comentario que desató fuertes reacciones en redes. (Ilustración: Jovani Pérez)

A medida que se acerca el inicio de la Copa del Mundo de 2026, México continúa trabajando para optimizar sus sedes, vialidades y logística. Sin embargo, más allá de los avances, la discusión pública se mantuvo encendida esta semana debido a un cruce de declaraciones entre el periodista David Faitelson y Gabriela Cuevas, representante de nuestro país ante la organización mundialista, la FIFA.

La polémica surgió luego de que Cuevas hiciera una comparación histórica al mencionar que, pese a la devastación provocada por el terremoto de 1985, México logró llevar a cabo el Mundial de 1986. En medio de señalamientos sobre baches y problemas urbanos, la funcionaria señaló que el país ha enfrentado escenarios mucho más complicados. Sus palabras fueron retomadas en redes y generaron una ola de reacciones.

Fue entonces cuando David Faitelson intervino, lanzando una crítica directa a Cuevas mediante un mensaje en el que cuestionó la pertinencia de su ejemplo.

(Captura de pantalla)
“Gabriela Cuevas, la representante del gobierno mexicano para la Copa Mundial de la FIFA 2026... ‘Hoy nos quejamos de los baches, pero en el Mundial del 86 la mitad de la ciudad estaba devastada por el terremoto’... Perdone usted, @GabyCuevas, no puede ni debe comparar un evento donde murieron miles de personas, una tragedia, con una irresponsabilidad de nuestros gobernantes...”

Tras la viralización del mensaje, Cuevas decidió responder aclarando el contexto de su declaración. A través de su cuenta, señaló:

(Captura de pantalla)
“Hola David, el contexto de esa respuesta es importante. Comenté con Verónica cómo hoy nuestro país está mucho mejor preparado en muchos aspectos que hace 40 años”.

El intercambio no terminó ahí. Faitelson replicó nuevamente, pero esta vez reconociendo la aclaración de la funcionaria.

Gabriela Cuevas, representante de México
Gabriela Cuevas, representante de México en la FIFA dio a conocer la actividades de activación física, promoción cultural reconocida por la UNESCO y torneos abiertos para involucrar a familias y jóvenes durante el evento futbolístico. (Ilustración: Jesús Aviles)
“Correcto. Entiendo que el contexto es diferente. Es verdad: vivimos tiempos diferentes. Estamos, definitivamente, mejor que hace 40 años, sobre todo porque hoy hay una mayor apertura y transparencia. Aprovecho para felicitarte por tu trabajo. Sé que FIFA está muy contenta con tu labor”.

La discusión digital reavivó el debate sobre las condiciones actuales de la capital, la memoria histórica y los retos que enfrenta México como sede mundialista. Con los meses finales rumbo al 2026 acercándose, el intercambio entre ambas figuras puso nuevamente los reflectores sobre la organización nacional del evento deportivo más importante del planeta.

