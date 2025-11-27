Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Cruz Azul y Chivas se enfrentarán en los Cuartos de Final del Apertura 2025 (X / Chivas)

La atención de los seguidores del futbol mexicano se concentra en el inminente choque entre Cruz Azul y Chivas, dos equipos que a lo largo de la temporada han apostado por propuestas tácticas ofensivas bajo la dirección de Martín Anselmi y Fernando Gago, respectivamente. El esperado enfrentamiento, que definirá el pase a la próxima ronda de la Liguilla, genera expectativas no solo por la rivalidad histórica entre ambos clubes, sino también por el estilo de juego que cada técnico ha impregnado en sus filas.

Ambas escuadras llegan a esta instancia respaldadas por planteles que muestran fortaleza ofensiva, lo que anticipa una serie con oportunidades de gol desde los minutos iniciales. El accionar del conjunto celeste ha destacado por la intensidad y presión alta que suele ejercer desde la salida del rival, mientras que el cuadro rojiblanco ha demostrado capacidad para recuperar y transformar rápidamente el balón en acciones de peligro.

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron en Liguilla Cruz Azul y Chivas?

El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en los Cuartos de Final del Apertura 2006, una serie que terminó siendo clave para Guadalajara en su camino hacia un título. En el partido de ida, los tapatíos se impusieron 2-0, y en la vuelta, aunque Cruz Azul igualó 2-2, Chivas logró avanzar a la siguiente ronda para posteriormente conseguir el campeonato tras vencer a Toluca.

Sin embargo, antes de esta eliminatoria, uno de los duelos más recordados en el historial de ambos conjuntos ocurrió en el repechaje del Clausura 2003. En el partido de ida, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, la Máquina logró una contundente victoria 4-1.

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Chivas los Cuartos de Final del Apertura 2025?

La ida de los Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas se disputará el jueves 27 de noviembre en el Estadio Akron a las 20:07, mientras que la vuelta se jugará el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario.

Ida: jueves 27 de noviembre de 2025 a las 20:07 horas | Estadio Akron

Vuelta: domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas | Estadio Olímpico Universitario

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas a la Liguilla del Apertura 2025?

Cruz Azul finalizó la Fase Regular con 35 puntos y se adjudicó el tercer puesto en la clasificación, aunque sus opciones de liderato se disiparon al perder 3-2 contra Pumas en el último encuentro. Pese a ese revés, el equipo celeste mantiene la confianza del entorno y continúa señalado como uno de los favoritos para conseguir el campeonato.

En contraste, la etapa de transición de Chivas bajo la tutela de Gabriel Milito se caracterizó por un crecimiento paulatino. Luego de un comienzo con resultados dispares, la escuadra tapatía encontró estabilidad al avanzar el torneo y cerró la fase regular con señales claras de mejoría, lo que la proyecta como un rival atractivo y con capacidad para medirse ante los contendientes más sólidos en la próxima fase.