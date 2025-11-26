México Deportes

Pasajeros se unen y arman partida de lotería en pleno aeropuerto de Guadalajara: video se vuelve viral

Un grupo de viajeros improvisó una partida de lotería para amenizar la espera por su vuelo

Guardar
La escena ocurrida en el
La escena ocurrida en el Aeropuerto de Guadalajara dejó ver cómo la cultura mexicana puede convertir la espera en un momento inolvidable entre desconocido.

Una escena espontánea y profundamente mexicana capturó la atención de miles de usuarios en redes sociales, después de que un grupo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara decidiera convertir una larga espera en un momento de diversión colectiva. Lejos de recurrir a aplicaciones, videojuegos o entretenimiento digital, varios viajeros optaron por algo mucho más tradicional: una partida de lotería en pleno piso de la sala de abordaje.

El momento fue registrado en TikTok, donde rápidamente acumuló reproducciones y comentarios. En el video se observa a personas que no se conocían entre sí sentadas en círculo, acomodadas alrededor de un mazo de cartas y fichas improvisadas para darle vida al popular juego mexicano. La dinámica, lejos de pasar desapercibida, generó curiosidad entre otros pasajeros, quienes reaccionaron con sonrisas y sorpresa al ver cómo la lotería se convertía en el punto de unión entre desconocidos.

Lotería mexicana imagen ilustrativa foto:
Lotería mexicana imagen ilustrativa foto: Pinterest

De acuerdo con la descripción del clip, los viajeros solo buscaban matar el tiempo mientras esperaban la hora de su vuelo, pero terminaron formando una pequeña comunidad improvisada. Entre risas, bromas y el clásico canto de las cartas, la partida se transformó en un recordatorio de la capacidad que tiene la cultura mexicana para generar convivencia incluso en los entornos más rutinarios.

Los comentarios en TikTok no tardaron en llegar. Cientos de usuarios celebraron la escena y destacaron el espíritu de camaradería que se generó al instante. “Sabes que es lo más padre de nuestra cultura, que estoy segura que eran puros desconocidos que se hicieron amigos”, escribió una usuaria. Otros lamentaron no haber estado presentes: “Lugares donde me emperra no haber estado 🫠😂 que chingón!!!”. También hubo quienes se preguntaron cómo surgió la idea: “Me pregunto quién llevaba la lotería? jajaja”. Entre las bromas, tampoco faltó quien dijera: “yo enojada por el retraso del vuelo y por perder mi dinero en la lotería”.

Aunque el momento duró apenas unos minutos, la escena se volvió viral por lo que representa: una postal de la identidad mexicana que demuestra que, incluso en tiempos dominados por la inteligencia artificial y el entretenimiento digital, las tradiciones y la convivencia humana siguen ganando terreno. La espontánea partida de lotería recordó que, a veces, los momentos más sencillos son los que más unen.

Temas Relacionados

LoteríaAeropuerto de Guadalajaraviraltiktokmexico-virales

Más Noticias

Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2025 de la Liga MX

Con base en datos recientes, la IA proyectó qué equipos avanzarían en cada serie de cuartos de final y quién tendría más probabilidades de coronarse

Inteligencia Artificial revela quién será

Clara Brugada lanza convocatoria para romper el Récord Guinness con la ‘Ola más grande del Mundo’

La Jefa de Gobierno de la CDMX se encuentra afinando detalles para recibir la Copa del Mundo 2026 con diversas actividades que integren a todos los ciudadanos y visitantes

Clara Brugada lanza convocatoria para

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens, horario y dónde ver el juego en México

Los Cuervos buscan conseguir su sexta victoria consecutiva frente a unos Bengalíes que esperan el regreso de Joe Burrow

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens,

Hugo Sánchez compara su legado de goles de chilenas con las de Cristiano Ronaldo: “Me da gusto por él y no me da envidia”

El Pentapichichi elogió la acrobacia del portugués ante Al Khaleej y rememoró cuando CR7 le confesó su deseo de anotar como él

Hugo Sánchez compara su legado

F1 Gran Premio de Qatar 2025: dónde ver en México la práctica, el sprint, la qualy y la carrera

El GP de Qatar 2025 llega con la última carrera Sprint del año y la posibilidad de que Lando Norris asegure el campeonato

F1 Gran Premio de Qatar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Privan de la libertad a

Privan de la libertad a dos elementos de la SSPC en Zapopan, Jalisco

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Guardia Nacional y Marina liberan a cinco víctimas de explotación sexual tras cateos en Quintana Roo

“La única paz es para los delincuentes”: despiden entre reclamos a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

DEA detiene a mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro juguete infantil en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Cómo obtener tu playlist personalizada

Cómo obtener tu playlist personalizada de Stranger Things en Spotify y crear tu foto al estilo de la serie con Nano Banana

Aline Hernández confirma que va por Sergio Andrade y Gloria Trevi en nuevo documental: “Callar no es opción”

Chespirito regresa con dos nuevas series: de qué se tratan, cuándo se estrenan y dónde verlas

Stranger Things 5: los seis episodios que tienes que ver antes del estreno final en México

Raúl Rocha Cantú reaparece para respaldar a Fátima Bosch mientras enfrenta investigación de la FGR

DEPORTES

Clara Brugada lanza convocatoria para

Clara Brugada lanza convocatoria para romper el Récord Guinness con la ‘Ola más grande del Mundo’

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens, horario y dónde ver el juego en México

Hugo Sánchez compara su legado de goles de chilenas con las de Cristiano Ronaldo: “Me da gusto por él y no me da envidia”

F1 Gran Premio de Qatar 2025: dónde ver en México la práctica, el sprint, la qualy y la carrera

Checo Pérez revela diferencia abismal entre monoplazas de Red Bull y Ferrari: “Es un coche más normal”