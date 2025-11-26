México Deportes

Leyenda de Pumas arremete contra Efraín Juárez y cuestiona su papel como director técnico: “Dice puras tonterías”

El histórico exjugador criticó que el técnico universitario acapare reflectores que, asegura, deberían pertenecer a los futbolistas

Una de las figuras más emblemáticas en la historia de los Pumas de la UNAM y un referente de la Selección Mexicana, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de emitir una fuerte crítica hacia el actual director técnico del conjunto universitario, Efraín Juárez.

Durante su paso por la gala Victory Prize 2025, el exmediocampista, Manuel Negrete expresó su molestia con la manera en que el entrenador auriazul ha manejado su exposición mediática, asegurando que el foco debería estar puesto en los futbolistas y no en las declaraciones del estratega.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 24: Manuel Negrete speaks during the premiere of 'El Corazon Nunca Se Equivoca' at Jardin Plaza Hidalgo on June 24, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images)
“Dejan que Efraín (Juárez) diga muchas tonterías”.

Para Negrete, el técnico llegó con buen recibimiento y expectativas positivas; sin embargo, considera que pronto comenzó a emitir mensajes que, desde su punto de vista, no representan los valores que han caracterizado al Club Universidad por décadas.

“Llegó muy bien, pero habló demasiado. Los jugadores deberían hablar más, se deberían destacar más los jugadores, más cosas positivas”, expresó el exseleccionado nacional.
Manuel Negrete (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)
El exjugador también señaló que sus comentarios tienen la intención de recordar la importancia de preservar la identidad histórica de la institución, especialmente en lo referente al perfil académico y formativo que distingue a la UNAM. En ese tenor, reiteró su inconformidad: “Dejan que Efraín diga muchas tonterías; a veces no tiene nada que ver con lo que es la universidad, la esencia de la UNAM”.

Negrete agregó que, con la inversión realizada por la directiva auriazul en futbolistas de renombre durante la última campaña, esperaba ver al equipo con un rendimiento que los llevara a la liguilla. No obstante, puntualizó que, más allá del dinero invertido, su postura siempre favorecerá el impulso a los jóvenes surgidos de cantera sobre los fichajes extranjeros. “Pensé que iba a clasificar. Prefiero perder con canteranos que con extranjeros. Se ha perdido un poco la esencia de Pumas, que es darle oportunidades a los jóvenes. Tendrían que ir a buscar jugadores para tener una mejor cantera. Pumas se ha caracterizado por ser una de las mejores canteras de México”, comentó.

Manuel Negrete (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)
El cuadro universitario quedó eliminado en la ronda de Play-In luego de caer ante Pachuca, un resultado que generó frustración entre los aficionados y dejó múltiples interrogantes respecto al rumbo del proyecto deportivo. A pesar del resultado negativo, hasta ahora la directiva no ha expresado intención alguna de realizar modificaciones en el cuerpo técnico ni de considerar la salida de Efraín Juárez del banquillo.

Las declaraciones de Negrete reavivan el debate sobre la identidad de Pumas y la dirección que tomará el equipo en los próximos torneos.

