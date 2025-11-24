Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

La temporada 2024-25 ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos se consoliden en ligas europeas y alcancen su máximo potencial. A pesar de que en los últimos años ha habido una disminución gradual en el número de jugadores exportados, este año podría marcar un cambio significativo para las futuras estrellas del país, tras la llegada de dos nuevos connacionales que iniciaron su aventura europea.
En la presente temporada aproximadamente 12 jugadores mexicanos están en equipos de diferentes ligas europeas. La Premier League es la competencia con mayor presencia de representantes nacionales con Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (AFC Bournemouth), quien recientemente se sumó a las filas de “los cerezas”.
Rodrigo Huescas y Emilio Rodríguez son los dos nuevos jugadores mexicanos que emigraron de la Liga MX. El canterano del Cruz Azul y el de Pachuca llegaron al FC Copenhague de la liga danesa y Celta de Vigo de España, respectivamente.
A continuación te compartimos los encuentros de los equipos donde residen equipos mexicanos de esta semana:
Todos los partidos de esta semana
Orbelín Pineda
Fiorentina - AEK Athene [Conf]
Conference League
27/11/2025
02:00:00 p.m.
Orbelín Pineda
Panathinaikos - AEK Athene
Super Liga de Grecia
30/11/2025
01:00:00 p.m.
Rodrigo Huescas
FC Kopenhagen - Kairat Almaty [CL]
Champions League
26/11/2025
11:45:00 a.m.
Rodrigo Huescas
AGF Aarhus - FC Kopenhagen
Superliga de Dinamarca
30/11/2025
07:00:00 a.m.
Raúl Jiménez
Tottenham Hotspur - Fulham
Premier League
29/11/2025
02:00:00 p.m.
Edson Álvarez
West Ham United - Liverpool
Premier League
30/11/2025
08:05:00 a.m.
Santiago Giménez
AC Milan - S.S. Lazio
Serie A
29/11/2025
01:45:00 p.m.
Johan Vázquez
FC Genoa - Hellas Verona FC
Serie A
29/11/2025
08:00:00 a.m.
Julián Araujo
Sunderland - AFC Bournemouth
Premier League
29/11/2025
09:00:00 a.m.
César Huerta
RSC Anderlecht - Union Saint-Gilloise
Belgian Pro League
30/11/2025
11:30:00 a.m.
Mateo Chávez
AZ - Shelbourne [Conf]
Conference League
27/11/2025
11:45:00 a.m.
Mateo Chávez
FC Twente - AZ
Eredivisie
30/11/2025
09:45:00 a.m.
Mexicanos consolidados en Europa
En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.
El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.
Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.
El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.