Todos los partidos de los jugadores mexicanos en Europa de esta semana

Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

La temporada 2024-25 ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos se consoliden en ligas europeas y alcancen su máximo potencial. A pesar de que en los últimos años ha habido una disminución gradual en el número de jugadores exportados, este año podría marcar un cambio significativo para las futuras estrellas del país, tras la llegada de dos nuevos connacionales que iniciaron su aventura europea.

En la presente temporada aproximadamente 12 jugadores mexicanos están en equipos de diferentes ligas europeas. La Premier League es la competencia con mayor presencia de representantes nacionales con Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (AFC Bournemouth), quien recientemente se sumó a las filas de “los cerezas”.

Rodrigo Huescas y Emilio Rodríguez son los dos nuevos jugadores mexicanos que emigraron de la Liga MX. El canterano del Cruz Azul y el de Pachuca llegaron al FC Copenhague de la liga danesa y Celta de Vigo de España, respectivamente.

A continuación te compartimos los encuentros de los equipos donde residen equipos mexicanos de esta semana:

Todos los partidos de esta semana

El delantero mexicano Raúl Jiménez se mantiene en las filas del Fulham en la Premier League (Reuters)

Orbelín Pineda

Fiorentina - AEK Athene [Conf]

Conference League

27/11/2025

02:00:00 p.m.

Orbelín Pineda

Panathinaikos - AEK Athene

Super Liga de Grecia

30/11/2025

01:00:00 p.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - Kairat Almaty [CL]

Champions League

26/11/2025

11:45:00 a.m.

Rodrigo Huescas

AGF Aarhus - FC Kopenhagen

Superliga de Dinamarca

30/11/2025

07:00:00 a.m.

Raúl Jiménez

Tottenham Hotspur - Fulham

Premier League

29/11/2025

02:00:00 p.m.

Edson Álvarez

West Ham United - Liverpool

Premier League

30/11/2025

08:05:00 a.m.

Santiago Giménez

AC Milan - S.S. Lazio

Serie A

29/11/2025

01:45:00 p.m.

Johan Vázquez

FC Genoa - Hellas Verona FC

Serie A

29/11/2025

08:00:00 a.m.

Julián Araujo

Sunderland - AFC Bournemouth

Premier League

29/11/2025

09:00:00 a.m.

César Huerta

RSC Anderlecht - Union Saint-Gilloise

Belgian Pro League

30/11/2025

11:30:00 a.m.

Mateo Chávez

AZ - Shelbourne [Conf]

Conference League

27/11/2025

11:45:00 a.m.

Mateo Chávez

FC Twente - AZ

Eredivisie

30/11/2025

09:45:00 a.m.

El canterano americanista se convirtió en una pieza importante en el esquema del West Ham la temporada pasada (Mario Lemina Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.