México Deportes

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Previamente, el comentarista deportivo lanzó una indirecta al comunicador por su postura de usar un vocabulario

Guardar
Christian Martinoli empezó un podcast
Christian Martinoli empezó un podcast con el Doctor García en YouTube (IG/ @cmartinolimx)

El cierre de preparación de la Selección Mexicana este 2025 para la Copa Mundial 2026 no solo generó crítica hacia los jugadores por su desempeño, sino que también abrió un debate entre los analistas deportivos y periodistas, como fue el caso de Christian Martinoli, quien se lanzó contra los futbolistas y usó un lenguaje altisonante para arremeter contra el Tri.

León Krauze, periodista y columnista en El Universal, lamentó el lenguaje que usó el narrador deportivo, así que menospreció y demeritó la calidad analítica de la última opinión que expresó el cronista en su podcast de Farsantes con Gloria de Luis Doctor García.

A través de redes sociales, Krauze dedicó un mensaje a Martinoli y sentenció que debe haber un grado de responsabilidad de quienes están en los micrófonos, así que cuestionó el vocabulario “vulgar” de Martinoli.

"Se puso bueno el debate el fin de semana sobre Martinoli, así que decidí detallar mi reflexión en mi podcast. ¿Los que estamos frente a un micrófono tenemos alguna responsabilidad con la calidad del debate público? Yo creo que sí“, escribió en su cuenta de X.

(X/ @LeonKrauze)
(X/ @LeonKrauze)

León Krauze se lanza contra Martinoli por su lenguaje vulgar contra la Selección Mexicana

Este lunes 24 de noviembre, el periodista dedicó su columna en El Universal al analista deportivo y tachó su “vulgaridad” para hablar del desempeño del equipo de Javier Aguirre.

Aseguró que el cronista deportivo debe cuidar su lenguaje, por lo que lamentó la manera en la que se expresó de lo jugadores del equipo azteca. Reflexionó que las palabras de “un líder de opinión” deben dirigirse con responsabilidad, esto sin importar el espacio en el que se digan, como puede ser un podcast.

Por ello, sentenció que “Las groserías de Martinoli seguramente le ganan popularidad, pero no construyen un mejor deporte ni —mucho menos— una mejor sociedad”.

¿Qué dijo Martinoli sobre los jugadores de la Selección Mexicana?

Christian Martinoli se lanzó contra los jugadores de la Selección Mexicana por reclamarle a la afición los abucheos que recibieron en la fecha FIFA de noviembre. Crédito: X/ @FarsantesG

Durante el podcast Farsantes con Gloria de Luis García, Martinoli abordó la controversia de las palabras de los jugadores del Tri y cuestionó la oportunidad elegida por los futbolistas para expresar su malestar con el público. Según el comentarista, los jugadores eligieron un mal momento para quejarse, ya que lo hicieron tras un partido disputado en territorio mexicano, algo poco frecuente para la selección, que suele jugar en Estados Unidos por motivos económicos.

“Nada más que fue un muy mal timing, me da la impresión, porque se pone a quejar justo en un partido en donde se celebra en territorio mexicano".

También subrayó la falta de consistencia en la postura de los jugadores ante las críticas. Señaló que, mientras en San Antonio se detuvo el partido por el grito homofóbico, ningún futbolista se pronunció sobre el comportamiento del público en ese contexto. “Se detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar y ahí no escuché a los p**ches jugadores decir: ‘Que no ma** la gente’, ¿Por qué nos critican, por qué estamos en San Antonio, por qué venimos aquí?... No lo escuché. Entonces, cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los hu**os de decir: ¿Por qué me reclaman?, dilo siempre, cab**n, no lo digas cuando se te antojó. Sé coherente y dilo siempre”, exigió el comentarista, según lo recogido en el podcast.

Martinoli pidió a los futbolistas
Martinoli pidió a los futbolistas que mantengan una postura razonable y constante, sin dejarse llevar únicamente por la frustración (X/@farsantescongloria)

Martinoli pidió a los futbolistas que mantengan una postura razonable y constante, sin dejarse llevar únicamente por la frustración de una derrota o los reclamos del público. “Solamente lo único que dije es: ‘Si a ti te em**ta que te critiquen, dilo siempre’. No nada más cuando un día se te ocurrió decirlo... Si estás caliente de que cada partido que juegas, que cada partido termina siendo para el aficionado una m**rda más grande que la otra —no digo para los especialistas, sino para el aficionado común y corriente que quiere que su equipo gane—, quieren que gane. Dilo siempre, cab**n. No lo digas y menos cuando vienes a jugar en México”.

Temas Relacionados

Christian MartinoliLeón KrauzeSelección Mexicanaperiodista deportivoTrimexico-deportes

Más Noticias

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Con un partido definido desde el primer tiempo con gol de Ordoñez, las Amazonas se convierten en el equipo más ganador de la liga femenil

Tigres se corona campeona del

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

Tras la inconformidad de los aficionados, la liga tuvo que aclarar cuáles fueron las causales de este movimiento poco común

Liga MX explica por qué

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

La noche en el estadio estuvo marcada por la conexión entre dos íconos de la cultura latinoamericana

‘El Buki’ visita la cancha

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

La liguilla del futbol mexicano arrancará con una programación diferente a la habitual, con tres partidos programados para los miércoles y el sábado, y solo uno programado para el jueves y el domingo.

Definidos días y horarios para

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17

La jugadora anunció que dejará al conjunto felino para continuar con sus estudios e integrarse al equipo de Universidad de California en Estados Unidos

Mia Villalpando: la campeona de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

Cae en Michoacán “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios, ligado al homicidio de Carlos Manzo

Marina detiene a cuatro presuntos traficantes y asegura 270 kilos de cocaína en el AICM, operaban red de droga hacia Tijuana

Fiscalía de Guanajuato responde ante filtración de datos sensibles por parte de hackers internacionales

ENTRETENIMIENTO

Raúl Rocha buscaría relevo como

Raúl Rocha buscaría relevo como presidente de Miss Universo tras acusaciones de fraude

Reportan muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 24 de noviembre: granjeros sorprendidos por eliminación del domingo

Raúl Rocha reconoce que escándalo de Miss Universo afecta a Fátima Bosch: “No está bien, me duele”

Patricio Borghetti abandona Venga la Alegría: éstas fueron las ‘agridulces’ razones que dio

DEPORTES

Tigres se corona campeona del

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”

Definidos días y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025 en la Liga Mx

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17