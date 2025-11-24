León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Christian Martinoli empezó un podcast con el Doctor García en YouTube (IG/ @cmartinolimx)

El cierre de preparación de la Selección Mexicana este 2025 para la Copa Mundial 2026 no solo generó crítica hacia los jugadores por su desempeño, sino que también abrió un debate entre los analistas deportivos y periodistas, como fue el caso de Christian Martinoli, quien se lanzó contra los futbolistas y usó un lenguaje altisonante para arremeter contra el Tri.

León Krauze, periodista y columnista en El Universal, lamentó el lenguaje que usó el narrador deportivo, así que menospreció y demeritó la calidad analítica de la última opinión que expresó el cronista en su podcast de Farsantes con Gloria de Luis Doctor García.

A través de redes sociales, Krauze dedicó un mensaje a Martinoli y sentenció que debe haber un grado de responsabilidad de quienes están en los micrófonos, así que cuestionó el vocabulario “vulgar” de Martinoli.

"Se puso bueno el debate el fin de semana sobre Martinoli, así que decidí detallar mi reflexión en mi podcast. ¿Los que estamos frente a un micrófono tenemos alguna responsabilidad con la calidad del debate público? Yo creo que sí“, escribió en su cuenta de X.

León Krauze se lanza contra Martinoli por su lenguaje vulgar contra la Selección Mexicana

Este lunes 24 de noviembre, el periodista dedicó su columna en El Universal al analista deportivo y tachó su “vulgaridad” para hablar del desempeño del equipo de Javier Aguirre.

Aseguró que el cronista deportivo debe cuidar su lenguaje, por lo que lamentó la manera en la que se expresó de lo jugadores del equipo azteca. Reflexionó que las palabras de “un líder de opinión” deben dirigirse con responsabilidad, esto sin importar el espacio en el que se digan, como puede ser un podcast.

Por ello, sentenció que “Las groserías de Martinoli seguramente le ganan popularidad, pero no construyen un mejor deporte ni —mucho menos— una mejor sociedad”.

¿Qué dijo Martinoli sobre los jugadores de la Selección Mexicana?

Christian Martinoli se lanzó contra los jugadores de la Selección Mexicana por reclamarle a la afición los abucheos que recibieron en la fecha FIFA de noviembre. Crédito: X/ @FarsantesG

Durante el podcast Farsantes con Gloria de Luis García, Martinoli abordó la controversia de las palabras de los jugadores del Tri y cuestionó la oportunidad elegida por los futbolistas para expresar su malestar con el público. Según el comentarista, los jugadores eligieron un mal momento para quejarse, ya que lo hicieron tras un partido disputado en territorio mexicano, algo poco frecuente para la selección, que suele jugar en Estados Unidos por motivos económicos.

“Nada más que fue un muy mal timing, me da la impresión, porque se pone a quejar justo en un partido en donde se celebra en territorio mexicano".

También subrayó la falta de consistencia en la postura de los jugadores ante las críticas. Señaló que, mientras en San Antonio se detuvo el partido por el grito homofóbico, ningún futbolista se pronunció sobre el comportamiento del público en ese contexto. “Se detuvo el juego, se gritó lo que no tienen que gritar y ahí no escuché a los p**ches jugadores decir: ‘Que no ma** la gente’, ¿Por qué nos critican, por qué estamos en San Antonio, por qué venimos aquí?... No lo escuché. Entonces, cada vez que te reclame un aficionado y tú tienes los hu**os de decir: ¿Por qué me reclaman?, dilo siempre, cab**n, no lo digas cuando se te antojó. Sé coherente y dilo siempre”, exigió el comentarista, según lo recogido en el podcast.

Martinoli pidió a los futbolistas que mantengan una postura razonable y constante, sin dejarse llevar únicamente por la frustración (X/@farsantescongloria)

Martinoli pidió a los futbolistas que mantengan una postura razonable y constante, sin dejarse llevar únicamente por la frustración de una derrota o los reclamos del público. “Solamente lo único que dije es: ‘Si a ti te em**ta que te critiquen, dilo siempre’. No nada más cuando un día se te ocurrió decirlo... Si estás caliente de que cada partido que juegas, que cada partido termina siendo para el aficionado una m**rda más grande que la otra —no digo para los especialistas, sino para el aficionado común y corriente que quiere que su equipo gane—, quieren que gane. Dilo siempre, cab**n. No lo digas y menos cuando vienes a jugar en México”.