Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Madson abre el marcador para los Bravos

En la cancha del Estadio Benito Juárez de los Bravos de Juárez se definirá el próximo equipo que pasará a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

🙋🏻‍♂️ | Este es el #XITuzo con el que esta noche nos jugamos el pase a la liguilla en el play in ante Bravos #BravosPachuca pic.twitter.com/MTLeIp6qeL

MIN 13: Juárez ya tuvo una primera oportunidad de acercarse a la portería de Pachuca.

MIN 15 : En un descuido de Pachuca por la borda de la izquierda mandaron un centro y el esférico le cayó a Madson , con una media tijera mandó el esférico a la portería.

MIN 16 : el VAR revisó una posible infracción previa al gol, pero no marcó nada y el primer tanto es para Juárez.

