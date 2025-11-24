México Deportes

Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Madson abre el marcador para los Bravos

Inicia el segundo partido de repechaje del Apertura 2025

Guardar
01:24 hsHoy

MIN 16: el VAR revisó una posible infracción previa al gol, pero no marcó nada y el primer tanto es para Juárez.

01:22 hsHoy

¡Goooooooool de Juárez!

MIN 15: En un descuido de Pachuca por la borda de la izquierda mandaron un centro y el esférico le cayó a Madson, con una media tijera mandó el esférico a la portería.

01:21 hsHoy

MIN 13: Juárez ya tuvo una primera oportunidad de acercarse a la portería de Pachuca.

01:14 hsHoy

Inicia el partido

Empieza el partido de eliminación del Play In.

Estas son las alineaciones de ambos clubes

(X/ @fcjuarezoficial)
(X/ @fcjuarezoficial)
01:10 hsHoy

Juárez y Pachuca pelearán el boleto de la liguilla

Ambos equipos buscarán el último
Ambos equipos buscarán el último boleto a como de lugar para jugar la liguilla. (Ilustración: Jesús Aviles)

En la cancha del Estadio Benito Juárez de los Bravos de Juárez se definirá el próximo equipo que pasará a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Temas Relacionados

Juárez FCPachucaLiga MXmexico-deportes

Últimas noticias

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Con un partido definido desde el primer tiempo, la escuadra de Jenni Hermoso se corona campeona

Tigres se corona campeona del

Cuánto cobrará Miguel Herrera a Costa Rica por ser despedido al no clasificar al Mundial 2026

El Piojo Herrera se quedó sin trabajo al ser destituido de su cargo como director técnico de los Ticos

Cuánto cobrará Miguel Herrera a

Esto exigió Martinoli a los jugadores de la Selección Mexicana tras enojarse con la afición por abucheos

El comentarista deportivo se lanzó contra el Tri por las posturas que tomaron varios futbolistas contra el público mexicano

Esto exigió Martinoli a los

Captan a José ‘El Tepa’ Lomelí, exfutbolista de Leones Negros, con un arma en partido amateur de Jalisco | Video

El sujeto arremetió contra el equipo rival luego de que iniciara una riña entre los futbolistas

Captan a José ‘El Tepa’

Penta y Fénix reviven a los ‘Lucha Brothers’ para lanzar reto a Dominik Mysterio y El Grande Americano

La rivalidad pactada para el cierre de temporada en Guadalajara promete emociones inéditas para los seguidores de la AAA y de la WWE

Penta y Fénix reviven a

ÚLTIMAS NOTICIAS

El accidente de Zoe Bogach

El accidente de Zoe Bogach de Gran Hermano con un espejo cuando promocionaba un canje: “Estoy en shock”

Cuánto tiempo puedes estar sin saldo ni recargar antes de que cancelen tu línea prepago

Vero Lozano compartió el álbum de fotos inédito de Johnny Depp en la Argentina: “Hicimos de todo”

Dormían y les entraron a robar: el detenido es un policía y las cámaras fueron clave

Google añade anuncios al Modo IA, la función basada en Gemini

INFOBAE AMÉRICA

Mujer de Utah fue encontrada

Mujer de Utah fue encontrada tras permanecer desaparecida durante dos semanas en California

Mi hijo murió por fentanilo

Para salir de las dictaduras narcoterroristas hay que cesar su sistema jurídico, no negociar impunidad e ilegalizar sus instrumentos políticos

La Corte Suprema de Dakota del Norte restableció la prohibición del aborto en el estado

EEUU consideró como “un gran paso hacia adelante” las negociaciones con Ucrania en Ginebra para poner fin a la guerra

DEPORTES

Tras los triunfos de Boca

Tras los triunfos de Boca Juniors y Estudiantes, así quedó el cuadro de los Playoffs del Torneo Clausura

Boca Juniors venció 2-0 al Talleres de Carlos Tevez y selló su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura

Un grito de cabeza y tres grandes asistencias: el recital de Messi en la goleada del Inter Miami ante Cincinnati

La respuesta de Di María al gesto de repudio de Estudiantes en el pasillo de campeón a Central

Con una actuación estelar de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a Cincinnati y se metió en la final de la Conferencia Este de la MLS