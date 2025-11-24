Juárez FC vs Pachuca Play In en vivo: Madson abre el marcador para los Bravos

MIN 16: el VAR revisó una posible infracción previa al gol, pero no marcó nada y el primer tanto es para Juárez.
MIN 15: En un descuido de Pachuca por la borda de la izquierda mandaron un centro y el esférico le cayó a Madson, con una media tijera mandó el esférico a la portería.
MIN 13: Juárez ya tuvo una primera oportunidad de acercarse a la portería de Pachuca.
Empieza el partido de eliminación del Play In.
Estas son las alineaciones de ambos clubes
En la cancha del Estadio Benito Juárez de los Bravos de Juárez se definirá el próximo equipo que pasará a la liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.