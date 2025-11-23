México Deportes

Danae Nieves le da a México su tercera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Freya Danae Nieves, medallista de oro en los Juegos Panamericanos para Sordos 2024, consolida su nombre como una de las grandes promesas del atletismo para sordos en México

La jalisciense Freya Danae Nieves
La jalisciense Freya Danae Nieves celebra con orgullo la medalla de plata en los 400 metros vallas de los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025, sumando la tercera presea para México en la justa. (Comité Paralímpico Mexicano)

Freya Danae Nieves, originaria de Jalisco, hizo historia al obtener la medalla de plata en los 400 metros vallas en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025, con un tiempo de 1:04.88 minutos, otorgándole a la delegación mexicana su tercera presea en la presente justa.

“Me siento muy contenta, muy feliz por haber ganado la medalla de plata de los Juegos Sordolímpicos”, declaró la atleta jalisciense para los medios de comunicación en la zona mixta posterior a la competencia.

La primera medalla para México en esta edición fue conseguida por Isabel Huitrón, quien logró la plata en judo, categoría de los 48 kilogramos, tras perder en la gran final ante Alina Pozdeeva, de la selección de Atletas Neutrales.

Dos días después, la mexiquense Lourdes Ponce se colgó la medalla de oro en los 10.000 metros planos con un tiempo de 36:17.07 minutos, sumando una valiosa presea para México.

Los Juegos Sordolímpicos cuentan con más de 200 pruebas en 21 disciplinas, incluyendo atletismo, básquetbol, fútbol, voleibol, deportes de raqueta, artes marciales, natación, golf y ciclismo, bajo la organización del Comité Internacional de Deportes para Sordos.

Un símbolo de superación y éxito para México

Con un subcampeonato mundial, una
Con un subcampeonato mundial, una medalla de oro en Panamericanos y su reciente medalla de plata, se consolida con una de las máximos exponentes del deporte para sordos en nuestro país. (CONADE)

Freya Danae Nieves ya había mostrado su gran potencial el año pasado, al obtener el subcampeonato en el Mundial de Atletismo para Sordos en la prueba de los 100 metros con vallas, con un tiempo destacado de 15.9 segundos

Este importante resultado fue una clara muestra de su talento y dedicación, posicionándola como una atleta a seguir en el ámbito internacional.

Posteriormente, en los Juegos Panamericanos para Sordos Brasil 2024, Danae Nieves Medina brilló aún más al conquistar la medalla de oro en la final de los 400 metros, consolidando su crecimiento y su papel como figura clave en el atletismo mexicano para sordos.

Con su reciente medalla de plata en los 400 metros vallas de los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, Freya reafirma su trayectoria ascendente y su capacidad para mantenerse en la élite deportiva.

A sus 20 años, Nieves se ha convertido en un símbolo de éxito y superación para México en competencias internacionales para atletas con discapacidad auditiva.

Historia de las Sordolimpiadas

Los Juegos Sordolímpicos, creados en
Los Juegos Sordolímpicos, creados en 1924 en París por Eugène Rubens-Alcais, reúnen cada cuatro años a atletas con discapacidad auditiva en más de 200 pruebas de 21 disciplinas, consolidando un evento internacional de gran diversidad y prestigio. (X: CONADE)

Las Sordolimpiadas, también conocidas como Deaflympics, se originaron en 1924 en París, Francia, convirtiéndose en el primer evento deportivo internacional dedicado exclusivamente a atletas con discapacidad auditiva.

Este acontecimiento histórico reunió a 148 deportistas provenientes de nueve países europeos y fue organizado por Eugène Rubens-Alcais, un atleta sordo francés fundador de la federación deportiva francesa para sordos.

Desde su creación, las Sordolimpiadas se celebran cada cuatro años, alternando entre modalidades de verano e invierno.

Las Juegos Sordolímpicos de invierno surgieron en 1946 y, a pesar de interrupciones como la Segunda Guerra Mundial y la ausencia de juegos de invierno en 2011, han permanecido como un evento reconocido por el Comité Olímpico Internacional.

La competencia abarca más de 200 pruebas en 21 disciplinas, que incluyen deportes individuales como atletismo, natación, judo, y tenis, junto con deportes de equipo como baloncesto, voleibol, fútbol y waterpolo, lo que refleja la gran diversidad y riqueza del certamen para los atletas con discapacidad auditiva a nivel mundial.

