¿Volverá Pumas a ganar? Esta fue la última vez que conquistaron un título nacional e internacional

Las eliminaciones recientes en Liga MX y Leagues Cup refuerzan la incertidumbre sobre el futuro competitivo del club. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas atraviesa uno de los periodos más largos sin títulos en su historia reciente. Eliminado tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, el equipo universitario volvió a cerrar un semestre sin avances significativos y con una sequía que supera los diez años en competencias nacionales e internacionales.

La afición continúa cuestionándose cuándo volverá el conjunto auriazul a disputar trofeos, mientras el club ya piensa en su siguiente participación en el Clausura 2026.

El panorama tampoco fue favorable fuera del país. En la Leagues Cup, Pumas quedó fuera desde la fase de grupos, ampliando un escenario deportivo que ha impedido la obtención de títulos desde hace más de una década. La falta de resultados mantiene en pausa la posibilidad de sumar una nueva corona, mientras los dirigidos por Efraín Juárez continúan en reconstrucción.

Eliminaciones recientes y continuidad de la sequía

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el Apertura, Pumas quedó eliminado en el Play-In ante Pachuca, sin alcanzar los Cuartos de Final. De forma paralela, el equipo quedó fuera de la Leagues Cup desde la fase de grupos, prolongando la racha sin títulos y dejando otro semestre sin celebraciones para la afición capitalina.

La falta de presupuesto, el bajo impulso de la cantera y contrataciones que no han dado resultado han sido factores que han acompañado este periodo. La “Octava” aún no llega y el club permanece como un conjunto competitivo por momentos, pero sin convertirse en candidato al título.

¿Cuántos años tiene Pumas sin ser campeón en México?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pumas acumula 15 años sin un título de Liga MX, periodo que se cumplirá el 22 de mayo de 2026, fecha en la que conquistó su último campeonato frente a Morelia. Aquella final del Clausura 2011 terminó con marcador global de 3-2, con anotaciones de Francisco Palencia y Javier Cortés en el duelo de vuelta, lo que significó la séptima estrella del club.

Más de tres décadas sin títulos internacionales

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el ámbito internacional, la sequía es aún mayor. Pumas suma 35 años sin un título de Concacaf.

Su última coronación data de 1989, en la entonces Copa de Campeones de la Concacaf. La final se disputó el 6 de febrero de 1990, cuando el equipo mexicano venció al Pinar del Río de Cuba por marcador global de 4-2.

En aquel torneo, Juan Carlos Vera, Jorge Campos y Manuel Negrete anotaron para Pumas en el Estadio Olímpico, en lo que sigue siendo la conquista internacional más reciente del club.