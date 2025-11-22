México Deportes

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Las declaraciones de La Volpe se suman al clima de inconformidad que rodea al proceso del ‘Vasco’ al frente del Tricolor

Aguirre enfrenta una creciente presión
Aguirre enfrenta una creciente presión mientras su gestión continúa en el centro del debate. (Archivo)

El proceso de Javier Aguirre con la Selección Mexicana atraviesa un momento complicado, marcado por abucheos y señalamientos debido al bajo funcionamiento del equipo.

En medio de este escenario, Ricardo La Volpe, exentrenador nacional y una de las voces más reconocidas del futbol mexicano, compartió sus críticas hacia el actual director técnico en declaraciones ofrecidas al medio Marca.

La Volpe cuestiona las convocatorias del ‘Vasco’

(FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)
(FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

Durante la entrevista con el medio deportivo, La Volpe lamentó las declaraciones de Aguirre respecto a que hay “jugadores a los que no les alcanza”, señalando que es el propio entrenador quien decide convocarlos:

“En una selección tú convocas y significa que, si tú convocas a alguien, es porque estás viendo un lucimiento y es un jugador que rinde bien, que funciona bien y que entra en tu sistema”, afirmó.

El argentino añadió que ese tipo de señalamientos no son necesarios:

“Es difícil decir que no tiene las condiciones, yo no iría por ahí porque es algo que no queda bien. Si es así, no lo convocas más y listo, pero ‘¿Para qué lo tengo que decir?’, mejor convoco a otro jugador”.

Señalamientos a la falta de variantes tácticas

(Archivo)
(Archivo)

El exdirector técnico también criticó la forma en que Aguirre ha manejado el esquema táctico de la Selección Mexicana.

De acuerdo con lo dicho al medio, el ‘Vasco’ no hace ni un ajuste, manteniendo un 4-3-3 que no ha ofrecido resultados en los partidos recientes, incluidos los seis encuentros sin victoria con los que se cerró 2025.

“Más allá de la calidad de los jugadores, el sistema es el que te hace brillar. Yo no entiendo por qué Aguirre no hace una variante, por qué sigue jugando con dos hombres por afuera, a pierna cambiada. La mayoría de las veces para que pase el lateral, y lo que está faltando son los volantes que llegan a línea de fondo”, expuso el exentrenador.

Un entorno tenso alrededor del Tricolor

(X/ @miseleccionmx)
(X/ @miseleccionmx)

El momento del equipo ha generado inconformidad en diversos sectores de la afición, que en algunos estadios ha manifestado su molestia con gritos de “Fuera Vasco”.

La falta de resultados ha enturbiado el proceso que inició con ilusión tras la llegada de Aguirre, quien sustituyó a Jaime Lozano. En este contexto, las observaciones de La Volpe, compartidas en su conversación con Marca, se suman al análisis sobre el funcionamiento del Tricolor en el cierre del año.

Ricardo La VolpeJavier AguirreSelección MexicanaMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

