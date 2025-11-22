México Deportes

Leyenda de Rayados se retiró hace unas semanas y ya dirige a su primer club

Humberto Suazo comenzó su etapa en los banquillos en Chile, mientras Rayados prepara un homenaje en reconocimiento a su trayectoria

El histórico goleador pasó del retiro a la dirección técnica. (Cuartoscuro)

Humberto ‘Chupete’ Suazo, uno de los máximos referentes en la historia de Rayados de Monterrey, comenzó una nueva etapa profesional luego de confirmar hace un mes su retiro definitivo de las canchas.

El exdelantero chileno asumirá la dirección técnica del San Luis de Quillota, club en el que concluyó su trayectoria como jugador. Su decisión motivó que la directiva de Monterrey preparara un reconocimiento en su honor durante su próximo partido como local en la Liguilla del Apertura 2025.

El ahora técnico firmó su contrato con el apoyo del presidente del club andino, César Villegas Urrutia. San Luis dio la bienvenida al exfutbolista con un mensaje en sus redes sociales en el que destacaron el inicio de una nueva etapa junto al “Canario”.

Suazo inicia su etapa como técnico en Chile

(@sanluisdequillota)

‘El Chupete’ concretó su regreso a San Luis de Quillota al firmar el acuerdo que oficializa su llegada al banquillo.

“¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, publicó la institución chilena.

Suazo, quien anotó 121 goles oficiales con Rayados, aseguró ante los medios que este nuevo reto lo motiva: “Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío… Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”.

El chileno destacó que conoce bien la estructura del club, sus jóvenes talentos y el proceso formativo que buscará impulsar. “Cuando uno hace las cosas, le gusta hacerlas bien: a veces te van a resultar, otras no, pero he sido siempre competitivo en mi vida”, señaló.

El perfil de jugadores que busca para su proyecto

(EFE/Miguel Sierra/Archivo)

Suazo explicó que su idea de juego parte de futbolistas con buena capacidad técnica:

“Me gustan los jugadores buenos para la pelota; creo que esa va a ser la base: jugadores con buena técnica, que sean de confianza y que hayan jugado conmigo”, comentó.

Añadió que su experiencia como jugador y el aprendizaje que obtuvo de sus entrenadores le han dado herramientas para liderar grupos y entender al futbolista en distintas situaciones.

Ilusión en Monterrey por su futuro en los banquillos

El 'Chupete' Suazo anunció su retiro del futbol, fue figura con Rayados de Monterrey. (Cuartoscuro)

El anuncio de su nueva faceta también generó expectativas entre la afición de Rayados, que ve con ilusión la posibilidad de que Suazo regrese algún día al club, ahora como entrenador.

La directiva de Monterrey informó en sus redes oficiales que prepara un homenaje para el chileno durante el encuentro ante América en la fase final del Apertura 2025, reconociendo su legado como una de las figuras más destacadas en la historia albiazul.

