La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Tendrá que reinventarse”

Faitelson se ha caracterizado por ser uno de los detractores del Canelo Álvarez. (ilustración: Jovani Pérez)

El nombre de Saúl Canelo Álvarez volvió a sonar en todas las redes sociales luego de que se anunciara su posible revancha contra Terence Crawford, pues David Faitelson, uno de los periodistas más polémicos, se manifestó al respecto.

Cabe recordar que Álvarez no se había manifestado al respecto desde aquel 13 de septiembre cuando perdió ante Bud Crawford de manera contundente. En aquella velada, el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, con más de 70 mil aficionados fue testigo de una noche histórica para el peleador estadounidense quien ganó de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Así, Canelo fue despojado de sus cuatro cinturones de la división de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) tras años de dominio, mientras que el norteamericano se convirtió en el primer peleador en unificar en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos.

Canelo Álvarez reveló los planes que tiene para su carrera tras perder con Crawford (X@Canelo)

La reacción de David Faitelson a la posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

Un posible segundo combate entre Saúl Álvarez y Terence Crawford generó distintas reacciones tanto en los aficionados como en David Faitelson, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que Canelo deberá reinventarse como boxeador si quiere ganar y recuperar sus cinturones de la división.

“El Canelo dice que quiere una revancha con Terrence Crawford en el 2026. Muy bien, pero para ganarle, tendrá que reinventarse como boxeador”, escribió el periodista de TUDN.

David Faitelson ha sido uno de los personajes más críticos en la carrera de Saúl Álvarez, pues a pesar de que el periodista considera al tapatío un gran boxeador, siempre ha cuestionado el nivel de sus rivales y el momento en el que los enfrenta.

David Faitelson reaccionó a una posible revancha entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (Captura de pantalla)

¿Cuáles son las otras opciones que tiene Canelo Álvarez aparte de Terence Crawford?

Otra alternativa para el jalisciense es Christian Mbilli, dueño de un récord perfecto de 29-0-1, quien tiene agendada una revancha frente a Lester Martínez (19-0-1) tras el empate que se produjo en la función de Canelo vs Crawford.

Por otro lado, Hamzah Sheeraz surge como una opción para el mexicano luego de imponerse de manera categórica sobre Edgar Berlanga el 12 de julio, en el Louis Armstrong Stadium de Nueva York. El británico noqueó al puertorriqueño en el quinto episodio, lo que le aseguró el puesto de retador obligatorio al título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Hace poco, Sheeraz manifestó su interés en medirse con el excampeón de Guadalajara, a quien considera uno de los más destacados boxeadores de la actualidad.

El ex boxeador reveló cómo su hermano se enfrentaba a peleadoras más grandes |Crédito: Facebook | Un Round Más

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez en el boxeo profesional?

Las repercusiones de la última derrota de Canelo Álvarez frente a Terence Crawford reconfiguraron la discusión sobre el futuro del reconocido pugilista. A pesar de que su etapa como campeón absoluto de las 168 libras terminó y que este revés se suma a sus previas derrotas ante Floyd Mayweather en 2013 y Dmitry Bivol en 2022, el mexicano aún tiene compromisos profesionales pendientes.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

Actualmente, la agenda de Álvarez está marcada por un contrato millonario con el jeque Turki Al-Alshikh, quien en tiempos recientes ha sido una de las figuras determinantes organizando combates de alto perfil en el mundo del boxeo internacional. El boxeador tiene dos peleas por cumplir bajo este acuerdo. Esto establece, al menos contractual y públicamente, que restan dos presentaciones de Canelo en el cuadrilátero profesional antes de considerar cualquier eventual retiro o nueva negociación.