Ex técnico de Cruz Azul está cerca de volver a la Liga MX con este equipo

Un viejo conocido que dirigió a Cruz Azul está cerca de regresar a la Liga MX (REUTERS)

El mercado de entrenadores para la Liga MX continúa mostrando actividad relevante a pesar de encontrarse cerca la conclusión del torneo Apertura 2025. Aún sin que se haya dado el silbatazo final de la temporada, ha trascendido que un técnico con experiencia previa en el futbol mexicano se encuentra en negociaciones para regresar al banquillo de un club dentro del circuito nacional.

Así, mientras algunos equipos aún compiten por sus objetivos en el rectángulo de juego, la planeación para la siguiente campaña ya comienza a perfilar nombres y proyectos.

Pedro Caixinha cerca de dirigir a los Bravos de Juárez

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, Pedro Caixinha se encuentra cerca de volver al futbol mexicano. Según la fuente, el estratega portugués está a punto de ser entrenador de los Bravos de Juárez, esto ya que Martín Varini es la opción número uno para sustituir a Fernando Gago en Necaxa.

“Super Deportivo pudo saber que son mínimos los detalles para que Caixinha se convierta en el entrenador del cuadro de Ciudad Juárez. El pasado 13 de noviembre, este medio reportó que el actual técnico de FC Juárez, Martín Varini es el candidato número uno para dirigir a Necaxa, tras la dirección técnica de Fernando Gago”, escribió Merlo.

Juárez perdió en el Play-In contra los Xolos de Tijuana, sin embargo, todavía tiene posibilidades de meterse a la Liguilla, pues se medirá contra Pachuca en la búsqueda del último boleto a la “Fiesta Grande”.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Fluminense v Red Bull Bragantino - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - April 13, 2024 Red Bull Bragantino coach Pedro Caixinha before the match REUTERS/Ricardo Moraes

¿Cómo fue el paso de Pedro Caixinha con Cruz Azul

Los resultados conseguidos por Pedro Caixinha al frente de Cruz Azul estuvieron marcados por un rendimiento positivo en el balance general de partidos. Bajo su dirección, La Máquina disputó un total de 86 encuentros, de los cuales logró imponerse en 40 ocasiones, igualó en 25 partidos y cayó en 21.

En el ámbito de los títulos, la etapa de Caixinha también se distinguió por la obtención de la Copa MX, correspondiente a la temporada 2018/19. Este trofeo figura como el mayor logro en su paso por el club cementero.

Pedro Caixinha: un viejo conocido de la Liga MX

Cabe recordar que el recorrido de Caixinha por el fútbol mexicano incluyó una etapa destacada en Santos Laguna, en la que celebró varios títulos. Aunque más conocido en los últimos años por su trabajo al frente de Cruz Azul, su primer ciclo exitoso en México se remonta al periodo previo a 2012.

Las vitrinas del club lagunero se enriquecieron durante su gestión con la Copa MX del Apertura 2014, la Liga MX en el Clausura 2015 y el trofeo de Campeón de Campeones 2015. La serie de logros consolidó el nombre del entrenador portugués en el balompié nacional.

Soccer Football - Paulista Championship - Santos v Sao Paulo - Estadio Vila Belmiro, Santos, Brazil - February 1, 2025 Santos coach Pedro Caixinha REUTERS/Carla Carniel

Tras ese ciclo, Caixinha optó por expandir su carrera a nivel internacional y aceptó el reto de encabezar al Al-Gharafa en Qatar, movimiento que marcó el final de su proyecto en México.

Finalmente, la carrera del técnico lusitano continuó en Europa, donde asumió el mando del emblemático Rangers de Escocia. Esta experiencia internacional amplió su perfil, permitiéndole sumar recorrido en ligas de distintos continentes antes de su posterior regreso al fútbol mexicano.