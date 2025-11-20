México Deportes

Greta Espinoza y Tigres Femenil envían contundente mensaje al América: “Lo vamos a pelear muchísimo”

La defensora compartió cómo vive una nueva final y el crecimiento del plantel bajo la dirección de Pedro Martínez

Greta Espinoza aseguró que Tigres
Greta Espinoza aseguró que Tigres Femenil llega motivado para enfrentar al América en la Final del Apertura 2025. (REUTERS/Daniel Becerril)

Tigres se prepara para disputar una nueva Final de la Liga MX Femenil, un escenario que el club ha convertido en parte de su identidad tras sumar seis títulos en su historia.

La defensa Greta Espinoza, una de las jugadoras con mayor presencia en esta etapa dorada del equipo, aseguró que la determinación del plantel será clave para enfrentar al América en la serie por el título del Apertura 2025.

La jugadora señaló que el equipo llega motivado y con la convicción de competir al máximo en ambos partidos. Espinoza enfatizó que Tigres trabajará cada aspecto del juego para buscar un nuevo campeonato, destacando el esfuerzo colectivo y la preparación que han desarrollado bajo la dirección de Pedro Martínez Losa.

“Vamos a salir a pelearla”: Tigres busca otro título

(Ilustración: Jesús Aviles)

Greta Espinoza envió un mensaje claro al América previo a la final, al asegurar que Tigres disputará la serie con intensidad desde el partido de ida.

“Vamos a salir a pelearla como lo que es, es una final, y a tratar de dar nuestros mejores 90 minutos y ya después lo que viene en el Volcán”, afirmó.

A pesar de que Las Águilas llegan tras golear a Chivas en Semifinales y Tigres enfrentó mayores dificultades ante Cruz Azul, Espinoza destacó que el ánimo del equipo está en su punto más alto.

“Tigres llega muy motivado, muy ilusionado, sabiendo que tiene que desplegar su fútbol para ganar esta final. Vamos a trabajarlo tácticamente, físicamente, mentalmente, con todas nuestras cualidades para podernos llevar la final”, añadió.

Espinoza describe cómo vive otra final con Tigres

(Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images)

La defensora, presente en cinco de los seis campeonatos de Tigres Femenil, compartió la emoción que siente al disputar nuevamente una final. Reconoció que estas instancias generan una intensidad especial y que cada título representa un capítulo importante en su carrera.

“Una final se vive intensamente. Es muy bonito poder estar en estas instancias, toda jugadora quiere jugar estos partidos. Lo vamos a pelear muchísimo, pero también me gusta poder disfrutar este tipo de partidos y así vamos a salir”, señaló.

Espinoza también habló sobre la adaptación del plantel al trabajo de Pedro Martínez Losa, destacando el crecimiento colectivo que han experimentado.

“Es un proceso, es aprender, creo que hemos tenido un crecimiento y lo hemos trabajado. Algo que define a Tigres Femenil es que trabaja día a día, además la competencia interna también nos hace mejorar muchísimo, entonces estoy contenta por las compañeras que tengo”, concluyó.

