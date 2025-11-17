México Deportes

Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

Pese a que se veía confiado, la leyenda del ‘Marine’ de la WWE le arrebató la victoria al méxico-americano en una de las peleas más cerradas de las últimas semanas

Guardar
El hijo de la leyenda
El hijo de la leyenda de San Diego considera que no fue justa su derrota. (Captura de video WWE Netflix)

La reciente derrota de Dominik Mysterio ante John Cena en el evento Raw de la WWE, celebrado en el TD Garden de Boston, ha generado debate entre los aficionados de la lucha libre. El luchador, conocido como el ‘Sucio Dom’, calificó la pérdida de su Campeonato Intercontinental como un accidente, comparándola con una improbable victoria de Chivas sobre América en el fútbol mexicano.

“Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente. Eso no pasa. Yo quiero mi revancha, en donde sea, cualquier día, puede ser mañana. Vuelvo a ir a Boston si todavía está ahí el ruco (John Cena) pero yo quiero mi Campeonato de regreso”, externó.

La reacción de Mysterio tras el combate reflejó su descontento con el resultado y su deseo de recuperar el título lo antes posible. El luchador dejó claro que está dispuesto a enfrentarse nuevamente a Cena mostrando su determinación por volver a la cima de la WWE.

La pérdida de su campeonato
La pérdida de su campeonato en la gira del retiro de Cena enojó mucho al joven luchador. (IG Dominik Mysterio)

Fan de la Liga MX

Más allá del cuadrilátero, Dominik Mysterio ha manifestado en diversas ocasiones su pasión por el deporte, especialmente por el Club América, equipo al que sigue de cerca y al que defendió en su comparación futbolística. Además, el luchador ha expresado su simpatía por el Paris Saint-Germain y los San Diego Padres, mostrando así una conexión con distintas disciplinas deportivas y aficiones internacionales. Esta diversidad de intereses deportivos contribuye a su perfil mediático y a su relación con seguidores de diferentes ámbitos.

En el plano profesional, Mysterio es actualmente el Megacampeón de la Triple A, lo que le permite mantener una presencia constante en la escena de la lucha libre mexicana. Su próxima cita está programada para el 22 de noviembre, cuando se presentará en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en México, para enfrentar a El Hijo del Vikingo y Dragon Lee, acompañado por su compañero El Grande Americano. Esta participación, destacada por RÉCORD, representa una oportunidad para que el luchador reafirme su dominio en el ring y fortalezca su vínculo con la afición mexicana.

Sucio Dom se presentará el
Sucio Dom se presentará el 22 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Una relación ‘complicada’ con México

Sin embargo, la relación de Dominik Mysterio con el público mexicano ha estado marcada por episodios controvertidos. El luchador recordó que, durante su última visita al país, recibió un golpe con una moneda lanzada desde las gradas, situación que no pasó desapercibida. En tono irónico, Mysterio pidió a los aficionados que, si desean arrojarle algo, prefieran billetes o incluso mujeres, en lugar de monedas. “Yo no necesito que me avienten pesos, si me van a aventar algo que sean viejas o billetes”, declaró.

Estas declaraciones, sumadas a anécdotas sobre autógrafos revendidos y vuelos demorados, han alimentado la polémica en torno a la figura de Mysterio. Su papel de rudo en la WWE y en Triple A ha provocado tanto admiración como rechazo, dividiendo a la afición y consolidando su imagen como un personaje que no deja indiferente a nadie. Mientras algunos celebran su habilidad y carisma, otros critican su actitud desafiante y sus comentarios provocadores.

Temas Relacionados

Dominik MysterioWWEJohn CenaTriple ALucha libre mexicanamexico-deportes

Más Noticias

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Te presentamos todos los detalles de los encuentros que disputarán los jugadores nacionales en las diferentes ligas del continente europeo

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?

Amazonas y Águilas se verán las caras en el juego que define el campeón

América vs Tigres: ¿Cuántas veces

Quién es Isabel Huitrón, la mexicana que le dio a México su primera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

La judoca sumó la tercera presea olímpica de su carrera y abrió la cosecha de metales para la delegación mexicana en esta edición

Quién es Isabel Huitrón, la

Nancy Antonio confía conquistar su primer título con América Femenil ante Tigres, su ex equipo: " Hoy defiendo estos colores con orgullo"

La defensora azulcrema aseguró que hoy su enfoque está completamente en América, motivada por disputar una final especial ante el conjunto donde ganó cuatro campeonatos de liga

Nancy Antonio confía conquistar su

Bruna Vilamala sueña coronarse en su primera final con América Femenil ante Tigres: “Para ganar tenéis que enfrentar a las mejores”

La delantera española aseguró que el equipo llega preparado y motivado para enfrentar a las felinas en la final del Apertura 2025

Bruna Vilamala sueña coronarse en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Sinaloa aún no

Fiscalía de Sinaloa aún no brinda información sobre desplazados a Durango y Chihuahua, acusa la Comisión de DDHH

“Pipo”, Los Lobos y el CJNG: así opera la alianza criminal de los narcos ecuatorianos y mexicanos

Quién era “El Jerry”, influencer asesinado en Culiacán, Sinaloa

Los últimos videos que compartió El Jerry minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Asesinan a balazos al influencer “El Jerry” en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 17 de noviembre: Manola Díez se convirtió en la quinta eliminada tras presunto fraude

Reviven burla de Alejandro Fernández contra los Aguilar tras polémica de Ángela y Christian Nodal en los Grammy

Maite Perroni lanza fuerte mensaje tras el asesinato de Carlos Manzo: “Fue silenciado con su muerte”

Carín León habría lanzado indirecta a Ángela Aguilar y su familia en los Latin Grammy

Nodal compara escándalos de su vida con lo que vivió Juan Gabriel: “Protegió su vida íntima”

DEPORTES

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez

Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

América vs Tigres: ¿Cuántas veces se han enfrentado en la final de la Liga Mx Femenil?

Quién es Isabel Huitrón, la mexicana que le dio a México su primera medalla en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Nancy Antonio confía conquistar su primer título con América Femenil ante Tigres, su ex equipo: " Hoy defiendo estos colores con orgullo"

Bruna Vilamala sueña coronarse en su primera final con América Femenil ante Tigres: “Para ganar tenéis que enfrentar a las mejores”