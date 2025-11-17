Dominik Mysterio compara su derrota con el clásico del fútbol mexicano: “Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente”

El hijo de la leyenda de San Diego considera que no fue justa su derrota. (Captura de video WWE Netflix)

La reciente derrota de Dominik Mysterio ante John Cena en el evento Raw de la WWE, celebrado en el TD Garden de Boston, ha generado debate entre los aficionados de la lucha libre. El luchador, conocido como el ‘Sucio Dom’, calificó la pérdida de su Campeonato Intercontinental como un accidente, comparándola con una improbable victoria de Chivas sobre América en el fútbol mexicano.

“Fue como las Chivas ganándole al América, un accidente. Eso no pasa. Yo quiero mi revancha, en donde sea, cualquier día, puede ser mañana. Vuelvo a ir a Boston si todavía está ahí el ruco (John Cena) pero yo quiero mi Campeonato de regreso”, externó.

La reacción de Mysterio tras el combate reflejó su descontento con el resultado y su deseo de recuperar el título lo antes posible. El luchador dejó claro que está dispuesto a enfrentarse nuevamente a Cena mostrando su determinación por volver a la cima de la WWE.

La pérdida de su campeonato en la gira del retiro de Cena enojó mucho al joven luchador. (IG Dominik Mysterio)

Fan de la Liga MX

Más allá del cuadrilátero, Dominik Mysterio ha manifestado en diversas ocasiones su pasión por el deporte, especialmente por el Club América, equipo al que sigue de cerca y al que defendió en su comparación futbolística. Además, el luchador ha expresado su simpatía por el Paris Saint-Germain y los San Diego Padres, mostrando así una conexión con distintas disciplinas deportivas y aficiones internacionales. Esta diversidad de intereses deportivos contribuye a su perfil mediático y a su relación con seguidores de diferentes ámbitos.

En el plano profesional, Mysterio es actualmente el Megacampeón de la Triple A, lo que le permite mantener una presencia constante en la escena de la lucha libre mexicana. Su próxima cita está programada para el 22 de noviembre, cuando se presentará en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en México, para enfrentar a El Hijo del Vikingo y Dragon Lee, acompañado por su compañero El Grande Americano. Esta participación, destacada por RÉCORD, representa una oportunidad para que el luchador reafirme su dominio en el ring y fortalezca su vínculo con la afición mexicana.

Sucio Dom se presentará el 22 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

Una relación ‘complicada’ con México

Sin embargo, la relación de Dominik Mysterio con el público mexicano ha estado marcada por episodios controvertidos. El luchador recordó que, durante su última visita al país, recibió un golpe con una moneda lanzada desde las gradas, situación que no pasó desapercibida. En tono irónico, Mysterio pidió a los aficionados que, si desean arrojarle algo, prefieran billetes o incluso mujeres, en lugar de monedas. “Yo no necesito que me avienten pesos, si me van a aventar algo que sean viejas o billetes”, declaró.

Estas declaraciones, sumadas a anécdotas sobre autógrafos revendidos y vuelos demorados, han alimentado la polémica en torno a la figura de Mysterio. Su papel de rudo en la WWE y en Triple A ha provocado tanto admiración como rechazo, dividiendo a la afición y consolidando su imagen como un personaje que no deja indiferente a nadie. Mientras algunos celebran su habilidad y carisma, otros critican su actitud desafiante y sus comentarios provocadores.