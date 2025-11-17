Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

El futbol de clubes está detenido por la fecha FIFA y los partidos de selecciones, sin embargo, este parón está pronto a terminar y las ligas más importantes del mundo retomarán su camino.

En varias de estas ligas se encuentras futbolistas mexicanos que buscan dejar su huella en el balompié europeo.

El próximo fin de semana destacan dos partidos: un encuentro entre mexicanos en Europa cuando Edson Álvarez y Julián Araujo se enfrenten en la Premier League cuando Wets Ham visite la casa del AFC Bournemouth.

El segundo partido sin duda es el que vivirá Santiago Giménez, cuando el AC Milán se enfrente al Inter de Milán, el clásico de la Serie A.

Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:

Los encuentros de esta semana

Edson Álvarez jugará su segunda temporada vistiendo los colores del West Ham en la Premier League (Reuters)

Orbelín Pineda

Partido: AEK Athene vs Aris

Competición: Super Liga de Grecia

Fecha: 23 de noviembre de 2025

Horario: 13:00 horas

Raúl Jiménez

Partido: Fulham vs Sunderland

Competición: Premier League

Fecha: 22 de noviembre de 2025

Horario: 09:00 horas.

Edson Álvarez y Julián Araujo

Partido: AFC Bournemouth vs West Ham United

Competición: Premier League

Fecha: 22 de noviembre 2025

Horario: 09:00 horas

Santiago Giménez

Partido: Inter de Milan vs AC Milan

Competición: Serie A

Horario: 23 de noviembre de 2025

Horario: 13:45 horas

Santiago Giménez (AP Foto/Luca Bruno)

Johan Vázquez

Partido: Cagliari vs FC Genoa

Competición: Serie A

Serie: 22 de noviembre de 2025

Horario: 08:00 horas.

César Huerta

Partido: RAAL La Louvière vs RSC Anderlecht

Competencia: Belgian Pro League

Fecha: 23 de noviembre de 2025

Horario: 11:30 horas.

Mateo Chávez

Partido: Heerenveen vs AZ

Competición: Eredivisie

Fecha: 23 de noviembre de 2025

Horario: 05:15 horas.

Johan Vazquez se consolidó como defensa central la temporada pasada del conjunto italiano (Facebook Genoa Oficial)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.