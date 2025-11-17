Mexicanos en Europa: Santiago Giménez jugará el “Derby della Madonnina” y Edson Álvarez enfrentará a Julián Araujo

El futbol de clubes está detenido por la fecha FIFA y los partidos de selecciones, sin embargo, este parón está pronto a terminar y las ligas más importantes del mundo retomarán su camino.
En varias de estas ligas se encuentras futbolistas mexicanos que buscan dejar su huella en el balompié europeo.
El próximo fin de semana destacan dos partidos: un encuentro entre mexicanos en Europa cuando Edson Álvarez y Julián Araujo se enfrenten en la Premier League cuando Wets Ham visite la casa del AFC Bournemouth.
El segundo partido sin duda es el que vivirá Santiago Giménez, cuando el AC Milán se enfrente al Inter de Milán, el clásico de la Serie A.
Sigue de cerca las actividades de la “legión azteca” en las principales ligas del fútbol europeo, entérate de los partidos, horarios y en qué competencia participarán. A continuación te compartimos la agenda de esta semana:
Los encuentros de esta semana
Orbelín Pineda
- Partido: AEK Athene vs Aris
- Competición: Super Liga de Grecia
- Fecha: 23 de noviembre de 2025
- Horario: 13:00 horas
Raúl Jiménez
- Partido: Fulham vs Sunderland
- Competición: Premier League
- Fecha: 22 de noviembre de 2025
- Horario: 09:00 horas.
Edson Álvarez y Julián Araujo
- Partido: AFC Bournemouth vs West Ham United
- Competición: Premier League
- Fecha: 22 de noviembre 2025
- Horario: 09:00 horas
Santiago Giménez
- Partido: Inter de Milan vs AC Milan
- Competición: Serie A
- Horario: 23 de noviembre de 2025
- Horario: 13:45 horas
Johan Vázquez
- Partido: Cagliari vs FC Genoa
- Competición: Serie A
- Serie: 22 de noviembre de 2025
- Horario: 08:00 horas.
César Huerta
- Partido: RAAL La Louvière vs RSC Anderlecht
- Competencia: Belgian Pro League
- Fecha: 23 de noviembre de 2025
- Horario: 11:30 horas.
Mateo Chávez
- Partido: Heerenveen vs AZ
- Competición: Eredivisie
- Fecha: 23 de noviembre de 2025
- Horario: 05:15 horas.
Mexicanos consolidados en Europa
En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.
El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.
Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.
El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.