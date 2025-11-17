Así reaccionó Javier Aguirre a los abucheos que recibió en el México vs Uruguay ( REUTERS/Henry Romero)

La Selección Mexicana empató sin goles ante su similar de Uruguay y la afición no tardó en reaccionar a este resultado, los abucheos que se escucharon en el Estadio Corona de Torreón durante el partido amistoso de la fecha FIFA pusieron en el centro de la conversación la reacción de Javier Aguirre. El entrenador, al término del encuentro, abordó el tema en conferencia de prensa, defendió la libertad de expresión de la afición mexicana y mostrando respaldo a su portero titular, Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue objeto de críticas desde el inicio del partido.

Aguirre, cuestionado sobre la respuesta del público, fue enfático al señalar que no le corresponde juzgar a la afición. “No soy quién para juzgar a la afición; son libres de expresarse… Manifestaron su inconformidad, no tengo autoridad para opinar de eso”, afirmó el técnico durante la conferencia de prensa. El estratega insistió en que la molestia de los asistentes forma parte del fútbol y que cada espectador tiene derecho a manifestar su sentir, especialmente después de haber pagado su entrada.

En ese mismo espacio, Aguirre se refirió a la situación de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien recibió abucheos por parte de los presentes debido a su titularidad sobre Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna. El entrenador evitó la polémica y optó por respaldar a su arquero, destacando que Rangel compite en igualdad de condiciones dentro del grupo y que requiere tiempo y confianza para desarrollarse. Aguirre subrayó que su labor se centra en el funcionamiento del equipo y en el desarrollo de sus jugadores, dejando claro que las reacciones externas no son un factor que pueda controlar.

La noche en Torreón estuvo marcada por la inconformidad de la afición, que no solo dirigió sus críticas a Rangel, sino que también abucheó al equipo nacional al término del primer tiempo y tras el silbatazo final. Incluso, el propio Aguirre fue blanco de los cánticos de desaprobación, con gritos de “¡Fuera Vasco!” que se escucharon en las gradas.

Afición reprochó el juego del Tri en Torreón, Aguirre minimiza inconformidad del público

Ante esta situación, el técnico reiteró en la conferencia de prensa que su enfoque permanece en los aspectos que puede manejar: “Lo que yo puedo controlar lo hago y eso es el funcionamiento del equipo, la posición de los jugadores, el rendimiento, el intentar que no se lesionen. Lo otro son variables que no controlas”.

En cuanto al desempeño del equipo, el Vasco Aguirre valoró la actitud y la entrega de sus jugadores, a pesar de no haber conseguido la victoria. El entrenador expresó que el partido fue intenso y que, en términos de estadísticas y sensaciones, la Selección Mexicana mostró avances respecto a encuentros anteriores. Además, destacó la competitividad y disposición del grupo, elementos que considera fundamentales para el crecimiento del equipo. En la conferencia de prensa, también resaltó el trabajo de Gilberto Mira y celebró el debut de Obed Vargas, señalando que ambos aportaron al funcionamiento colectivo.

Para Aguirre, el empate ante Uruguay abre debates sobre el rumbo del equipo

Para Aguirre, el empate ante Uruguay abre debates sobre el rumbo del equipo, pero insistió en que el camino hacia la mejora pasa por el trabajo constante y la continuidad, más allá de las reacciones momentáneas de la tribuna. El entrenador concluyó la conferencia de prensa transmitiendo confianza en el potencial del grupo y en la posibilidad de avanzar en los próximos compromisos.