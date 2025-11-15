Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

La pareja lagunera se impuso en un combate lleno de castigos, vuelos y un final inesperado por la lesión del integrante del United Empire. (Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La Arena México vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva. Este viernes 14 de noviembre, el Consejo Mundial de Lucha Libre realizó una función temática en honor a Linkin Park, donde varios luchadores ingresaron al cuadrilátero utilizando versiones adaptadas de los icónicos temas de la banda californiana.

La llamada “Catedral de la Lucha Libre” lució completamente llena y vibró con cada combate, aunque el momento más esperado llegó con el enfrentamiento por los Campeonatos de Parejas de New Japan Pro Wrestling (NJPW) Strong, que estaban en manos de Templario y TJP, representantes del United Empire.

La dupla mexicana conformada por los Hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja, apareció entre una mezcla de luces, guitarras distorsionadas y gritos del público que se entregó desde el primer instante. Ambos luchadores llegaban motivados, con un impulso acumulado tras sus múltiples defensas como campeones de parejas dentro del CMLL, y con la vista puesta en un título que representaba no solo poder internacional, sino un reconocimiento a su evolución como gladiadores.

El combate, pactado a una sola caída al estilo Strong, comenzó sin pausas. Desde los primeros segundos, las dos duplas se lanzaron con una intensidad que dejó claro que la contienda iba a ser física, dinámica y con riesgo en cada movimiento. Hubo intercambios de llaveo, ataques aéreos, golpes dentro y fuera del enlonado, y secuencias que obligaron al público a levantarse en varias ocasiones para ovacionar el desempeño de los cuatro luchadores.

Durante los primeros minutos, Templario y TJP mantuvieron una ligera ventaja gracias a su coordinación y poder ofensivo. Ambos trabajaron sobre los Chávez con castigos combinados y movimientos de poder que complicaron el inicio para los laguneros. Sin embargo, la experiencia y sincronía de Ángel de Oro y Niebla Roja empezaron a equilibrar la balanza. El duelo creció en intensidad cuando los cuatro gladiadores se enfrentaron en una serie de intercambios simultáneos.

La acción escaló nuevamente cuando Templario subió a la tercera cuerda para intentar un powerbomb, mientras Ángel de Oro estaba acomodado sobre los hombros de TJP. La secuencia prometía ser uno de los momentos más espectaculares de la noche, pero el desenlace tomó un giro inesperado. Ángel de Oro logró soltarse en el aire, provocando que Templario cayera descontrolado. En ese instante, el enmascarado sintió un fuerte daño en la rodilla, quedando claramente imposibilitado para continuar. El público, que había pasado del asombro a la preocupación, guardó silencio durante unos segundos mientras el personal médico del CMLL ingresaba para atenderlo.

Templario fue retirado del ring con asistencia, dejando a TJP a merced de una lucha desigual. Pese a la desventaja numérica, el luchador filipino-estadounidense decidió continuar, demostrando valentía y profesionalismo. Incluso logró encender una última esperanza entre sus aficionados cuando aplicó su castigo de rendición, el cangrejo, logrando que Niebla Roja se rindiera. El público reaccionó sorprendido, pues parecía que United Empire aún tenía posibilidades.

Pero cuando TJP intentó repetir la llave sobre Ángel de Oro, la historia cambió. El mexicano revirtió la situación y aplicó La Mecedora, obligando a su rival a rendirse y sellando así el triunfo de los Hermanos Chávez, quienes alzaron los campeonatos de NJPW Strong ante una Arena México que los ovacionó de pie.

En conferencia de prensa, Ángel de Oro y Niebla Roja hablaron con los medios al vencer a TJP Y Templario tras su triunfo por los titulos en pareja de NJPW Strong.

Tras la victoria, Ángel de Oro expresó su orgullo y habló sobre lo que significaba conquistar un título internacional luego de tantas defensas dentro del CMLL:

“La imagen que queríamos tener. Nos visualizamos, claro, como campeones no nada más de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya con veinticuatro defensas. Ahora, mira, acabamos de abrir una puerta muy importante internacionalmente y, pues sin desmeritar, claro, el reconocimiento para nuestros rivales, vaya que nos costó…”

El gladiador también habló sobre la lesión de Templario y el esfuerzo conjunto con su hermano:

“Pues yo creo que no precisamente salvar la lucha, porque la, la palabra lo dice pareja, somos una pareja… somos un equipo… el mérito no es nada más para el que define la lucha…”

Por su parte, Niebla Roja reforzó el mensaje sobre la fortaleza de la dupla:

“Creo que en la actualidad no hay una mejor pareja que nosotros. No, eh, no menospreciando a todos los demás, pero, bueno, esto lo avala, ¿no?... siempre con los ojos cerrados nos hemos entendido…”

Niebla Roja también envió un mensaje directo para Templario:

“…espero que haya sido algo leve y que no se haya sentido mal porque dio una gran batalla… con gusto estamos aquí a la orden para darle la revancha”.

Para cerrar, ambos luchadores dedicaron su triunfo:

“Esto va para todas las personas que han confiado en nosotros… mis padres en la Comarca Lagunera… la gente que siempre está atrás de mí”.

Con este triunfo, Ángel de Oro y Niebla Roja sellan su lugar no solo como una de las mejores parejas del momento en México, sino como representantes sólidos en la expansión internacional del CMLL. La función homenaje a Linkin Park terminó como una noche memorable: llena de música, emoción, drama y un nuevo capítulo dorado para los Hermanos Chávez.