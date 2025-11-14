Hormiga Gonzáles se rinde ante los tres delanteros de la Selección Nacional tras su primera convocatoria

Armando González fue convocado por primera vez a la Selección Nacional (X @Chivas)

Armando ‘Hormiga’ González, reciente campeón de goleo en la Liga MX con 12 goles, se ha convertido en uno de los nombres más destacados en la concentración de la Selección Mexicana de cara a los próximos amistosos frente a Uruguay y Paraguay. A sus 22 años, el delantero de Chivas afronta su primera convocatoria con el equipo nacional en un entorno de alta competencia, rodeado de figuras consolidadas y con la expectativa de dejar su huella en el Tri

La llegada de González al combinado nacional coincide con una etapa de recambio generacional y una delantera repleta de talento. Y es que cabe señalar que la ausencia de Santiago Giménez, quien no fue convocado por lesión, abrió el espacio para que el joven atacante comparta vestuario con referentes como Raúl Jiménez, actual jugador del Fulham, y Germán Berterame, figura en Rayados. Esta competencia interna no intimida al ‘Hormiga’, quien ve la oportunidad como un escenario ideal para crecer y aportar su estilo al equipo.

Armando "La Hormiga" González colocó el segundo gol del encuentro que lo acerca al liderato de goleo. Imagen cuenta de X @Chivas.

Hormiga Gonzáles se rinde ante Santiago, Raúl y Berterame

En entrevista con Fox Sports, González reconoció el nivel de sus compañeros Santiago Gimenez, Raúl Jiménez y Germán Berterame en la ofensiva del combinado nacional.

“La verdad es que esos tres nombres son jugadores top; Santi en el Milan, Raúl en las mejores ligas del mundo, Berterame que en Rayados es referente. Yo trato de venir aquí a aportar lo mío y también a aprender de ellos”, comentó el atacante.

Durante la misma charla, el delantero también subrayó su disposición para absorber experiencias de quienes ya han dejado huella en el fútbol internacional y nacional, mostrando una actitud abierta al aprendizaje y al trabajo colectivo.

Aunque se ha mostrado como un goleador nato en el rebaño, el argentino considera que aún hay trabajo que hacer con el canterano. (Especial)

Hormiga Gonzáles ya tiene listo el festejo que hará en caso de anotar

El atacante del Rebaño, que no ha tenido oportunidad de celebrar su título de goleo con sus allegados debido a la inmediatez de su incorporación a la concentración, compartió que el respaldo de su entorno ha sido fundamental. Sin embargo, el jugador enfatizó que su entorno le ha pedido que mantenga la autenticidad y disfrute el momento, una filosofía que busca trasladar al terreno de juego.

Con la mira puesta en un posible debut goleador con la Selección Mexicana, González ya tiene preparado un festejo especial. Inspirado en la cultura pop japonesa, el delantero reveló al mismo medio, en caso de marcar, planea celebrar con el “jutsu”, un gesto característico de la serie Naruto.

“El jutsu, el jutsu hermano, ese estaría bueno hacerlo”, expresó, mostrando el lado lúdico y personal que lo distingue dentro y fuera de la cancha.

En este nuevo capítulo con el Tri, González asume el reto convencido de que la clave está en mantenerse fiel a sí mismo y disfrutar cada instante, una actitud que lo ha impulsado hasta la élite del fútbol mexicano.