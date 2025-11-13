Desmienten que Memo Ochoa haya grabado comerciales con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Aclaran que Memo Ochoa no grabó en el CAR con la FMF (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La Selección Mexicana iniciará su concentración de cara a la última fecha FIFA de este 2025, Javier Aguirre reveló la lista de jugadores que formarán parte de la convocatoria para los partidos amistosos contra Uruguay y Paraguay. Y entre las ausencias que destacaron es que Guillermo Ochoa no fue considerado para estos partidos amistosos.

Sin embargo, Memo Ochoa ya vistió el nuevo uniforme que usará el Tri para la Copa Mundial 2026. En redes sociales se filtraron imágenes donde se apreció al ex portero americanista con el jersey oficial del equipo nacional. Incluso, apareció junto a Luis Ángel Malagón.

Aparentemente se trató de una grabación comercial, pero generó debate porque supuestamente se habría grabado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Estas imágenes generaron polémica y diferentes periodistas iniciaron un debate sobre la presencia de Memo Ochoa en la concentración del Tri.

El comentarista aseguró que Javier Aguirre llevará al portero por compartir representante y no por rendimiento.

Sin embargo, Fernando Schwartz, director de comunicación de la FMF, se encargó de aclarar la polémica y desmintió que Ochoa haya acudido al CAR para grabar comerciales.

FMF niega que Memo Ochoa haya grabado comerciales en el CAR

A través de redes sociales, Fernando Schwartz, aseguró que Memo Ochoa no estuvo en las instalaciones del CAR de la FMF, por lo que desmintió los rumores que lo ponían como portero de la selección para el Mundial 2026. El también periodista destacó que las grabaciones se hicieron en otra zona que no está relacionada con la FMF.

Por otra parte, indicó que estos comerciales son parte de los convenios que mantiene el portero con patrocinios, así que desvinculó a la FMF de este posible acercamiento.

Ochoa reapareció con el uniforme de la selección mexicana (X/ @josejuangelmx)

“Aclaración. @yosoy8a (Memo Ochoa) no estuvo en la concentración de selección en el Centro de Alto Rendimiento. Sus patrocinios los grabó en otra locación. Hay que informarse antes de mentir para crear polémica”, señaló en sus redes sociales oficiales.

Álvaro Morales explota contra la FMF por grabaciones de Memo Ochoa

El hecho de que el experimentado arquero, actualmente en el AEL Limassol de Chipre, luciera el nuevo uniforme del equipo nacional durante una visita a la concentración del Tri, acompañado por Luis Ángel Malagón, generó una oleada de críticas y especulaciones sobre su posible inclusión en la lista para la Copa del Mundo de 2026, donde podría disputar su sexto Mundial consecutivo.

El punto más álgido de la polémica surgió cuando se conoció que Ochoa habría aprovechado su presencia con el combinado nacional para grabar anuncios publicitarios portando la indumentaria oficial. Esta situación provocó la reacción inmediata del analista deportivo Álvaro Morales, quien acusó a la FMF y al propio jugador de anteponer intereses económicos a los deportivos.

Desmienten que Memo Ochoa acudió al CAR (X/ @fersch_4)

Álvaro Morales calificó la acción como “una maldita vergüenza” y la consideró una muestra de descaro, señaló que la federación y el cuerpo técnico protegen los intereses comerciales por encima del rendimiento en la cancha, según expresó en Futbol Picante.