Checo Pérez realiza pruebas con un Ferrari bajo los colores de Cadillac

El tapatío completó su primer día de pruebas en Imola al volante de un Ferrari SF-23 negro

El mexicano condujo un Ferrari
El mexicano condujo un Ferrari SF-23 negro bajo la supervisión del equipo Cadillac. (Jesús Aviles / Infobae México)

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 después de casi un año de ausencia.

Según información de Motorsport, el tapatío realizó pruebas privadas en el circuito de Imola, Italia, al volante de un Ferrari SF-23 completamente pintado de negro y con la supervisión de su nueva escudería, Cadillac.

Este test marca el primer contacto de Pérez con la pista desde el Gran Premio de Abu Dhabi 2024, última carrera que disputó con Red Bull antes de su salida del equipo.

Desde entonces, el mexicano se ha mantenido activo trabajando en el simulador de Cadillac, con quien firmó para convertirse en uno de sus pilotos titulares de cara a la temporada 2026, cuando la marca estadounidense debutará oficialmente en la máxima categoría.

Al tratarse de una nueva escudería sin autos propios, el conjunto norteamericano utilizó un monoplaza Ferrari SF-23 dentro del programa TPC (Testing Previous Car), el cual permite realizar pruebas con vehículos de temporadas anteriores.

El ‘Cavallino Rampante’, que será proveedor de unidades de potencia para Cadillac, facilitó el auto y colaboró logísticamente en las sesiones.

Cadillac inicia su camino hacia la Fórmula 1

Checo Pérez durante su primer
Checo Pérez durante su primer test con Cadillac en el circuito de Imola. (Crédito / Captura de pantalla / AutoRacer)

De acuerdo con Motorsport, alrededor de 30 integrantes de Ferrari trabajaron junto a 20 miembros de Cadillac en la preparación de los boxes 16 y 17 del circuito de Imola.

Aunque se intentó mantener el test en reserva, la noticia del ensayo terminó filtrándose, frustrando el intento de discreción de ambas partes.

Previo a las pruebas, el equipo de Maranello había puesto en pista el mismo SF-23 en su circuito de Fiorano, con Arthur Leclerc al volante, para asegurarse de que el monoplaza estuviera en condiciones óptimas.

Durante las jornadas en Imola, Pérez fue el único piloto al mando, mientras que el equipo encabezado por Graeme Lowdon buscó afinar procedimientos y familiarizarse con la operativa de un fin de semana de Gran Premio.

El debut del nuevo equipo y los planes a futuro

Checo Pérez y Valtteri Bottas
Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos titulares de Cadillac en su debut en la Fórmula 1 en 2026. (Instagram / @cadillacf1)

Sergio Pérez compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, quien no participó en los ensayos debido a su vínculo vigente con Mercedes como piloto de reserva.

Al frente del proyecto estuvo Peter Crolla, jefe de equipo de Cadillac desde abril y exmiembro de Haas F1 entre 2022 y 2024.

Cadillac será el undécimo equipo en la parrilla de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026, cuyo inicio está programado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

El ensayo en Italia representa el primer paso tangible del proyecto estadounidense rumbo a su estreno en la máxima categoría del automovilismo.

