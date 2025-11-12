Cruz Azul pierde a Kevin Mier para la Liguilla; el portero será operado el jueves

Kevin Mier será intervenido quirúrgicamente tras la fractura sufrida ante Pumas. (REUTERS/Henry Romero)

El portero colombiano Kevin Mier no volverá a defender el arco de Cruz Azul en lo que resta del 2025. El guardameta resultó con una fractura durante el cierre del Apertura 2025, luego de una fuerte entrada del jugador panameño Adalberto Carrasquilla, de Pumas.

Según información confirmada por FOX Sports, el futbolista celeste será sometido a una cirugía el jueves 13 de noviembre, lo que marca el final anticipado de su temporada.

El accidente ocurrió en el tramo decisivo del torneo, cuando La Máquina buscaba asegurar el liderato general de cara a la Liguilla. El partido, disputado en el Estadio Cuauhtémoc (sede alterna del encuentro), terminó con derrota para los cementeros y con una baja sensible en el plantel de Nicolás Larcamón.

La situación complica los planes del conjunto capitalino, que además de perder a su arquero titular, afrontará sin él la Copa Intercontinental, competencia internacional que disputará en diciembre como vigente campeón de la Concacaf Champions Cup.

La jugada que cambió la noche

La lesión de Mier llega en el momento más decisivo para Cruz Azul, previo a la Liguilla. (REUTERS/Henry Romero)

El incidente se produjo cuando Cruz Azul mantenía la ventaja en el marcador. Carrasquilla realizó una barrida sobre Mier que terminó con una fractura en la tibia derecha del colombiano, quien debió abandonar el campo en camilla.

A pesar de la gravedad de la acción, el árbitro Fernando Hernández decidió no mostrar tarjeta roja tras revisar la jugada en el VAR, lo que generó polémica y reclamos del cuadro celeste.

De acuerdo con el reporte del mismo medio, la directiva cruzazulina llegó a considerar una solicitud formal de inhabilitación contra el futbolista de Pumas; sin embargo, la petición no avanzó. Carrasquilla, por su parte, aseguró públicamente que nunca tuvo intención de lastimar a su colega.

Larcamón define sustituto para la recta final

El portero colombiano abandonó el campo en camilla luego de una barrida de Adalberto Carrasquilla. (REUTERS/Henry Romero)

El periodista David Espinosa, de FOX Sports, confirmó que Mier quedará fuera tanto de la Liguilla como de la Copa Intercontinental, que se llevará a cabo del 13 al 17 de diciembre en Medio Oriente.

En ese torneo, los cementeros se medirán al campeón de la Copa Libertadores, que saldrá entre Flamengo y Palmeiras.

Ante la lesión, Andrés Gudiño se perfila como el nuevo titular en el arco, mientras que Emmanuel Ochoa, portero de la Selección Mexicana Sub-20, fungirá como suplente.

Con esta reconfiguración, Cruz Azul deberá ajustar su esquema para encarar los compromisos más importantes de la temporada.