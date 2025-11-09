Gol agónico de Chicharito da triunfo a Chivas y estallan las redes sociales con divertidos memes

La afición de Rayados fue la más 'bulleada' tras el tanto del canterano chiva. (Crédito: X/ @Chivas)

Un cabezazo en los minutos finales devolvió la sonrisa a Javier ‘Chicharito’ Hernández y a la afición del Estadio Akron. El delantero mexicano, tras casi once meses sin marcar en casa, rompió una sequía de 270 días con un gol decisivo que aseguró la victoria de Chivas sobre Monterrey y selló el pase del equipo a la siguiente fase del torneo Apertura 2025.

La anotación, cargada de emoción, llegó en un momento de máxima tensión y se convirtió en el desenlace soñado para un encuentro que puso a prueba la resistencia del equipo y de su ídolo.

El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

La jugada que cambió el rumbo del partido se gestó cuando Miguel Gómez envió un centro preciso desde la banda derecha. Hernández, quien había ingresado al campo en sustitución de Efraín Álvarez al minuto 81, superó la marca de Erick Aguirre y conectó un remate de cabeza.

El balón, tras un bote en el área chica concedido por el portero Santiago Melé, cruzó la línea de gol y desató la euforia en las gradas. El marcador final de 4-2 reflejó la importancia de ese tanto, que no solo aseguró los tres puntos, sino que también liberó la presión acumulada sobre el delantero, quien celebró entre lágrimas, visiblemente conmovido por el significado del momento.

El reencuentro de Chicharito con el gol en el Estadio Akron puso fin a una larga espera para el jugador y la afición, y evocó recuerdos de su última anotación en ese recinto, ocurrida el 12 de febrero de 2025 durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Cibao FC. En aquella ocasión, Hernández también había roto una sequía prolongada, de 312 días, al marcar al minuto 55. Desde entonces, el delantero enfrentó críticas por su rendimiento y se vio envuelto en polémicas, lo que aumentó la presión sobre sus hombros en cada presentación ante su público.

El rebaño se mete directo a la Liguilla

El resultado obtenido ante Monterrey tuvo repercusiones directas en la tabla de posiciones. Chivas cerró el torneo regular en la sexta posición con 29 puntos, mientras que la derrota dejó a Monterrey sin posibilidades de mejorar su ubicación en la clasificación. El partido, que comenzó con una cómoda ventaja de 3-0 para los locales, se complicó cuando los Rayados descontaron con dos goles en los últimos diez minutos, lo que incrementó la tensión antes del desenlace protagonizado por Hernández.

Más allá del impacto inmediato en el marcador, el gol de Chicharito llega en un contexto de incertidumbre sobre su futuro en el club. Diversos rumores apuntan a una posible salida del delantero al término de la temporada, lo que añade un matiz especial a su emotiva celebración. El tanto, además, permitió a Chivas cerrar el torneo con un balance positivo, en el que la “hormiga” González se consolidó como el máximo goleador del equipo.

Con la clasificación asegurada, Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en la liguilla, a la espera de la confirmación de los horarios. El equipo buscará mantener el impulso de este cierre de torneo, apoyado en el rendimiento de figuras como González y en la renovada confianza de Hernández, quien volvió a ser protagonista en el momento más necesario.

Mientras la liguilla se aproxima y el desenlace del torneo permanece abierto, el gol de Chicharito representa una alegría especial para el delantero, que podría estar viviendo sus últimos capítulos con el club que lo vio surgir.