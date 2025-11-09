México Deportes

Gol agónico de Chicharito da triunfo a Chivas y estallan las redes sociales con divertidos memes

La emoción en el Estadio Akron envolvió a toda la afición rojiblanca al ver a su máximo ídolo reencontrarse con el balón

Guardar
La afición de Rayados fue
La afición de Rayados fue la más 'bulleada' tras el tanto del canterano chiva. (Crédito: X/ @Chivas)

Un cabezazo en los minutos finales devolvió la sonrisa a Javier ‘Chicharito’ Hernández y a la afición del Estadio Akron. El delantero mexicano, tras casi once meses sin marcar en casa, rompió una sequía de 270 días con un gol decisivo que aseguró la victoria de Chivas sobre Monterrey y selló el pase del equipo a la siguiente fase del torneo Apertura 2025.

La anotación, cargada de emoción, llegó en un momento de máxima tensión y se convirtió en el desenlace soñado para un encuentro que puso a prueba la resistencia del equipo y de su ídolo.

El exfutbolista del Manchester United
El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

La jugada que cambió el rumbo del partido se gestó cuando Miguel Gómez envió un centro preciso desde la banda derecha. Hernández, quien había ingresado al campo en sustitución de Efraín Álvarez al minuto 81, superó la marca de Erick Aguirre y conectó un remate de cabeza.

El balón, tras un bote en el área chica concedido por el portero Santiago Melé, cruzó la línea de gol y desató la euforia en las gradas. El marcador final de 4-2 reflejó la importancia de ese tanto, que no solo aseguró los tres puntos, sino que también liberó la presión acumulada sobre el delantero, quien celebró entre lágrimas, visiblemente conmovido por el significado del momento.

El exfutbolista del Manchester United
El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

El reencuentro de Chicharito con el gol en el Estadio Akron puso fin a una larga espera para el jugador y la afición, y evocó recuerdos de su última anotación en ese recinto, ocurrida el 12 de febrero de 2025 durante un partido de la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Cibao FC. En aquella ocasión, Hernández también había roto una sequía prolongada, de 312 días, al marcar al minuto 55. Desde entonces, el delantero enfrentó críticas por su rendimiento y se vio envuelto en polémicas, lo que aumentó la presión sobre sus hombros en cada presentación ante su público.

El exfutbolista del Manchester United
El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

El rebaño se mete directo a la Liguilla

El resultado obtenido ante Monterrey tuvo repercusiones directas en la tabla de posiciones. Chivas cerró el torneo regular en la sexta posición con 29 puntos, mientras que la derrota dejó a Monterrey sin posibilidades de mejorar su ubicación en la clasificación. El partido, que comenzó con una cómoda ventaja de 3-0 para los locales, se complicó cuando los Rayados descontaron con dos goles en los últimos diez minutos, lo que incrementó la tensión antes del desenlace protagonizado por Hernández.

El exfutbolista del Manchester United
El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

Más allá del impacto inmediato en el marcador, el gol de Chicharito llega en un contexto de incertidumbre sobre su futuro en el club. Diversos rumores apuntan a una posible salida del delantero al término de la temporada, lo que añade un matiz especial a su emotiva celebración. El tanto, además, permitió a Chivas cerrar el torneo con un balance positivo, en el que la “hormiga” González se consolidó como el máximo goleador del equipo.

El exfutbolista del Manchester United
El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

Con la clasificación asegurada, Chivas se prepara para enfrentar a Cruz Azul en la liguilla, a la espera de la confirmación de los horarios. El equipo buscará mantener el impulso de este cierre de torneo, apoyado en el rendimiento de figuras como González y en la renovada confianza de Hernández, quien volvió a ser protagonista en el momento más necesario.

El exfutbolista del Manchester United
El exfutbolista del Manchester United hizo vibrar la cancha del Estadio Akron y selló el pase del equipo a la liguilla. (Redes Sociales)

Mientras la liguilla se aproxima y el desenlace del torneo permanece abierto, el gol de Chicharito representa una alegría especial para el delantero, que podría estar viviendo sus últimos capítulos con el club que lo vio surgir.

Temas Relacionados

Javier HernándezChivasEstadio AkronTorneo Apertura 2025Chicharito HernándezHormiga Gonzálezmexico-deportes

Más Noticias

Así fue el emotivo recibimiento de Japón a la Selección Mexicana tras ganar su primer partido en el Mundial Sub-17

Una hermandad entre ambos equipos nació durante el inicio del certamen y fue bien recibida por la delegación nipona

Así fue el emotivo recibimiento

Efraín Juárez minimiza posible fractura de Kevin Mier vs Pumas: “Que se dejen de joder, es futbol”

Las declaraciones del técnico universitario indignaron a aficionados de la Máquina y hasta a la prensa colombiana

Efraín Juárez minimiza posible fractura

The Warning en la NFL: la banda mexicana hará historia en el show de medio tiempo

Las tres hermanas originarias de México protagonizarán uno de los espectáculos más vistos en el mundo marcando un avance para la música latina en el deporte estadounidense

The Warning en la NFL:

Así quedó la tabla final del Apertura 2025 en la Liga MX de cara a la liguilla

El Estadio Nemesio Diez vio a su equipo lograr el liderato y perfilarse como favorito para ganar el bicampeonato

Así quedó la tabla final

JJ Macías enciende las alarmas en Pumas al salir por lesión

El jugador tuvo que salir del encuentro ante el Cruz Azul después de una dura entrada que pone en peligro su participación en la liguilla

JJ Macías enciende las alarmas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad desplegará casi

Gabinete de Seguridad desplegará casi 2 mil unidades federales en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

Detienen a dos con armas largas sin permiso en la Central de Abastos de Iztapalapa: se hacían pasar por policía privada

Detienen a cuñada de “El Mate”, líder de La Unión Tepito, en la CDMX: coordinaba extorsiones en la región

Identifican el cuerpo de Irma Daniela y Francisco Javier en Puebla, pareja reportada como desaparecida el 14 de octubre

Cae en Tlaquepaque, Jalisco, un falso escolta armado con 70 cartuchos

ENTRETENIMIENTO

Molotov responde a críticas de

Molotov responde a críticas de José Ramón López Beltrán destrozando e insultando el legado de AMLO

Yamileth, una de las novias de Alex Marín, revela el pequeño pago que recibía del productor de cine para adultos

Lupillo Rivera defiende ante Gustavo Adolfo Infante los pasajes más polémicos de su historia con Belinda

La Granja VIP en vivo hoy en su cuarta eliminación: fuerte acusación de fraude a favor de Jawy genera incertidumbre

Joaquín Muñoz insiste en que Juan Gabriel está vivo y vio su concierto en el Zócalo: “Presenció con emoción”

DEPORTES

Así fue el emotivo recibimiento

Así fue el emotivo recibimiento de Japón a la Selección Mexicana tras ganar su primer partido en el Mundial Sub-17

Efraín Juárez minimiza posible fractura de Kevin Mier vs Pumas: “Que se dejen de joder, es futbol”

The Warning en la NFL: la banda mexicana hará historia en el show de medio tiempo

Así quedó la tabla final del Apertura 2025 en la Liga MX de cara a la liguilla

NBA en vivo: los juegos de hoy 9 de noviembre