Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo: “Supe que se había terminado”

El estadounidense aseguró que no es un buen momento para enfrentar a un rival tan fuerte. (Ilustración: Jovani Pérez)

La victoria de Terence Crawford sobre Saúl Canelo Álvarez dio mucho de qué hablar en el mundo boxístico. El pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el estadounidense derrotó de manera contundente al mexicano y le arrebató todos los cinturones de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB).

Bud dominó el combate de principio a fin y tras doce rounds intensos llenos de estrategias por parte de ambos pugilistas, los tres jueces decidieron darle la victoria de manera unánime con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Así, la era de Saúl Álvarez como monarca absoluto de los supermedianos llegó a su fin tras años de dominio y comenzó la de Terence Crawford.

Roy Jones Jr. confiesa el momento en el que supo que Crawford vencería a Canelo

En entrevista con FightHub TV, Roy Jones Jr. reveló que en el quinto asalto de la pelea Canelo vs Crawford, ya todo se había terminado. De acuerdo con las declaraciones del ex campeón mundial, en ese round el estadounidense había tomado el control y estaba manejando todo el combate.

“El quinto asalto, supe que se había terminado. En ese round ya tenía todo como quería. Había ganado el respeto, había tomado el control y estaba manejando todo. Desde fuera del ring se podía ver claro. En los primeros rounds me preocupé un poco porque Canelo parecía tener más respeto del esperado, pero para el quinto, Crawford ya lo había recuperado. Supe que todo estaba decidido”, comentó el ex campeón mundial.

Cabe señalar que Terence Crawford rompió todos los pronósticos que se tenían ya que no era el favorito para ganar la pelea, pues subió hasta tres divisiones de peso para el reto. Además, se convirtió en el primer pugilista en unificar en tres categorías distintas en la era de los cuatro organismos.

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez a pesar de no ser favorito (X@Turki_alalshikh)

¿Qué sigue para Crawford y Canelo Álvarez?

Los movimientos recientes en la carrera de Terence Crawford han aportado señales claras sobre sus próximos pasos en el mundo del boxeo. Tras oficializar su renuncia al cinturón superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), crece la expectativa de que el estadounidense consolidará su presencia en la categoría de supermedianos. Por ahora, no se ha emitido anuncio acerca de la fecha ni condiciones de su regreso al cuadrilátero, manteniendo en vilo a los aficionados y a posibles oponentes.

Canelo Álvarez tendrá que ser operado del codo y su regresó al ring tardará más de lo esperado (REUTERS)

En paralelo, el porvenir profesional de Álvarez sigue sin definirse. El jalisciense decidió hacer una pausa luego de su última presentación, oportunidad en la que manifestó que priorizará compartir tiempo con su entorno familiar antes de definir el rumbo de su carrera. A pesar del interés de varios contendientes, entre los que se incluyen el propio Terence Crawford, Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz, cualquier posibilidad de enfrentamiento tendrá que esperar. El motivo principal es la inminente intervención quirúrgica en el codo a la que Álvarez se sometió hace algunos días.