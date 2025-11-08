México Deportes

Nacho Ambriz confirma la salida de James Rodríguez del León: “El club no le sacó provecho”

El técnico mexicano reconoció que el paso del colombiano con Los Panzas Verdes quedó lejos de las expectativas iniciales

Guardar
El exjugador del Real Madrid
El exjugador del Real Madrid no continuará con La Fiera después de 32 partidos y cinco anotaciones.

Este sábado 8 de noviembre podría marcar el cierre del ciclo de James Rodríguez con el Club León y, posiblemente, su despedida definitiva del fútbol mexicano. El propio director técnico del equipo, Ignacio “Nacho” Ambriz, confirmó que el mediocampista colombiano no continuará con los Panzas Verdes tras el final del torneo Apertura 2025.

Durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Puebla, Ambriz reconoció que el club no logró aprovechar el talento y la experiencia del exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

- crédito @clubleonfc / X
- crédito @clubleonfc / X
“Son jugadores que se extrañan mucho, no sólo futbolísticamente, sino por la afición. Son muy cercanos, los quieren y los respetan. Las cosas no salieron como uno esperaría; no se le sacó el provecho como se le debió haber sacado, pero el balón sigue rodando y esperar cómo termina este último partido”, declaró el técnico mexicano.
El portal destacó la postura
El portal destacó la postura acerca de lo que piensa el entrenador de las "Fieras" - crédito @clubleonfc / X

El entrenador también confirmó que James Rodríguez no renovará su contrato con el conjunto esmeralda, cerrando así una etapa que duró poco más de un año en la institución. Su paso por León dejó 32 partidos disputados —con uno aún pendiente de la Jornada 17— y un total de cinco goles, distribuidos entre dos torneos de Liga MX y una participación en la Leagues Cup.

James Rodríguez tuvo una primera
James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

León cierra el torneo enfrentando al Puebla, último lugar de la tabla general. Los esmeraldas, penúltimos en la clasificación, buscan despedirse con un triunfo que alivie una temporada marcada por la inconsistencia y las lesiones.

“Hoy lo vi entrenar bien, con ganas, y esperemos que pueda terminar todo esto de la mejor manera”, añadió Ambriz sobre el mediocampista cafetero.
James Rodríguez festeja su gol
James Rodríguez festeja su gol que le dio el empate al León (1-1) ante el América. (Mexsport)

Aunque no existe un anuncio oficial sobre su futuro, los rumores apuntan a que clubes como América y Tigres habrían mostrado interés en el jugador. No obstante, ninguna de las dos instituciones ha emitido declaraciones al respecto.

Temas Relacionados

Nacho AmbrizClub LeónJames RodríguezLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX

Última jornada define aspiraciones: local busca pase directo, visitante depende de milagro y resultados ajenos

Tigres vs San Luis, IA

¿Cómo terminó Cruz Azul en Liguilla las veces que derrotó a los otros 3 grandes, América, Pumas y Cruz Azul?

La Máquina buscará ganar este fin de semana cuando se enfrente al cuadro universitario

¿Cómo terminó Cruz Azul en

Terrible Morales explica por qué Juan Manuel Márquez no le habría ganado: “Mi jab no se lo hubiera quitado”

El tijuanense aseguró que hubiera “desarmado” al Dinamita Márquez si se hubieran enfrentado

Terrible Morales explica por qué

Ochoa reaparece con triunfo y reflejos en Europa, aunque no figura entre los convocados por el Tri

Guillermo Ochoa mantuvo el arco en cero y realizó una atajada decisiva, aunque sigue fuera de los planes de la Selección Mexicana

Ochoa reaparece con triunfo y

Paraguay revela sus convocados para el duelo ante México en Estados Unidos

Gustavo Alfaro convocó a 26 jugadores para enfrentar a México el 28 de marzo en San Antonio, como parte de los amistosos FIFA que disputará Paraguay en Estados Unidos

Paraguay revela sus convocados para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano captura a cinco

Ejército Mexicano captura a cinco hombres y abate a dos tras agresión armada en Sinaloa

Crimen organizado y disputa de inmuebles: las hipótesis del asesinato de la regidora Guadalupe Urban en Oaxaca

Morenista propone castigar con prisión la apología del delito en espectáculos masivos en Puebla

Vinculan a proceso a tres policías activos de Morelos por abuso de autoridad, lesiones y por el abuso sexual de una mujer

Trasladan al penal federal de Guanajuato a “El Apá”, operador logístico del CJNG en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

José Madero admite que formó

José Madero admite que formó Pxndx sólo para “ligar morras” y enciende debate sobre autenticidad en su música

Aldo de Nigris se le “declara” a Denisse Guerrero de Belanova en pleno escenario, antes de cantar ‘Rosa Pastel’

La Granja VIP: ¿cuánto les quitó el Tío Pepe del presupuesto semanal el 7 de noviembre?

La Granja VIP: Lola Cortés entra en crisis tras discusión con Adal Ramones y especialistas intervienen para calmarla

¿A quién salvó y nominó Eleazar Gómez en el ‘viernes de traición’ del 7 de noviembre en La Granja VIP?

DEPORTES

Chivas da a conocer su

Chivas da a conocer su lista para amarrar el pase a la Liguilla: ¿quiénes fueron convocados?

NBA hoy: quién juega y lo más esperado de la jornada de hoy 8 de noviembre

Clara Brugada presenta a la mascota de la CDMX para el Mundial 2026: un ajolote con penacho

El regreso de Zendejas ante Toluca impulsa al América en la lucha por el liderato de la Liguilla

Tigres vs San Luis, IA predice al ganador del partido de la Liga MX