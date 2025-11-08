Nacho Ambriz confirma la salida de James Rodríguez del León: “El club no le sacó provecho”

El exjugador del Real Madrid no continuará con La Fiera después de 32 partidos y cinco anotaciones.

Este sábado 8 de noviembre podría marcar el cierre del ciclo de James Rodríguez con el Club León y, posiblemente, su despedida definitiva del fútbol mexicano. El propio director técnico del equipo, Ignacio “Nacho” Ambriz, confirmó que el mediocampista colombiano no continuará con los Panzas Verdes tras el final del torneo Apertura 2025.

Durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el Puebla, Ambriz reconoció que el club no logró aprovechar el talento y la experiencia del exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

- crédito @clubleonfc / X

“Son jugadores que se extrañan mucho, no sólo futbolísticamente, sino por la afición. Son muy cercanos, los quieren y los respetan. Las cosas no salieron como uno esperaría; no se le sacó el provecho como se le debió haber sacado, pero el balón sigue rodando y esperar cómo termina este último partido”, declaró el técnico mexicano.

El portal destacó la postura acerca de lo que piensa el entrenador de las "Fieras" - crédito @clubleonfc / X

El entrenador también confirmó que James Rodríguez no renovará su contrato con el conjunto esmeralda, cerrando así una etapa que duró poco más de un año en la institución. Su paso por León dejó 32 partidos disputados —con uno aún pendiente de la Jornada 17— y un total de cinco goles, distribuidos entre dos torneos de Liga MX y una participación en la Leagues Cup.

James Rodríguez tuvo una primera charla con el entrenador Ignacio Ambriz - crédito Club León

León cierra el torneo enfrentando al Puebla, último lugar de la tabla general. Los esmeraldas, penúltimos en la clasificación, buscan despedirse con un triunfo que alivie una temporada marcada por la inconsistencia y las lesiones.

“Hoy lo vi entrenar bien, con ganas, y esperemos que pueda terminar todo esto de la mejor manera”, añadió Ambriz sobre el mediocampista cafetero.

James Rodríguez festeja su gol que le dio el empate al León (1-1) ante el América. (Mexsport)

Aunque no existe un anuncio oficial sobre su futuro, los rumores apuntan a que clubes como América y Tigres habrían mostrado interés en el jugador. No obstante, ninguna de las dos instituciones ha emitido declaraciones al respecto.