Confirman fecha para la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez: “Pleito de unificación”

Vaquero Navarrete y Sugar Núñez se enfrentarán el próximo año por la unificación de sus campeonatos de la OMB y FIB (Top Rank vía Getty Images | Instagram | sugarnunez97)

El duelo entre Emanuel “Vaquero” Navarrete y Eduardo “Sugar” Núñez se ha confirmado como uno de los eventos más esperados del próximo año para el boxeo mexicano. El enfrentamiento no solo tiene en juego los títulos mundiales de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría de peso Superpluma, sino que representa una oportunidad para que dos estilos característicos del pugilismo nacional confluyan en el ring.

La anticipación por este combate surge debido al enfoque de Navarrete y Núñez en un boxeo ofensivo, marcado por combinaciones rápidas y presión constante, sin descuidar la disciplina táctica ni el análisis en cada acción. Los dos pugilistas han demostrado en sus respectivas trayectorias una capacidad para adaptarse a diferentes rivales, siendo reconocidos tanto por su potencia como por su inteligencia sobre el cuadrilátero.

¿Cuándo será la pelea entre Vaquero Navarrete y Sugar Núñez?

El día de hoy Salvador Rodríguez de ESPN reportó que la pelea entre Emanuel “Vaquero” Navarrete y Eduardo Sugar Núñez por la unificación de los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB) de peso Superpluma será el próximo 28 de febrero en Phoenix.

“Será el 28 de febrero el esperado pleito de unificación entre Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete y Eduardo ‘Sugar’ Núñez por los cetros de la Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo en Phoenix”, escribió el periodista.

Eduardo Núñez y Emanuel Navarrete se perfilan como protagonistas de una próxima contienda cuyo objetivo será la unificación de campeonatos, reuniendo trayectorias recientes marcadas tanto por la obtención y defensa de cinturones mundiales como por incidencias polémicas en los resultados de sus peleas

Vaquero Navarrete y Sugar Núñez se enfrentarán en febrero de 2026 (X@ChavaESPN)

¿Cómo llegarán a la pelea Vaquero Navarrete y Sugar Núñez?

La trayectoria de Eduardo “Sugar” Núñez evidencia un crecimiento meteórico en la escena del boxeo internacional a sus 28 años. Originario de Jahuara II, El Fuerte, Sinaloa, mantiene un palmarés de 30 victorias, 1 derrota y 28 triunfos por la vía del nocaut, indicador de su elevada contundencia en el ring. Núñez se consagró como campeón mundial Superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el 28 de mayo de 2025, luego de imponerse por decisión unánime al japonés Masanori Rikiishi en Yokohama. La primera defensa exitosa de su cinturón llegó el seis de septiembre ante Christopher “Pitufo” Díaz, a quien derrotó en Los Mochis también por decisión unánime, tras haberlo derribado dos veces en el séptimo asalto.

Fotos:Getty Images

Por otro lado, Emanuel “Vaquero” Navarrete, quien cuenta con 30 años, muestra una hoja de servicio compuesta por 39 victorias, 2 derrotas, 1 empate y 32 nocauts. En diciembre de 2024, Navarrete se enfrentó en una revancha a Oscar Valdez, logrando un nocaut determinante. Posteriormente, el diez de mayo de 2025, protagonizó un combate calificado como “No Contest” frente al filipino Charly Suárez en San Diego, California. Aunque inicialmente se había establecido la realización de una revancha entre Navarrete y Suárez, la agenda terminó modificándose para permitir que Navarrete dispute la unificación de títulos ante el “Sugar” Núñez.