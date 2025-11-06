Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

(X/ @ClubAmerica)

La fase regular del Torneo Apertura 2025 llegará este fin se semana cuando se dispute la jornada número 17, y uno de los partidos más destacados es el que protagonizarán Toluca y América en la cancha del Nemesio Diez.

Para los dirigidos por Renato Paiva, alcanzar la cima de la tabla representa uno de sus dos grandes retos en la fecha diecisiete. Además, el conjunto escarlata busca consagrar a su delantero Paulinho como máximo anotador de la fase regular. No obstante, la plantilla de Toluca enfrentará este desafío sin su atacante Alexis Vega, figura que permanece fuera de las canchas debido a una lesión y cuya reaparición se prevé hasta los cuartos de final.

En la acera opuesta, el equipo azulcrema dirigido por André Jardine llega con una motivación especial luego de su reciente victoria sobre León donde sumó 34 puntos y se consolidó en el tercer lugar hasta el momento. Las aspiraciones del América, no obstante, dependen del resultado ante Toluca y de lo que ocurra con Cruz Azul, conjunto que debe al menos empatar o perder para que las Águilas puedan aspirar al liderato.

(Especial)

Quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17 entre Toluca y América

La Comisión de Árbitros de México dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 17 del Apertura 2025 y el árbitro central para el partido entre América y Toluca será Luis Enrique Santander, uno de los silbantes más criticados en los últimos campeonatos.

Árbitro central | Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitros abanderados | Alberto Morín Méndez y Erik Duran

Cuarto árbitro | Enrique Augusto Ramírez

Árbitros en el Var |Oscar Macías Romo y Adonai Escobedo González

La designación de Santander para el partido entre escarlatas y azulcremas ocurre en un contexto donde la presión recae no solo sobre los equipos que buscan definir posiciones y marcas, sino también sobre el cuerpo arbitral. Y es que el silbante ha enfrentado críticas constantes por diversas decisiones en torneos anteriores, lo que aumenta la expectativa y el escrutinio alrededor de su labor en este compromiso clave.

Santander expresó "inpenal" al anular el penal que marcó y que el VAR echó atrás Foto: Cuartoscuro

¿Cómo llegarán Toluca y América al partido de la jornada 17?

Toluca llega a la jornada 17 del Apertura 2025 con una racha irregular, buscando asegurar su pase a la liguilla. América enfrenta el cierre del torneo con mejor desempeño y se mantiene en la parte alta de la tabla, aunque ha sufrido algunas bajas por lesiones recientes. Ambos equipos llegan con objetivos claros y la necesidad de sumar puntos decisivos en esta última fecha.