México Deportes

Toluca vs América: quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17

“Los Diablos Rojos” recibirán a las Águilas del América en el Estadio Nemesio Diez

Guardar
(X/ @ClubAmerica)
(X/ @ClubAmerica)

La fase regular del Torneo Apertura 2025 llegará este fin se semana cuando se dispute la jornada número 17, y uno de los partidos más destacados es el que protagonizarán Toluca y América en la cancha del Nemesio Diez.

Para los dirigidos por Renato Paiva, alcanzar la cima de la tabla representa uno de sus dos grandes retos en la fecha diecisiete. Además, el conjunto escarlata busca consagrar a su delantero Paulinho como máximo anotador de la fase regular. No obstante, la plantilla de Toluca enfrentará este desafío sin su atacante Alexis Vega, figura que permanece fuera de las canchas debido a una lesión y cuya reaparición se prevé hasta los cuartos de final.

En la acera opuesta, el equipo azulcrema dirigido por André Jardine llega con una motivación especial luego de su reciente victoria sobre León donde sumó 34 puntos y se consolidó en el tercer lugar hasta el momento. Las aspiraciones del América, no obstante, dependen del resultado ante Toluca y de lo que ocurra con Cruz Azul, conjunto que debe al menos empatar o perder para que las Águilas puedan aspirar al liderato.

(Especial)
(Especial)

Quién será el árbitro central para el partido de la jornada 17 entre Toluca y América

La Comisión de Árbitros de México dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 17 del Apertura 2025 y el árbitro central para el partido entre América y Toluca será Luis Enrique Santander, uno de los silbantes más criticados en los últimos campeonatos.

  • Árbitro central | Luis Enrique Santander Aguirre
  • Árbitros abanderados | Alberto Morín Méndez y Erik Duran
  • Cuarto árbitro | Enrique Augusto Ramírez
  • Árbitros en el Var |Oscar Macías Romo y Adonai Escobedo González

La designación de Santander para el partido entre escarlatas y azulcremas ocurre en un contexto donde la presión recae no solo sobre los equipos que buscan definir posiciones y marcas, sino también sobre el cuerpo arbitral. Y es que el silbante ha enfrentado críticas constantes por diversas decisiones en torneos anteriores, lo que aumenta la expectativa y el escrutinio alrededor de su labor en este compromiso clave.

Santander expresó "inpenal" al anular
Santander expresó "inpenal" al anular el penal que marcó y que el VAR echó atrás Foto: Cuartoscuro

¿Cómo llegarán Toluca y América al partido de la jornada 17?

Toluca llega a la jornada 17 del Apertura 2025 con una racha irregular, buscando asegurar su pase a la liguilla. América enfrenta el cierre del torneo con mejor desempeño y se mantiene en la parte alta de la tabla, aunque ha sufrido algunas bajas por lesiones recientes. Ambos equipos llegan con objetivos claros y la necesidad de sumar puntos decisivos en esta última fecha.

Temas Relacionados

TolucaClub TolucaAméricaClub AméricaJornada 17Apertura 2025Luis Enrique SantanderLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

La FMF reveló la nueva imagen del equipo de Javier Aguirre para la Copa Mundial en la que serán coanfitriones

Noche de gala de la

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

El comentarista confirmó su salida de la cadena deportiva tras recibir dos ofertas para volver a dirigir en el extranjero

Siguen las bajas en ESPN:

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

La silbante mexicana se ubicó en el sexto lugar del ranking mundial de árbitras 2024

Katia Itzel García es nominada

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo

El boxeador estadounidense inicia una etapa de recuperación personal y podría enfrentar nuevos desafíos en el ring

CMB retira suspensión a Ryan

¿Por qué Cruz Azul podría jugar los Cuartos de Final en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla?

El desenlace de la última jornada y una disposición contractual poco común abren la puerta a un escenario inesperado para los partidos decisivos de la Liguilla

¿Por qué Cruz Azul podría
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿El Cuate es el asesino

¿El Cuate es el asesino de Carlos Manzo?: revelan nueva versión sobre la identidad del presunto culpable

Capturan a 8 presuntos integrantes del CJNG vinculados con la quema de vehículos y bloqueos en Chiapas

Ellos son Los Malportados, presunta célula delictiva vinculada con el Cártel de Sinaloa que opera en la CDMX

Hay cinco detenidos por secuestro del líder transportista Fernando Galindo, uno estaría ligado a la Familia Michoacana

Procesan a hombre que transportaba metanfetamina líquida oculta en 119 garrafones de limpiadores en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Entre rumores de matrimonio, Alicia

Entre rumores de matrimonio, Alicia Villarreal rompe cualquier tipo de relación con Cruz Martínez

Así fue el concierto de Fernando Delgadillo en Mixquic por Día de Muertos

Actor de Stranger Things confirma visita a México para dar conciertos

Hermana de Lola Cortés se lanza contra Omahi y asegura que en La Granja VIP tratan mal a la cantante: “Da coraje”

Aarón Mercury muestra apoyo a Fátima Bosch, mientras Ninel Conde recuerda a Alexis Ayala en medio de la polémica

DEPORTES

Revelan que Memo Ochoa no

Revelan que Memo Ochoa no será convocado por Javier Aguirre con el Tri para la fecha FIFA de noviembre

Noche de gala de la Selección Mexicana: así fue la presentación oficial del jersey del Tri para el Mundial 2026

Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Katia Itzel García es nominada a mejor árbitra del mundo por la IFFHS

CMB retira suspensión a Ryan García; esto dijo Mauricio Sulaimán del regreso del “King” al boxeo