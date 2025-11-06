Siguen las bajas en ESPN: otro analista se despide para asumir un nuevo reto fuera del país

Mario Carrillo anuncia su salida de ESPN para retomar su carrera como director técnico en el fútbol internacional. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images/File Photo

La cadena deportiva ESPN suma una nueva salida en su equipo de analistas. Durante una reciente emisión del programa conducido por Heriberto Murrieta, el exentrenador y comentarista Mario Carrillo anunció que dejará su rol en televisión para retomar su carrera como director técnico.

La decisión responde a dos propuestas concretas que ha recibido para dirigir fuera de México, lo que marca un giro importante en su trayectoria profesional.

Carrillo compartió en vivo que su ciclo como analista ha llegado a su fin, y que está listo para volver al banquillo. “Tengo un par de ofertas fuera del país”, dijo, sin revelar aún los nombres de los equipos ni los países involucrados. Confirmó que ambas propuestas son internacionales y que está en proceso de evaluación para tomar una decisión en los próximos días.

La salida de Mario Carrillo se suma a una serie de movimientos recientes en ESPN, donde varios talentos han dejado sus puestos para asumir nuevos retos profesionales.

En este caso, se trata de una figura con experiencia comprobada en el fútbol mexicano y una voz respetada en el análisis táctico. Su despedida no solo representa una baja para la cadena, sino también una oportunidad para seguir su evolución en el ámbito técnico y observar cómo se adapta nuevamente al ritmo competitivo del fútbol internacional.

El regreso de Carrillo al banquillo genera expectativa entre aficionados, colegas y medios especializados, que siguen de cerca los próximos pasos del estratega. Su perfil técnico y su capacidad de liderazgo podrían aportar valor a proyectos deportivos en ligas emergentes o consolidadas fuera de México.

Mario Carrillo: títulos, selecciones y legado como entrenador

Mario Carrillo cuenta con una trayectoria destacada como director técnico. Su momento más recordado fue el campeonato obtenido con el Club América en el torneo Clausura 2005, donde su equipo se caracterizó por una propuesta ofensiva y sólida en defensa.

También dirigió a Pumas, Cruz Azul y Puebla, entre otros clubes de la Liga MX, consolidándose como uno de los estrategas más meticulosos del fútbol nacional.

Además de su paso por equipos mexicanos, Carrillo formó parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana como auxiliar, colaborando en procesos mundialistas y competencias internacionales. Su perfil combina experiencia táctica, liderazgo y conocimiento profundo del juego, lo que lo convierte en un candidato atractivo para proyectos fuera del país.

Con este nuevo capítulo, se abre la posibilidad de ver nuevamente a un técnico mexicano en el extranjero, en un contexto donde cada vez más estrategas nacionales buscan consolidarse fuera de las fronteras. La expectativa sobre el próximo destino de Mario Carrillo crece, mientras se despide de los micrófonos para volver a la dirección técnica.