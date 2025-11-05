México Deportes

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

México cayó 0-1 ante Países Bajos en semifinales del Mundial Femenil Sub-17, la árbitra revisó el VAR por un posible penal, pero decidió no marcarlo

La Selección Mexicana Sub-17 quedó eliminada en semifinales del Mundial Femenil tras perder 0-1 ante Países Bajos en Rabat. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

La Selección Mexicana Sub-17 se quedó a un paso de la final del Mundial Femenil tras caer 0-1 ante Países Bajos en una semifinal marcada por la polémica arbitral.

El equipo dirigido por Miguel Gamero mostró carácter y determinación, pero no logró revertir el marcador ni capitalizar sus oportunidades en los momentos clave.

El partido, disputado en Rabat, Marruecos, comenzó con intensidad por parte de ambos equipos. México buscó replicar el triunfo logrado ante las neerlandesas en la fase de grupos, donde un gol agónico le dio la victoria. Sin embargo, esta vez el duelo fue más cerrado y táctico, con pocas llegadas claras en la primera mitad.

La apertura del marcador llegó al minuto 69, cuando Lina Touzani aprovechó un pase filtrado de Tess Van Der Vliet y definió con potencia ante la salida de Valentina Murrieta, quien había sido figura en cuartos de final al detener tres penales ante Italia. El gol cayó en un momento de dominio alterno, y Países Bajos supo capitalizar su oportunidad más clara.

El gol de Lina Touzani al minuto 69 definió el pase de Países Bajos a la final del Mundial Femenil Sub-17. Imagen cuenta de X @FIFAWWC

México reaccionó con cambios ofensivos. Miranda Solís y Valeria Vázquez ingresaron para reforzar el ataque, y el equipo generó dos oportunidades claras en los últimos minutos.

La más peligrosa fue un remate de cabeza de Natalia Colin que pasó apenas desviado del poste derecho. También hubo un disparo de media distancia que exigió a la portera neerlandesa, quien respondió con seguridad.

El momento más polémico del encuentro ocurrió en el minuto 90, cuando Citlalli Reyes fue derribada dentro del área tras un desborde por izquierda. La árbitra detuvo el juego y revisó la acción en el VAR, pero tras varios minutos decidió no marcar penal. La decisión generó reclamos del cuerpo técnico mexicano y dejó una sensación de injusticia en el banquillo tricolor.

México mostró solidez defensiva y evolución táctica, pero no logró capitalizar sus oportunidades clave frente a Países Bajos. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

A pesar del esfuerzo, el empate no llegó y México se despidió del torneo con dignidad, dejando una actuación destacada en Marruecos. El equipo juvenil mostró evolución táctica, solidez defensiva y talento individual, pero no logró superar el obstáculo de una decisión arbitral que sigue generando debate.

Con este resultado, Países Bajos avanzó a la gran final del Mundial Femenil Sub-17, donde enfrentará a Corea del Norte, que venció 2-0 a Brasil en la otra semifinal.

México, por su parte, disputará el partido por el tercer lugar ante las brasileñas, buscando cerrar el torneo con una medalla y reafirmar el crecimiento del futbol femenil juvenil en el país.

