Blue Demon Jr. anuncia gira de retiro de la lucha libre tras ser dado de alta por su accidente automovilístico

El hijo del “Demonio Azul” aseguró que su próxima etapa estará dedicada a su familia y a disfrutar la vida fuera del ring

El legendario luchador aseguró que
El legendario luchador aseguró que quiere cerrar su carrera en plenitud y dedicarse a su familia tras el accidente automovilístico. (Ilustración: Jesús Aviles)

La leyenda detrás de la icónica máscara azul ha decidido poner punto final a una era. Luego de superar el grave accidente automovilístico que lo mantuvo varios días en terapia intensiva, Blue Demon Jr. fue dado de alta del hospital y, al mismo tiempo, confirmó lo que muchos fanáticos temían: su retiro definitivo de la lucha libre profesional está en puerta.

El gladiador, uno de los íconos más respetados del pancracio nacional, expresó ante los medios su gratitud por la segunda oportunidad que la vida le ha brindado. Aún con visibles secuelas del accidente, el heredero del histórico Blue Demon apareció con semblante tranquilo y palabras de reflexión.

“Me siento relativamente bien. Han sido días duros, pero gracias a Dios ya estoy en casa. Este fue un aviso de la vida”, declaró con serenidad.
Su equipo médico destacó la
Su equipo médico destacó la evolución positiva del luchador tras el accidente del pasado lunes 27 de octubre.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue el anuncio de su próxima despedida de los encordados.

“Ya estaba planeando mi retiro, y esto solo reafirmó la decisión. Quiero hacer una gira de adiós el próximo año, con fechas en la Ciudad de México y en Monterrey”, explicó el luchador consciente del cierre de un ciclo que marcó su vida y la de miles de aficionados.

El hijo del “Demonio Azul” detalló que su intención es retirarse en plenitud, sin arrastrar lesiones graves, y dedicar su tiempo a su familia.

“Quiero hacerlo bien, quiero estar con los míos. Por muchos años fui un padre ausente por el trabajo, pero ahora quiero estar presente”, comentó con franqueza.

Durante su trayectoria, Blue Demon Jr. ha defendido con orgullo el legado familiar, enfrentando a generaciones de luchadores y convirtiéndose en símbolo de respeto dentro y fuera del ring. Su figura trascendió los cuadriláteros, consolidándose como parte fundamental de la cultura popular mexicana.

Blue Demon Jr. dejó el
Blue Demon Jr. dejó el hospital tras el accidente que tuvo en automóvil (X/ @soyluisgabriel1)

Antes de despedirse de los reporteros que lo esperaban fuera del hospital, el enmascarado dejó un mensaje que refleja su fortaleza y espíritu indomable.

“Dios le da las mejores batallas a sus guerreros. Soy un luchador en todos los sentidos, en el ring y en la vida, y no pienso doblarme”.

Aunque su retiro marcará el final de una era, el nombre de Blue Demon Jr. seguirá resonando en la memoria de los aficionados, como un ejemplo de disciplina, entrega y amor por la lucha libre mexicana.

