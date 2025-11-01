México Deportes

La mascota del Mundial Sub-17, Boma, tiene un look inspirado en un ex DT de México

Con gafas, actitud relajada y estilo tropical, el personaje oficial transmite legado futbolero, energía juvenil y mensaje cultural

La FIFA presenta a BOMA,
La FIFA presenta a BOMA, el búho del desierto, como mascota oficial del Mundial Sub-17 Qatar 2025, símbolo de sabiduría y legado futbolístico. Imagen cuenta de X @FIFAWorldCup

La FIFA presentó a BOMA, el búho del desierto que será la mascota oficial del Mundial Sub-17 Qatar 2025, más que una figura decorativa, BOMA representa un homenaje directo a Velibor “Bora” Milutinovic, el entrenador serbio que dejó huella tanto en México como en Qatar.

Su diseño con gafas prominentes, actitud confiada y plumaje elegante evoca la sabiduría, visión y carisma que caracterizaron al técnico en su trayectoria internacional.

Bora Milutinovic dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de 1986, logrando la mejor participación histórica del Tri en Copas del Mundo al alcanzar los cuartos de final.

Su estilo relajado, su capacidad para conectar con los jugadores y su enfoque estratégico lo convirtieron en un referente del futbol nacional. Más allá de México, Bora se convirtió en el único entrenador en dirigir a cinco selecciones distintas en cinco Copas del Mundo consecutivas: México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China.

BOMA rinde homenaje a Bora
BOMA rinde homenaje a Bora Milutinovic, el entrenador serbio que marcó historia en México y Qatar con su visión y carisma. (Foto: Captura de pantalla/ Embajada de Qatar en México)

En años recientes, Milutinovic ha sido pieza clave en el desarrollo del futbol catarí. Como consultor y mentor, colaboró con autoridades deportivas para consolidar la infraestructura y el modelo de formación que permitió a Qatar organizar el Mundial de 2022. Su influencia fue reconocida por la FIFA al elegir un búho como símbolo del torneo juvenil, destacando su experiencia y visión estratégica.

Mundial Sub-17 Qatar 2025: fechas, formato y transmisión

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 se celebrará del 3 al 27 de noviembre, con sede principal en el complejo Aspire Zone de Doha.

Esta edición marca un hito histórico al contar con 48 selecciones participantes, en un formato ampliado que busca mayor inclusión y competitividad.

La edición 2025 del Mundial
La edición 2025 del Mundial Sub-17 marca un hito histórico al ampliar el formato y promover la inclusión y competitividad juvenil. Imagen cuenta de X @U17WC

El torneo reunirá a las promesas más destacadas del futbol internacional, en una vitrina que ha sido trampolín para figuras como Toni Kroos, Neymar y Cesc Fàbregas.

En México, la transmisión estará disponible en televisión abierta y plataformas digitales. Los partidos podrán seguirse en vivo a través de TUDN, Canal 5 y ViX, con cobertura completa de los encuentros del Tri, análisis previos y contenido exclusivo desde la sede mundialista.

La elección de BOMA como mascota no solo conecta con el legado de Bora Milutinovic, sino que también refuerza el mensaje de continuidad, visión y desarrollo que la FIFA busca proyectar en torneos juveniles.

El Mundial Sub-17 Qatar 2025 será una celebración del talento emergente, la diversidad cultural y el impacto duradero de figuras como Bora en la historia del futbol global.

