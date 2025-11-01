México Deportes

América sufre ausencias clave para su visita al León en la Jornada 16: ¿Quiénes son?

Lesiones musculares y una baja prolongada afectan al conjunto azulcrema antes del cierre del torneo

Guardar
Álvaro Fidalgo podría perderse las
Álvaro Fidalgo podría perderse las últimas jornadas del torneo por precaución. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América visitará al León en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con el objetivo de retomar el camino del triunfo. Los dirigidos por André Jardine vienen de empatar a dos goles en su visita a Mazatlán y necesitan sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el liderato general del certamen.

A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular, las Águilas quieren cerrar con fuerza antes de la Liguilla. En contraste, el conjunto esmeralda atraviesa un momento complicado, ubicado en el penúltimo lugar de la tabla tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos.

El panorama para el equipo capitalino no es sencillo, ya que enfrentará nuevamente el reto de las ausencias por lesión, un factor que ha afectado su funcionamiento en las últimas semanas.

Bajas por lesión en el conjunto azulcrema

André Jardine deberá ajustar su
André Jardine deberá ajustar su alineación ante las múltiples ausencias por lesión. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América continúa con una lista extensa de jugadores fuera por problemas físicos. De acuerdo con el periodista León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo podría ser reservado en las dos últimas jornadas del torneo regular para llegar al 100 por ciento a la Liguilla.

Durante el inicio de la semana, varios futbolistas no participaron en los entrenamientos en cancha, entre ellos Alejandro Zendejas, José Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza. Este último permanecerá fuera de actividad hasta el próximo año debido a una lesión de rodilla.

En tanto, los casos de Zendejas, Violante, Zúñiga y Martín corresponden a molestias musculares, y su participación dependerá de la evolución que presenten en los próximos días.

Sin sancionados, pero con jugadores en riesgo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine no tendrá jugadores suspendidos para el duelo ante León, por lo que podrá contar con el resto de su plantilla disponible. Sin embargo, Alejandro Zendejas deberá tener precaución, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y, en caso de recibir una más durante la fase regular, será suspendido un partido.

Temas Relacionados

Club AméricaAndré JardineJornada 16Apertura 2025Liga MXÁlvaro FidalgoAlejandro ZendejasHenry Martínmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Así fue el brutal pelotazo que recibió Alejandro Kirk: ¿Jugará el séptimo juego de la Serie Mundial 2025?

El pelotero mexicano recibió un golpe a 84 mph en el Juego 6 entre los Blue Jays y los Dodgers

Así fue el brutal pelotazo

Día de Muertos en CMLL: Guerrero Maya Jr. sorprende y conquista el título del Rey del Inframundo: “Dedicado a mi maestro, Black Terry”

La velada del 31 de octubre estuvo marcada por homenajes, luchas estelares y la coronación del nuevo campeón del inframundo

Día de Muertos en CMLL:

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo desde México

El mexicano tendrá una nueva oportunidad por el título de Dominik Mysterio, en un combate donde Rusev también aparece como amenaza directa.

WWE Saturday Night’s Main Event

Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk con un impresionante mural previo al Juego 7 de la Serie Mundial 2025

El mural celebra la carrera del mexicano, destacando su camiseta y gorra de los Blue Jays

Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk

Apertura 2025 entra en su punto más caliente con Cruz Azul en la cima: resultados de la Jornada 16 hasta ahora

Necaxa y Juárez mantienen vivas sus aspiraciones al Play In

Apertura 2025 entra en su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

Fiscalía de Jalisco asegura armamento, drogas y uniformes no oficiales tras cateo en Teocaltiche

Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Vetan y multan a Junior H tras cantar narcocorridos en Zapopan, Jalisco, pese a prohibición

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 1 de noviembre: se cancela el Fredy Show

Irma Serrano y Anton LaVey: la foto que desató rumores de satanismo por muchos años en el espectáculo mexicano

Superhéroes, personajes macabros y hadas: estos son los mejores disfraces de Halloween de famosos mexicanos este 2025

Día de Muertos 2025: descubre los epitafios de las leyendas del Cine de Oro Mexicano

Cuántos votos heredarán Kike Mayagoitia y Omahi de Manola Diez tras ser nominados en La Granja VIP

DEPORTES

WWE Saturday Night’s Main Event

WWE Saturday Night’s Main Event XLI: cuándo y a qué hora ver la lucha de Penta Zero Miedo desde México

Tijuana inmortaliza a Alejandro Kirk con un impresionante mural previo al Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Apertura 2025 entra en su punto más caliente con Cruz Azul en la cima: resultados de la Jornada 16 hasta ahora

Toronto Blue Jays vs Los Ángeles Dodgers: a qué hora y dónde ver en vivo desde México el Juego 7 de la Serie Mundial 2025

Puebla y Cruz Azul rinden homenaje a Manuel Lapuente con emotiva boina en el Estadio Cuauhtémoc