América sufre ausencias clave para su visita al León en la Jornada 16: ¿Quiénes son?

Álvaro Fidalgo podría perderse las últimas jornadas del torneo por precaución. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América visitará al León en la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con el objetivo de retomar el camino del triunfo. Los dirigidos por André Jardine vienen de empatar a dos goles en su visita a Mazatlán y necesitan sumar de a tres para mantenerse en la lucha por el liderato general del certamen.

A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular, las Águilas quieren cerrar con fuerza antes de la Liguilla. En contraste, el conjunto esmeralda atraviesa un momento complicado, ubicado en el penúltimo lugar de la tabla tras perder cuatro de sus últimos cinco partidos.

El panorama para el equipo capitalino no es sencillo, ya que enfrentará nuevamente el reto de las ausencias por lesión, un factor que ha afectado su funcionamiento en las últimas semanas.

Bajas por lesión en el conjunto azulcrema

André Jardine deberá ajustar su alineación ante las múltiples ausencias por lesión. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El América continúa con una lista extensa de jugadores fuera por problemas físicos. De acuerdo con el periodista León Lecanda de ESPN, el mediocampista español Álvaro Fidalgo podría ser reservado en las dos últimas jornadas del torneo regular para llegar al 100 por ciento a la Liguilla.

Durante el inicio de la semana, varios futbolistas no participaron en los entrenamientos en cancha, entre ellos Alejandro Zendejas, José Zúñiga, Isaías Violante, Henry Martín y Dagoberto Espinoza. Este último permanecerá fuera de actividad hasta el próximo año debido a una lesión de rodilla.

En tanto, los casos de Zendejas, Violante, Zúñiga y Martín corresponden a molestias musculares, y su participación dependerá de la evolución que presenten en los próximos días.

Sin sancionados, pero con jugadores en riesgo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jardine no tendrá jugadores suspendidos para el duelo ante León, por lo que podrá contar con el resto de su plantilla disponible. Sin embargo, Alejandro Zendejas deberá tener precaución, ya que acumula cuatro tarjetas amarillas y, en caso de recibir una más durante la fase regular, será suspendido un partido.