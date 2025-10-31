Chivas llega con bajas importantes ante Pachuca: estos son los jugadores que se pierden el partido

Chivas buscará mantener su racha positiva en la Liga MX pese a las bajas por lesión. (Gary A. Vasquez-USA TODAY) Sports

El Club Deportivo Guadalajara visitará este domingo 2 de noviembre a los Tuzos de Pachuca en el Estadio Hidalgo, en un partido correspondiente a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El conjunto rojiblanco buscará extender su buen momento, tras sumar cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, y continuar escalando posiciones en la tabla general.

Por su parte, Pachuca intentará frenar el impulso del ‘Rebaño Sagrado’ y mantener su lugar dentro de la zona de Play-In.

El equipo tapatío llega motivado luego de su goleada en el Clásico Tapatío, en la que Armando González destacó con un hat-trick que reafirmó el buen desempeño ofensivo del plantel.

A pesar del buen momento futbolístico, el cuadro dirigido por Gabriel Milito afrontará el compromiso con varias bajas por lesión, lo que representa un reto adicional para sostener su racha positiva en la recta final del torneo.

Bajas confirmadas por lesión

Diego Campillo. (Captura de pantalla)

El conjunto rojiblanco confirmó que el lateral derecho Alan Mozo y el lateral izquierdo Leonardo Sepúlveda fueron operados de la rodilla y el tobillo, respectivamente, y actualmente se encuentran en proceso de rehabilitación.

Además, Milito reveló que el defensa Diego Campillo terminó el partido anterior con molestias, las cuales fueron evaluadas por el cuerpo médico del club. El estratega explicó que los médicos le informaron que las cosas parecían ser “muy serias”.

Posteriormente, a través de redes sociales, el club confirmó que Campillo sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que lo deja fuera del resto del torneo.

Sin sancionados para el encuentro

(X / @Chivas)

De acuerdo con el reporte oficial del equipo, ningún jugador se perderá el duelo ante Pachuca por motivos disciplinarios.

Diego Campillo era el único elemento condicionado con cuatro tarjetas amarillas, por lo que una más le habría significado un partido de suspensión. Sin embargo, su lesión pone fin a su participación en el torneo Apertura 2025.