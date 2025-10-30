Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

La participación de Alberto El Patrón en La Granja VIP genera controversia por su posible salida anticipada del reality de TV Azteca. (Especial)

La participación de Alberto El Patrón en La Granja VIP, el reality de TV Azteca conducido por Adal Ramones y Kristal Silva, ha generado controversia tras la difusión de carteles promocionales que lo vinculan con funciones de lucha libre en diciembre. Las fechas coinciden con la recta final del programa, lo que ha despertado dudas sobre su permanencia en el concurso.

De acuerdo con los afiches oficiales, Alberto El Patrón está anunciado como parte del elenco en dos eventos de alto perfil: el primero se realizará el 6 de diciembre en la Plaza de Toros de Nuevo Progreso, Coahuila, y el segundo el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Ambos forman parte de El Final de la Gira de Despedida de El Hijo del Santo, una serie de funciones históricas que reúnen a leyendas del pancracio mexicano.

Alberto El Patrón está anunciado para eventos de lucha libre el 6 y 13 de diciembre, en la Plaza de Toros de Nuevo Progreso y el Palacio de los Deportes. Imagen cuenta de X @Hijodelsanto

Carteles promocionales vinculan a Alberto El Patrón con funciones de lucha libre en diciembre, coincidiendo con la recta final de La Granja VIP. Imagen cuenta de X @Hijodelsanto

En estos carteles, Alberto El Patrón aparece junto a figuras como Dr. Wagner Jr., El Santo Jr., Ángel Blanco Jr. y Texano Jr., en combates estelares que han sido ampliamente promocionados por OCESA y Ticketmaster. La venta de boletos comenzó el 4 de noviembre, lo que confirma la oficialidad de los eventos.

Por otro lado, La Granja VIP tiene programada su conclusión para el 21 de diciembre de 2025, según la calendarización interna del canal. Esto implica que, en caso de que Alberto El Patrón continúe en competencia hasta las últimas semanas, su participación en las funciones de lucha libre sería incompatible con las grabaciones del reality.

Sin embargo, si el luchador es eliminado antes del 6 de diciembre, podría asistir a los eventos sin infringir el reglamento del programa. Hasta el momento, la producción no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, y Alberto El Patrón tampoco ha hecho declaraciones públicas al respecto.

La Granja VIP concluirá el 21 de diciembre de 2025, lo que hace incompatible la presencia de Alberto El Patrón en ambos compromisos si sigue en competencia. (La Granja VIP)

La situación ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios acusan a la producción de presunta manipulación, mientras otros defienden la trayectoria profesional del luchador.

La polémica se intensificó tras la viralización de un video donde Alberto El Patrón critica las condiciones de higiene en la granja, lo que algunos interpretaron como una señal de posible salida anticipada.

La coincidencia de fechas entre los compromisos externos y el calendario del reality plantea interrogantes sobre la transparencia del formato y la legitimidad de las votaciones del público. Mientras tanto, los seguidores del programa y de la lucha libre mexicana siguen atentos al desenlace.