México Deportes

Spoiler en el ring, se filtran fechas de luchas de Alberto “El Patrón” mientras sigue en La Granja VIP

Carteles de lucha libre revelan funciones con Alberto del Río en diciembre, mientras sigue activo en el reality de TV Azteca

Por Gerardo Lezama

Guardar
La participación de Alberto El
La participación de Alberto El Patrón en La Granja VIP genera controversia por su posible salida anticipada del reality de TV Azteca. (Especial)

La participación de Alberto El Patrón en La Granja VIP, el reality de TV Azteca conducido por Adal Ramones y Kristal Silva, ha generado controversia tras la difusión de carteles promocionales que lo vinculan con funciones de lucha libre en diciembre. Las fechas coinciden con la recta final del programa, lo que ha despertado dudas sobre su permanencia en el concurso.

De acuerdo con los afiches oficiales, Alberto El Patrón está anunciado como parte del elenco en dos eventos de alto perfil: el primero se realizará el 6 de diciembre en la Plaza de Toros de Nuevo Progreso, Coahuila, y el segundo el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Ambos forman parte de El Final de la Gira de Despedida de El Hijo del Santo, una serie de funciones históricas que reúnen a leyendas del pancracio mexicano.

Alberto El Patrón está anunciado
Alberto El Patrón está anunciado para eventos de lucha libre el 6 y 13 de diciembre, en la Plaza de Toros de Nuevo Progreso y el Palacio de los Deportes. Imagen cuenta de X @Hijodelsanto
Carteles promocionales vinculan a Alberto
Carteles promocionales vinculan a Alberto El Patrón con funciones de lucha libre en diciembre, coincidiendo con la recta final de La Granja VIP. Imagen cuenta de X @Hijodelsanto

En estos carteles, Alberto El Patrón aparece junto a figuras como Dr. Wagner Jr., El Santo Jr., Ángel Blanco Jr. y Texano Jr., en combates estelares que han sido ampliamente promocionados por OCESA y Ticketmaster. La venta de boletos comenzó el 4 de noviembre, lo que confirma la oficialidad de los eventos.

Por otro lado, La Granja VIP tiene programada su conclusión para el 21 de diciembre de 2025, según la calendarización interna del canal. Esto implica que, en caso de que Alberto El Patrón continúe en competencia hasta las últimas semanas, su participación en las funciones de lucha libre sería incompatible con las grabaciones del reality.

Sin embargo, si el luchador es eliminado antes del 6 de diciembre, podría asistir a los eventos sin infringir el reglamento del programa. Hasta el momento, la producción no ha emitido un comunicado oficial sobre el tema, y Alberto El Patrón tampoco ha hecho declaraciones públicas al respecto.

La Granja VIP concluirá el
La Granja VIP concluirá el 21 de diciembre de 2025, lo que hace incompatible la presencia de Alberto El Patrón en ambos compromisos si sigue en competencia. (La Granja VIP)

La situación ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios acusan a la producción de presunta manipulación, mientras otros defienden la trayectoria profesional del luchador.

La polémica se intensificó tras la viralización de un video donde Alberto El Patrón critica las condiciones de higiene en la granja, lo que algunos interpretaron como una señal de posible salida anticipada.

La coincidencia de fechas entre los compromisos externos y el calendario del reality plantea interrogantes sobre la transparencia del formato y la legitimidad de las votaciones del público. Mientras tanto, los seguidores del programa y de la lucha libre mexicana siguen atentos al desenlace.

Temas Relacionados

Alberto "El Patrón"La Granja VIPTv AztecaLucha Libremexico-deportes

Más Noticias

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

El periodista de TUDN lamentó que el delantero de Chivas no sea reconocido por su trayectoria en la cancha

Rechazan a Chicharito Hernández como

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

Los aficionados a las carreras podrán anticipar sus compras para la edición 2027 y 2028

Gran Premio de México 2026:

¿Qué equipos de la Liga MX se clasificarán a la Liguilla y Play-In de acuerdo a la IA?

Cinco clubes ya aseguraron su lugar en cuartos de final, mientras que otros cinco buscan los últimos boletos y por vía repechaje

¿Qué equipos de la Liga

Javier Alarcón revela lo que debe de hacer Cruz Azul en el cierre de la Fase Regular

El periodista deportivo brindó un análisis de su equipo antes de que comience la Liguilla del Apertura 2025

Javier Alarcón revela lo que

Este es el combate que desea Juan Manuel Márquez para el boxeo mexicano: “Es una pelea soñada”

“El Dinamita” se ha convertido en una de las voces autorizadas de este deporte

Este es el combate que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a elementos

Sujetos armados atacan a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa

Otra vez el penal de Aguaruto, Policía Estatal asegura más de 200 dosis de presunta droga al interior del centro penitenciario

Vinculan a proceso a “El Chaparro Lugo” principal generador de violencia en BJ, acusado de homicidio

Cae “Randal”, presunto autor material del asesinato del promotor musical ligado al CJNG, Jesús Pérez Alvear

CEDH denuncia negligencia médica en penal de Culiacán, Sinaloa: aplicaron pegamento en ojos de recluso

ENTRETENIMIENTO

Tachan de soberbio a músico

Tachan de soberbio a músico de Los Ángeles Azules por supuesta humillación a Raymix: “Es una grosería”

Dónde están los pueblos mágicos de México en los que se grabaron las películas de Titanic y Troya 

La Granja VIP: Internautas señalan agresión física contra Alfredo Adame la tarde de hoy 29 de octubre

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de octubre

Revelan lamentable causa de muerte de Alicia Bonet, ícono del terror por ‘Hasta el viento tiene miedo’

DEPORTES

Rechazan a Chicharito Hernández como

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende

Gran Premio de México 2026: fecha, precios y días para comprar boletos para el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1

¿Qué equipos de la Liga MX se clasificarán a la Liguilla y Play-In de acuerdo a la IA?

Javier Alarcón revela lo que debe de hacer Cruz Azul en el cierre de la Fase Regular

Este es el combate que desea Juan Manuel Márquez para el boxeo mexicano: “Es una pelea soñada”